Kleinseilbahn Sanierung der Wiesenbergbahn wird in Angriff genommen Fast sieben Jahre dauerten die Planungen und Abklärungen, im Herbst werden die Sanierungen der Wiesenbergbahn ausgeführt. Die Finanzierung war eine Herkulesaufgabe. Franz Niederberger 16.05.2022, 15.19 Uhr

Niklaus Reinhard, Josy Joller und Hermann Gut (von links) informierten kompetent über den Stand der diversen Arbeiten an der Wiesenbergbahn. Bild: Franz Niederberger (Dallenwil, 13. Mai 2022)

Im «Alpenhof» auf Wiesenberg begrüsste der Präsident Hermann Gut vergangenen Freitag knapp hundert Genossenschafterinnen und Genossenschafter zur ordentlichen Generalversammlung der Seilbahngenossenschaft Dallenwil-Wiesenberg. Wie für viele andere «Wiesenbergler» ist die Wiesenbergbahn für ihn eine Herzensangelegenheit. Gerade deshalb war die Motivation riesengross, die notwendige Sanierung zu organisieren und auch die Finanzierung sicherzustellen. Dies waren die Hauptaufgaben, wie der Präsident in seinem Jahresbericht mitteilte. Leicht steigend waren die Gästezahlen mit rund 16'000, die Kapazitätsgrenzen sind allerdings nicht erreicht. Bestens organisiert war der Bahnbetrieb von Betriebsleiter «James» Odermatt. Eine erfreuliche Mitgliederzunahme von 42 Personen durfte der Präsident registrieren, total beträgt die Mitgliederzahl aktuell 553 Personen.

Die Zahlen für das Geschäftsjahr Oktober 2020 bis Ende September 2021 erläuterte Kassierin Josy Joller eingehend. Die ausgeglichene Rechnung kam auch dank der grösseren Frequenzen von Schulkindern aus Wiesenberg zu Stande; die Bahn ist Teil ihres Schulweges. Die Rechnung beinhaltet im Vergleich zum Vorjahr auch Ausgaben für das Sanierungsprojekt Wiesenbergbahn. Erweitert wurde der Vorstand mit Jeanine Gisler und Adrian Niederberger, beide aus Wiesenberg. Die Versammlung wählte die beiden für eine Amtsdauer von drei Jahren. Damit soll eine reibungslose Wachtablösung im Vorstand gewährleistet werden.

Umfangreiche Planungen

Aus den Ausführungen von Niklaus Reinhard war zu vernehmen, dass die Abklärungen für die Planung der Sanierung mit grossem Aufwand verbunden waren. Das Plangenehmigungsverfahren wurde bereits im August 2021 in Zusammenarbeit mit der Firma Von Rotz und Wiedemar AG und der IKSS, dem interkantonale Konkordat der Seilbahnen und Skilifte, eingeleitet. Relativ kleine Forderungen hatten aber auf das Budget grosse Auswirkungen. Rund eine Million Franken Sanierungs- und Planungskosten bewilligte die Generalversammlung vergangenes Jahr, neu muss mit total 1,2 Millionen Franken gerechnet werden. Grund für die Mehrkosten sind unter anderem die Drahtseile und die Fundamente der Stützen, die neu erstellt werden müssen. Auch für den Brandschutz bei den Stationen müssen Mehrausgaben eingeplant werden.

Kopfzerbrechen bereitete auch die Aufhebung der Aus- und Einstiegsmöglichkeiten bei den Zwischenstationen. Ein Festhalten daran hätte aber die Sanierung stark gefährdet. «Die Bewilligung liegt vor, ein Abschluss der Sanierung dieses Jahr wäre ein sportliches Ziel, realistisch ist aber die Wiederinbetriebnahme im Frühling 2023», so Reinhard. Die momentan bekannten Probleme mit den Lieferterminen, vor allem der Steuerungstechnik, verunmöglichen eine verbindliche Terminangabe. In den nächsten Tagen werden die entsprechenden Verträge unterzeichnet und Bestellungen ausgeführt.

Schweisstropfen für die Finanzierung

Eine grosse Aufgabe war das Sicherstellen der Finanzierung in der Höhe von 1,2 Millionen Franken für die geplanten Sanierungsarbeiten. Rund die Hälfte sind Eigenmittel, weitere Beträge wurden von verschiedenen Institutionen zugesichert. Dazu gehört der Regionalentwicklungsverband NRP Nidwalden und Engelberg, er stellt 200'000 Franken als zinsloses, rückzahlbares Darlehen zur Verfügung. Damit werden die Randregionen gefördert, Bund und Kanton teilen sich die Kosten.

Einen weiteren Beitrag leistet die Gemeinde Dallenwil in der Höhe von 80'000 Franken. Auch der Verein Freunde der Kleinseilbahnen und die Stiftung Schweizer Patenschaft der Berggemeinden beteiligen sich an den Kosten. Die restlichen fehlenden 70'000 Franken hofft der Vorstand, im Herbst mittels Crowdfunding zu generieren. Das ganze Planungsteam und der Vorstand gaben der Freude Ausdruck, dass einem guten Gelingen dieses Projektes nichts mehr im Weg steht. Die geleistete Arbeit ist auch ein Beitrag an eine nachhaltige, touristische Entwicklung für das Gebiet Wirzweli–Wiesenberg–Stanserhorn. Den grossen Applaus der Anwesenden hatten sich alle Beteiligten mehr als verdient.