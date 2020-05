Kollision zwischen Lastwagen und Auto in Oberdorf – zwei Kinder mussten ins Spital gebracht werden Am Freitagnachmittag hat sich in Oberdorf ein Verkehrsunfall ereignet. Daran beteiligt war ein Lastwagen und ein Personenwagen. Zwei Kinder wurden ins Spital gebracht. Der Sachschaden ist beträchtlich. 22.05.2020, 19.55 Uhr

(zfo) Eine 35-jährige Fahrzeuglenkerin fuhr mit ihrem Auto von der Schulhausstrasse in die Kantonsstrasse in Richtung Engelbergertal. Gleichzeitig fuhr ein 28-jähriger mit einem Lastwagen auf der Kantonsstrasse in Richtung Kreisel Will. Auf der Verzweigung Kantonsstrasse / Schulhausstrasse kam es dabei zu einer spitzwinkligen Kollision, meldet die Nidwaldner Polizei.