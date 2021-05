Klima-Arena in Stans So einig war man sich selten: Regionale Politiker im Gespräch über die Nidwaldner Klimapolitik Am Donnerstagabend wurde im Chäslager Stans eine Klima-Arena durchgeführt. Vier regionale Politiker diskutierten mit weiteren Akteuren über die Frage: Ist Nidwalden fit für eine klimafreundliche Zukunft? Kristina Gysi 21.05.2021, 17.19 Uhr

Langsam kommt wieder Bewegung in die Nidwaldner Kulturlokale, das gesellschaftliche Leben nimmt, wenn auch gemächlich, an Fahrt auf. Und so war es für viele der anwesenden Menschen, die sich am Donnerstagabend im Chäslager Stans trafen, ein wohl eher ungewohnter, aber schöner Abend.

Anlass zum Treffen gab die Klima-Arena, organisiert von der Klimagruppe Nidwalden unter der Leitung von Grünen-Landrätin Verena Zemp. Vier regionale Politiker, eine Beraterin für Klima- und Umweltfragen und eine Vertreterin der jungen Bewegung «Strike for Future» waren die geladenen Gäste, die während einer Stunde über die Klimapolitik Nidwaldens diskutierten. Oder diskutieren wollten. Ganz einfach war es nämlich nicht, das globale Thema auf den Urkanton hinunterzubrechen. Und so schweifte das Gespräch, trotz aller Bemühungen des Moderators Christian Graf, oft in andere Länder ab. Zum Beispiel bei der Frage von alt Präsident der SVP Nidwalden, Christoph Keller, weshalb Grönland denn Grönland – also Grünland – heisse, wenn es doch schon seit langer Zeit weiss sei. Der heutige Landrat kam zum Schluss, dass das eigentliche Problem unserer Zeit nicht die Wärme, sondern die Kälte sei. Und machte damit sogleich eine Bitte der 20-jährigen Klimaaktivistin und Umweltingenieurwissenschaftsstudentin Annina Rohrer zunichte. Diese sagte zu Beginn der Klima-Arena, dass eine Debatte darüber, ob die Klimaerwärmung existiere oder nicht, reine Zeitverschwendung sei. Lieber wolle sie über die Lösungsansätze sprechen.

Die Hauptakteure der Klima-Arena Nidwalden. Oben, von links: Annina Rohrer, Paul Odermatt und Christoph Keller. Unten, von links: Alexander Huser, Joe Christen und Judith Macchi. Bild: PD

Keller war mit seiner Auffassung jedoch ein Exot unter den Anwesenden. FDP-Regierungsrat Joe Christen und Landrat Paul Odermatt von der Mitte waren sich einig: Das Problem ist da, es ist gross und es braucht Lösungen. Den Vorwurf der Klimaaktivistin, dass der Kanton bisher nichts in Sachen Klimaschutz unternommen habe, nahmen sie jedoch nicht kommentarlos hin. Lieber setze man sich viele kleine und erreichbare Ziele als ein grosses, das man dann unter demotivierender Enttäuschung nicht umsetzen könne. So einig wie in diesem kleinen Kreis altbekannter Politiker sei man sich übrigens selten gewesen, liess Christen nach der Debatte verlauten. Und Odermatt meinte: «Das Problem und seine Dringlichkeit ist bekannt, nur die Ansichten darüber, wie es zu lösen ist, gehen weit auseinander.» Das gehen sie allerdings, wie die Debatte im Chäslager zeigte. Während Klimaberaterin Judith Macchi, Aktivistin Annina Rohrer und Grünenpräsident des Kantons Nidwalden, Alexander Huser, der Auffassung waren, dass die aktuelle Klimapolitik zu wenig weit greife und der Fortschritt zu langsam sei, plädierten Christen und Odermatt vor allem an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen.

Gespräche hätten kontroverser sein können

Das physische Publikum fehlte an jenem Abend im Chäslager. Stattdessen wurde das Gespräch live via Youtube übertragen. Danach ging es einen Stock tiefer, wo sich Gäste und Organisatoren mit einem Glas Wein zuprosteten und ihre Gespräche vertieften. «Es war sehr schön, wieder einmal Teil eines öffentlichen Anlasses zu sein», sagte Grünen-Präsident des Kantons Nidwalden und kürzlich gewordener Vater, Alexander Huser. Auch Paul Odermatt freute sich über den gelungenen Abend mit spannenden Gesprächen, obschon es seiner Meinung nach etwas «frecher» hätte zu und her gehen können. Vielleicht nicht gerade so, wie es bei der SRF-Arena gerne der Fall sei, aber doch ein wenig kontroverser.

Schliesslich war auch die junge Annina Rohrer, die sich während einer Stunde im Gespräch mit vier eingesessenen Politikern behaupten musste, zufrieden. «Ich habe heute vieles gelernt und muss gestehen, dass der Kanton Nidwalden schon einiges in Sachen Klima gemacht hat.» Genügen würde ihr das allerdings noch lange nicht.