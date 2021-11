Kollegitheater Stans Regisseurin Noemi Wyrsch: «Ich habe noch nie eine so spielfreudige, engagierte und motivierte Truppe erlebt» Im Kollegitheater Stans wird auf Hochtouren geprobt. Die Regisseurin zeigt sich begeistert über das Ausnahme-Engagement ihres Teams.

12.11.2021

«Wir sind im Endprobenstress», erklärt Regisseurin Noemi Wyrsch auf die Frage, wie es ihr geht. Sie inszeniert nach einjähriger Spielpause wegen Corona das Stück «Hase Hase» im Kollegitheater Stans. «Wir hatten gestern den ersten Durchlauf mit Licht, Maske und der Band, da kommt noch zusätzlich Energie auf. Gleichzeitig sieht man, was alles noch gemacht werden muss.» Sie sei eine, die gerne noch bis zuletzt an Details schraube. Der Erfolg beider Aufführungen von «Alice im Wunderland» 2017 und «Lola rennt» 2018 gab ihr jeweils recht.



Regisseurin Noemi Wyrsch (mit Mütze) an der Probe zur diesjährigen Produktion des Kollegitheaters Stans, «Hase Hase». Bild: PD

Die Regisseurin und Theaterpädagogin beherrscht offensichtlich eine Kunst, die nicht jedem ihres Fachs zu eigen ist: Sie bezieht die Schülerinnen und Schüler in ihre Arbeit mit ein, behält aber gleichzeitig die Zügel in der Hand. «Ich lasse sie unglaublich viel mit entscheiden, wie eine Szene zu gestalten, oder wie sie eine Figur sehen, sodass es am Schluss ihr Stück ist», sagt sie. Allerdings behalte sie sich das Vetorecht vor.



Schülerinnen und Schüler lernen von ihr dramaturgisches Arbeiten

«Der Ansatz ist von Ihnen, ich schaue aber mit einem Regieauge drüber», schildert die gebürtige Luzernerin. Von ihr lernen die Schülerinnen und Schüler, wie man eine Szene verdichtet, was sie lustig erscheinen lässt, wie man auf den Höhepunkt im Stück hin arbeitet.

Was sind Noemi Wyrschs Ansprüche an eine Aufführung, die nicht nur stolzen Eltern und Schülern gefallen soll? «Ich versuche möglichst von aussen zu schauen und Spannung zu generieren», sagt sie. Dabei helfe ihr die externe Sicht anderer Regisseure. Statt Schenkelklopferhumor wirft sie lieber spannende Frage auf. So ging es in der Inszenierung von «Lola rennt» um die Determinismus-Frage. Welche Auswirkung hat allein eine Sekunde im Leben?

Das Kollegitheater Stans landete mit dem Stück «Lola rennt» einen vollen Erfolg. Lola (Julia Häberli) verspricht Freundin Manni Hilfe.

Bild: PD

Vom diesjährigen Team zeigt sich die 31-Jährige begeistert: «Ich habe noch nie eine so spielfreudige, engagierte und motivierte Truppe erlebt.» Als sie wegen einer Premiere die Probe hatte ausfallen lassen müssen, traf sich diese trotzdem eigenständig, erzählt sie stolz. Mittlerweile gibt es auch drei männliche Darsteller dazu, eine positive Entwicklung, von der Noemi Wyrsch hofft, dass sie sich fortsetzt.



Zweimal hatte im vergangenen Jahr die Premiere von «Tschick» wegen Corona abgesagt werden müssen, einmal gar an der Generalprobe. «Das hat unglaublich weh getan», erzählt sie. Anstatt die Produktion noch einmal aufzugreifen, hat sie sich zusammen mit dem aktuellen Team für ein komplett neues Stück entschieden. «Die Schauspieler von ‹Tschick› waren ja nicht mehr am Kollegi», argumentiert sie.



Komödie um Familienzusammenhalt

Bei «Hase Hase» handelt es sich um eine Komödie der französischen Autorin Colin Serreau, die 1986 uraufgeführt wurde. Noemi Wyrsch hat Handlungen und Figuren angepasst. In ihrer Fassung geht es um Familie Hase, die eigentlich nur noch aus Mutter und Tochter Hase und dem Sohn Martin besteht. Aufgrund von Schwierigkeiten im eigenen Leben kriechen die flügge gewordenen Kinder wieder daheim unter. Wie sich herausstellt, ist das Nesthäkchen eigentlich ein Alien, das der Frage nachgeht: Lohnt es sich, die Erde zu retten? Das Stück ist aber keine Science-Fiction, es thematisiert Familienzusammenhalt und das Miteinander Durchstehen von Problemen.



Hoch hergeht es in «Hase Hase». Sohn Martin (Marc Müller) wird hart verhört wegen Terrorismus: Mama Hase (Lena Christen) ist entsetzt.

Bild: PD

Gespannt sein darf man offensichtlich aufs Bühnenbild von Pascal Kappeler und Noemi Wyrsch. Im Kontrast zu den bisherigen Aufführungen wird dieses Mal nicht der komplette Theatersaal bespielt, sondern eine klassische Guckkastenbühne. Als Spielort dient die Wohnung von Familie Hase. An unerwarteten Orten werden sich Klappen und Türen öffnen und Lichter angehen.

Hauptrolle ging an eine Spielerin ohne jegliche Theatererfahrung

«Hase Hase» mit einer der Hauptdarstellerinnen Lena Christen als Mama Hase (im Vordergrund). Bild: PD

Unter den Spielern sticht Lena Christen aus Buochs hervor. Die 16-Jährige wollte sich zunächst nicht eine der Hauptrollen mit immensem Textumfang zutrauen. «Spielerisch hatte sie keine Theatererfahrung. Dennoch habe ich ihr die Rolle vorgeschlagen. Sie meistert sie bravourös», lobt die Regisseurin.

Die Premiere von Hase Hase im Kollegitheater Stans ist am Freitag, 19. November, um 20 Uhr. Weitere Spieldaten unter www.kollegitheater.ch