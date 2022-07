Kollegium St. Fidelis Kaugummi soll doch nicht helfen: Stanser beleuchtet in prämierter Maturaarbeit die Konzentrationsfähigkeit von Jugendlichen Cedric Schallbergers Maturaarbeit wurde im Rahmen eines Zentralschweizer Wettbewerbs zur besten der Kategorie «Sozialwissenschaften» gekürt. Der Maturand ging der Frage nach, ob Rituale oder das Einnehmen von Kaugummis oder Traubenzucker helfen können, sich besser zu konzentrieren. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Cedric Schallbergers Maturaarbeit wurde prämiert. Bild: Kristina Gysi (Stans, 29. Juni 2022)

Es gibt Einfacheres, als jugendliche Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme an einem Konzentrationstest zu gewinnen. Das wurde Cedric Schallberger während der Ausfertigung seiner Maturaarbeit deutlich bewusst. Und doch hat der 18-Jährige keinen Aufwand gescheut. Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler des Kollegiums St. Fidelis hat er angefragt, 48 nahmen schliesslich am Konzentrationstest für seine Maturaarbeit teil.

Die Leitfrage: «Kaugummis oder Atemübungen: Lässt sich damit die Konzentrationsfähigkeit von Jugendlichen steigern?» Am Ende hat sich der Aufwand gelohnt. Im Frühjahr wurde seine Arbeit als eine von insgesamt fünf Zentralschweizer Maturaarbeiten prämiert.

Der seit 2011 durchgeführte Wettbewerb «Fokus Maturaarbeit» will die Bedeutung der Maturaarbeit stärken, heisst es auf der Website der Universität Luzern. Rund 1000 Maturaarbeiten wurden im letzten Schuljahr in den teilnehmenden Zentralschweizer Kantonen geschrieben, davon nominierte der zuständige Ausschuss des Stanser Kollegis vier Arbeiten der Schule für den Wettbewerb. Darunter auch Schallbergers. Nur schon das ein Erfolg für ihn:

«Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass meine Arbeit eingereicht wird.»

Dass diese in der Kategorie «Sozialwissenschaften» als Gewinnerin auserkoren wurde, sei dann eine umso grössere Freude gewesen. Die gewonnenen 500 Franken liegen nun auf dem Sparkonto des Maturanden.

Extradosen für Traubenzucker

Dass sich Schallberger für eine Arbeit im psychologischen Bereich entschieden hat, kommt von ungefähr. Das Fach Psychologie hat er während seiner Zeit am Kollegi nicht belegt.

«Ich wollte eine naturwissenschaftliche Arbeit schreiben, vielleicht etwas im Bereich der Biologie.»

Stattdessen führte ihn die Neugier zum gewählten Thema. «Ob Kaugummis oder Traubenzucker helfen, um sich besser konzentrieren zu können, war schon in der Primarschule ein Thema», erinnert er sich. Damals habe ein regelrechter «Hype» geherrscht, einige Schülerinnen und Schüler hätten gar kleine Dosen, eigens für ihre Traubenzucker, mit zu Prüfungen gebracht. Berechtigt oder nicht? Das wollte Schallberger genauer wissen.

Um seiner Forschungsfrage nachzugehen, setzte er massgebend auf zwei Erarbeitungszweige: die Durchführungen einer Umfrage und mehrerer Konzentrationstests. Während die Umfragen kein Problem darstellten – Schallberger schreibt in seinem Schlusswort, er habe diese bereits im März 2021 und somit sieben Monate vor Abgabetermin durchführen können –, bereiteten ihm allem voran die Konzentrationstests Schwierigkeiten. «Wenn man selbst nichts damit zu tun hat, scheut man den Aufwand wohl eher», begründet er die Zurückhaltung seiner Mitschülerinnen und Mitschüler.

Und er zeigt sich verständnisvoll: «Ich wäre da wahrscheinlich nicht anders gewesen.» Einen Schluss konnte Schallberger aus den durchgeführten Konzentrationstests dennoch ziehen. «Die Durchführung von Ritualen oder das Einnehmen von Substanzen vor einer Prüfung hat keinen signifikanten Einfluss auf das Konzentrationsvermögen der Schülerinnen und Schüler», so das Resultat.

Er ist auch politisch interessiert

Für seinen künftigen Werdegang hat die Arbeit grosses Gewicht. Nicht wegen des Themas, sondern weil Schallberger dadurch gelernt hat, eine wissenschaftliche These zu fassen, sie zu bearbeiten und die Ergebnisse schliesslich auszuwerten. Für sein Studium der Pharmazeutischen Wissenschaften, das er im September an der ETH Zürich beginnt, ist diese Erfahrung zentral.

Cedric Schallberger an seiner Diplomfeier in Stans. Bild: Izedin Arnautovic (Stans,

18.06.2022)

«Im ersten Jahr werde ich nach Zürich pendeln und schauen, wie das so klappt», sagt der 18-Jährige. Nach einer Wohngemeinschaft oder Ähnlichem habe er sich noch nicht umgesehen. Er ist sich aber sicher: Die Umstellung vom kleinen Kollegi in ländlicher Umgebung zur grossen ETH mitten in der Stadt Zürich wird riesig.

Nebst dem bald startenden Studium interessiert sich Schallberger für Fussball, Schwyzerörgeli – und für Politik. Er ist Mitglied des Nidwaldner Jungfreisinns, grosse politische Ambitionen hege er aber keine. «Ich glaube, Ämter in der Politik ergeben sich am ehesten einfach», sagt er. Aktiv auf ein solches hinzuarbeiten, würde er nicht.

Die Ausbildung bis zum Doktoranden stehe derzeit an vorderster Stelle. «Damit werde ich etwa noch die nächsten zehn Jahre beschäftigt sein.» Was danach kommen soll, sei noch unklar. «Sicher werde ich den Weg in Richtung Forschung einschlagen», sagt er.

«Und ich könnte mir vorstellen, in einer grossen, international tätigen Firma zu arbeiten.»

