Klewenalp Ein Verein soll das beliebte Nidwaldner Skigebiet retten Die Bergbahnen Beckenried-Emmetten fassen wegen Finanzproblemen auch einschneidende Umstrukturierungen beim Winterangebot ins Auge. Nun soll ein Verein eine allfällige Schliessung des Skigebiets verhindern. Philipp Unterschütz 27.01.2021, 16.14 Uhr

Das Klewenalp-Panorama mit Blick Richtung Rigi. Bild: Christoph Näpflin

«Die Gefahr ist mehr als real!» Der Beckenrieder Jurist Vinzenz Hohl (60) bezieht sich auf die Ankündigung der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG (BBE), dass aufgrund der finanziellen Lage Anlagen und Restaurants ganz oder teilweise geschlossen werden müssten, wenn sich der Winter nicht gut entwickle. Er sagt:

«Ich habe mich entschlossen,

gemeinsam mit Gleichgesinnten,

und derer gibt es viele,

in Form eines Vereins für

unseren Herzensberg einzustehen.»

Hauptziel ist die Rettung des Skigebietes Klewenalp mit einer Aktienkapitalerhöhung durch neue Aktionäre und einem Schuldenschnitt. Zudem soll über eine Sponsoren- und Gönnervereinigung ein Schlechtwetterfonds geäufnet werden. Und schliesslich will der Verein mitreden bei der Ernennung neuer Funktionäre und des Managements der BBE und sich als «Stimme der Vernunft» etablieren. Ab 1600 Höhenmetern, und das sei man auf der Klewenalp, sei es Experten zufolge auch längerfristig möglich, ein Skigebiet zu betreiben, Klimawandel hin oder her, so Vinzenz Hohl.

Schon über 300 Interessierte

Seit Montag ist nun eine Website aufgeschaltet, und in den sozialen Medien wird bereits die Werbetrommel gerührt. Das Echo sei «phänomenal». In den ersten zwölf Stunden hätten sich bereits knapp 300 Interessierte registriert. «Eine hohe Mitgliederzahl ist natürlich wünschenswert und würde das Gewicht des Vereins erhöhen», betont Hohl.

Es sei absurd, eine akute Krise – man stehe kurz vor der Pleite – mit langfristigen, politisch in dieser Konstellation kaum umsetzbaren «Lösungsvorschlägen» wie Beschneiungsanlagen bewältigen zu wollen, begründet Vinzenz Hohl die Notwendigkeit des Vereins. «Es wird niemand, der bei Sinnen ist, einer maroden Unternehmung gutes Geld in Höhe von sechs, geschweige denn zwölf, Millionen Franken hinterherwerfen.»

Es brauche vielmehr einen breit abgestützten Konsens, einen Schulterschluss aller Beteiligter aus Politik, Aktionären, Skifahrern, den Einheimischen und der lokalen Tourismusindustrie. «Wir müssen uns einig sein, dass wir den Berg unumstösslich brauchen und was dazu nötig ist.» Grösstmögliche Änderungen brauche es bei Strategie, Management und Gastronomie.

Neues Kapital, Schuldenschnitt, Krisenmanager und Schlechtwetterfonds

Weil die Bahn hoch verschuldet und nicht in der Lage sei, diese Schulden aus eigener Kraft zurückzuzahlen, sei ein Schuldenschnitt unerlässlich. Künftige, auch schnell wirksame Massnahmen werden laut Hohl anfänglich gleichwohl Investitionen benötigen, womit man um eine Aktienkapitalerhöhung oder aber neues Fremdkapital nicht herumkommen werde. «Persönlich glaube ich auch, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen wäre, einen erfahrenen Krisenmanager und Kommunikator in die Geschäftsleitung zu berufen.»

Der Schlechtwetterfonds soll helfen, der Bahn bei unverschuldeten Krisen zur Seite zu stehen, besonders natürlich, wenn das Wetter einen erfolgreichen Geschäftsgang verunmöglicht. Die Äufnung des Fonds möchte Vinzenz Hohl einem erfahrenen Fundraising- und Sponsoring-Manager übertragen. «Die Geldgeber verorte ich bei Industrie, Verbänden, aber auch der Politik. Die Verwaltung des Fonds dürfte in diesem Fall zur Sicherung der Glaubwürdigkeit dem Kanton oder den Gemeinden übertragen werden.»

Durch schiere Masse Druck machen

Vinzenz Hohl steht eine «Herkulesaufgabe» bevor. Eine komplette Umkehr der Herangehensweise, aber auch der Kommunikationskultur sei nötig, um eine Rettung des Skigebietes zu bewerkstelligen. «Ich fürchte jedoch, dass eine solche konsensbasierte Umkehr mit den jetzigen Funktionären nur schwer zu bewerkstelligen sein wird.»

Der Beckenrieder Jurist Vinzenz Hohl will einen Verein gründen zur Rettung des Skigebiets Klewenalp. Bild: PD

Weil sein Vertrauen in die derzeitige Führung eher limitiert ist, hofft Hohl, dass «das Erscheinen und die riesige Basis des Vereins die Eigentümerschaft begeistern und somit die Besetzung der diversen Gremien mit optimistischen und lösungsorientierten Mitgliedern zur Folge haben könnte».

Damit die Mitsprache dafür funktioniert, brauche der Verein keine Aktien, sagt Jurist Hohl. «Nach einer ersten Übersicht ist eine grosse Mehrheit der Vereinsinteressenten selbst Aktionär. Sie könnten ihre Stimmrechte über den Verein laufen lassen.» Er sei sich auch sicher, dass man die nicht institutionellen Aktionäre mittelfristig hinter sich werde bringen können, «da eine Einstellung des Skigebiets die Aktien noch wertloser machen würde».

Der Verein sehe sich als Stimme der Mehrheit, Stimme der Vernunft und als einendes Bindeglied, das durch schiere Masse Druck auf Politik und Verantwortliche werde machen können. «Mit der Zeit wird der Verein Kapital und stimmrechtsmächtige Akteure hinter sich vereinen und dies falls nötig einsetzen.» Der Verwaltungsrat, mit dem er bereits Kontakt hatte, gebe sich sehr offen und habe ihm auch ein VR-Mandat in Aussicht gestellt, was die Probleme aber nicht lösen würde, wie er sagt.

«Wie für jeden Einheimischen ist der Klewen für mich etwas ganz Besonderes, die Verbindung ist beinahe mystisch und seit Kindsbeinen untrennbar mit mir verbunden», erklärt Vinzenz Hohl seinen Einsatz. Er habe, ebenso wie seine Kinder und jetzt auch die Enkel, auf der Klewenalp Ski fahren gelernt. Und:

«Das Engagement soll unseren Nachfahren dies langfristig ermöglichen; es sollen weiterhin

kleine Marco Odermatts und

Semiel Bissigs in unserem Skigebiet

das Skifahren erlernen können.

Unser Engagement wird dann enden, wenn dies erreicht ist!»

www.zukunft-klewenalp.ch