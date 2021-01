Klewenalp/Emmetten «Absurde Behauptungen sind einfach nur falsch»: Ehemalige Führungskräfte der Bergbahnen fühlen sich in ihrer Ehre verletzt Die Bergbahnen Beckenried-Emmetten seien 2017 am Abgrund gestanden, elementarste Prozesse hätten gefehlt, behauptete der heutige Vizepräsident des Verwaltungsrats. Das wollen die damaligen Verantwortlichen nicht auf sich sitzen lassen. Philipp Unterschütz 23.01.2021, 05.00 Uhr

«Haltlos, falsch, eine Frechheit» – das sind noch die milderen Ausdrücke, welche Paul Berlinger, Hugo Murer und Sepp Odermatt gebrauchen. Die drei sind mehr als nur verärgert über die Äusserungen, die German Grüniger, Vizepräsident im Verwaltungsrat der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG (BBE), gegenüber dieser Zeitung gemacht hat. Er hatte im Beitrag, in dem es eigentlich um die Zukunft des Skiangebots ging, gesagt, der heutige Verwaltungsrat hätte vor knapp drei Jahren ein Unternehmen übernommen, das am Abgrund gestanden habe. Elementarste Grundlagen für die Führung eines Unternehmens, wie Budget, Liquiditäts- oder Investitionsplanung, hätten gefehlt.

Das wollen die damaligen Führungskräfte nicht auf sich sitzen lassen. Paul Berlinger, der von 2006 bis zur Generalversammlung vom 29. September 2017 als Verwaltungsratspräsident amtete, sagt:

«Wir erwarten eine Berichtigung»

Der ehemalige Nidwaldner Landschreiber Hugo Murer war von 2000 bis 2017 als Vertreter der Gemeinde Beckenried im Verwaltungsrat und von 2011 bis 2017 dessen Vizepräsident. Sepp Odermatt war von 2008 bis im Sommer 2017 Geschäftsführer. Bis heute sind sie Aktionäre der BBE. Die drei fühlen sich durch die Aussagen Grünigers in der Ehre verletzt.

Dokumente und Führungsinstrumente sind vorhanden

Zum Beweis legen sie die entsprechenden Akten vor. Budgets, Liquiditäts- und Investitionsplanungen, alles vorhanden. Die letzte Finanzplanung beispielsweise umfasst mehrere Jahre bis 2024. Paul Berlinger erklärt:

«Während meiner Amtszeit haben wir rund 25 Millionen Franken investiert, um im Markt mitzuhalten, unter anderem in den Chälen-Sessellift, in die Gondelbahn Emmetten-Stockhütte oder in die Pendelbahn auf die Klewenalp.»

Man habe jeweils mindestens einmal jährlich Gespräche mit den Grossaktionären, den Banken und auch mit der Volkswirtschaftsdirektion geführt. Sepp Odermatt bringt es auf den Punkt: «Ohne Budgets und Investitionsplanungen hätte das Unternehmen doch von nirgend woher Geld und Kredite zur Realisierung dieser Projekte bekommen.»

Zudem verweisen sie auf den Bericht der Revisionsstelle Balmer Etienne AG, der auch im Geschäftsbericht 2017/18 abgedruckt ist. Dieser bestätigt, dass die Jahresrechnung Gesetzes- und Statutenkonform sind. Im Geschäftsbericht werden auch die jahrelange Arbeit von Paul Berlinger und Hugo Murer ausdrücklich verdankt. Schliesslich konnte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017/18 – dafür waren Berlinger, Murer und Odermatt für die Vorbereitung und die ersten fünf Monate verantwortlich – ein sehr erfreuliches Ergebnis vorlegen. Im Zehnjahresvergleich schloss man mit einem Rekord-Cashflow von 1,66 Millionen Franken ab. Hugo Murer ärgert sich:

«Es gab damals aber Liquiditätsprobleme, insbesondere wegen der sehr teuren Mastensanierungen aufgrund der Auflagen des Bundesamtes für Verkehr. Die absurden Behauptungen von German Grüniger sind bewiesenermassen einfach nur falsch.»

Sie hätten viele Reaktionen auf die rufschädigenden Aussagen erhalten.

Auf rechtliche Schritte wollen die drei ehemaligen Führungskräfte aber verzichten. Gerade in der jetzigen schwierigen Zeit für das Unternehmen, wo wichtige Weichenstellungen anstehen, verstehen sie die Aussagen des Verwaltungsratsvizepräsidenten German Grüniger umso weniger. «Man sollte nicht gerade jetzt einen Brand legen, der für grossen Unmut sorgt», sagt Paul Berlinger.

«Wir nehmen nicht für uns in Anspruch, alles richtig gemacht zu haben, aber wir haben uns alle im Rahmen der Möglichkeiten mit Herzblut und Engagement für das Unternehmen eingesetzt.»

Beschneiung wurde schon früher diskutiert

Nur widerwillig äussern sich Berlinger, Murer und Odermatt zur Zukunft des Unternehmens, man will der jetzigen Führung keinesfalls dreinreden. Beschneiungsanlagen seien immer wieder ein Thema gewesen. «Die erste Studie wurde im Sommer 1997 erarbeitet und vor 10 Jahren sei das Thema auch an der Generalversammlung besprochen worden», sagt Sepp Odermatt. Es hätte ein Projekt mit einem künstlichen See als Wasserspeicher gegeben. Früher sei man aber zum Schluss gekommen, dass eine Gesamtbeschneiung des Gebietes rund 12 bis 13 Millionen Franken kosten würde. Paul Berlinger erklärt:

«Das Problem ist, dass es auf der Klewenalp und auch auf der Stockhütte viel zu wenig Wasser für eine flächendeckende Beschneiung gibt.»

Berlinger ergänzt: «Und für entsprechende Investitionen fehlte schon damals das Geld.»

German Grüniger möchte sich nicht mehr äussern

Die Darstellung der Herren Berlinger, Murer und Odermatt wurde auch Germann Grüniger zugestellt. Per E-Mail liess er unserer Zeitung folgende Mitteilung zukommen:

«Selbstverständlich steht das Recht auf eine eigene Darstellung jedem zu. Das ist zu respektieren. Der Verwaltungsrat der BBE AG möchte dazu keine Stellung nehmen. Er hat keinerlei Interesse, die Vergangenheit aufzuwühlen, sondern will sich auf die Zukunft fokussieren. Anzumerken ist, dass die Aussagen im Bericht vom 14. Januar 2021 nicht einfach ‹die Aussage von Verwaltungsratsvizepräsident German Grüniger› ist. Ihre Darstellung in diesem Bericht gibt das wieder, was die Verwaltungsräte nach ihrer Mandatsübernahme festgestellt haben.»