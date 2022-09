Kolumne Reisebericht aus dem Camper von Ronny Arnold

Kolumne aus dem Camper Dem schottischen Regen sei Dank Die ersten Eindrücke von Schottland haben Kolumnist Ronny Arnold begeistert. Warum er knapp an einer Erinnerungslücke vorbeischrammte, beschreibt er in seinem aktuellen Reisebericht. Ronny Arnold 10.09.2022, 14.38 Uhr

Ronny Arnold schreibt Kolumnen für die Urner Zeitung über seine Reise mit dem Campervan. Bild: PD

Zurück aus Italien und Griechenland und nach fünf Wochen in der Schweiz sind meine Frau Xenia und ich mit unserem mobilen Zuhause, dem selber umgebauten Mercedes-Bus «Elsa», Anfang Juli aufgebrochen, um unsere Europa-Reise fortzusetzen. Unser Ziel ist diesmal das als eher regnerisch bekannte Schottland. Im Vorfeld haben wir uns viele Gedanken gemacht: Sollen wir wirklich nach Schottland reisen? Wäre Schweden nicht angenehmer zu dieser Jahreszeit? Auch zwei Tage vor unserer Abfahrt können wir uns nicht zu einer Entscheidung durchringen. Der Grund: Seit Beginn unserer Tour im September 2021 ziehen wir Wetterextreme an: Höhepunkt war der massive Wintereinbruch, den wir im Dezember 2021 in Griechenland erlebt haben. Damals fiel derart viel Schnee, dass man in der Statistik bis ins Jahr 1936 zurückgehen musste, um einen ähnlichen Messwert zu finden. Wir erfuhren aus den Nachrichten, dass sogar die Armee aufgeboten wurde, damit die eingeschneiten Griechinnen und Griechen aus ihren Autos befreit werden konnten. Auf den schneebedeckten Autobahnen gab es kein Vor und Zurück mehr.

Wir haben uns schliesslich für Schottland entschieden. In nur gerade zwei Tagen geht es durch Frankreich nach Calais, der Hafenstadt am Ärmelkanal im Norden unseres westlichen Nachbarlandes. Dort staut sich der Verkehr am Grenzübergang. Von anderen Reisenden hatten wir bereits gehört, dass es teilweise sehr gründliche Kontrollen geben werde. Nicht, dass wir illegale Substanzen dabei hätten. Aber wer kennt es nicht, dieses unangenehme Gefühl, wenn man der Grenze kontrolliert wird? Dem Grenzwächter antworte ich gelassen. Ich halte auch stets Augenkontakt. Aus dem Lautsprecher in unserem Bus erklingt «Urnerbodä-Kafi» vom Echo vom Tödi. Um weniger verdächtig zu wirken... Tatsächlich wird unseren Van nicht durchsucht. Der Grenzwächter erkundigt sich aber nach der Dauer unseres Aufenthalts, worauf ich das erste Mal unsicher zu Xenia schaue und antworte: «Ungefähr zwei Monate. Vielleicht? Der Grenzbeamte will wissen: «Can I see your phones?» «Our phones?» «Yes, your phones!» Ich realisiere erst spät, dass er nicht «phones» meint, sondern «funds», was so viel bedeutet wie «Kontostand». Er wollte wohl sicher gehen, dass wir uns den Aufenthalt auch leisten können. Und tatsächlich: Der Betrag unseres Reisekontos stellt ihn zufrieden.

Knapp zwei Stunden später verlassen wir die Fähre, und ich darf das erste Mal (legal) auf der falschen Strassenseite fahren. England empfängt uns mit wunderschönem Wetter, denn die Afrika-Hitze hat auch das britische Festland erreicht. Da wir mit unserem griechischen Hund Thanos reisen, der trotz seiner Herkunft die Hitze nicht sonderlich gut erträgt, fahren wir zügig weiter in Richtung Schottland.

«Hast du per Zufall WD40 dabei?» «Ja klar!» «Ah wirklich?» «Ja, ich suche es dir kurz raus.» So beginnt die erste Unterhaltung mit einer Schottin, die in Begleitung ihres Ehemanns und eines befreundeten Pärchens unterwegs ist. Ich nutze die Gelegenheit und frage nach einem Korkenzieher, da der unsrige nicht mehr auffindbar ist. Die freundliche Schottin schenkt mir ihren alten Flaschenöffner. Kurz darauf wird mir auch schon der erste Whisky angeboten. «Ronny, du bist in Schottland, da kannst du nicht ‹Nein› sagen…» Gesagt, getan. Wir trinken, politisieren, vergleichen die Alpen mit den schottischen Highlands, trinken, werden mit Kartenmaterial und Insidertipps zu Schottland ausgerüstet. Wir trinken, lachen über den schottischen Sommer, während dem man bestenfalls mit einer Winterjacke, kurzen Hosen, langen Hosen und Regenanzug unterwegs ist, da jede Wetterlage innerhalb eines einzigen Tages vorkommen kann. Wir trinken erneut, lachen über Boris Johnson, regen uns über die aktuelle Weltlage auf. Und ich wäre wohl mit einem massiven Kater aufgewacht, hätte uns nicht das schottische Wetter respektive ein plötzlicher Regen unterbrochen.

Ein trinkfestes Volk. Ein gastfreundliches Volk. Ein unglaublich humorvolles Volk. So habe ich meine erste Begegnung mit Schottland erlebt. Xenia und ich sind mit offenen Armen empfangen worden und haben einen gemütlichen Abend erlebt. Ein Abend, an den ich mich um ein Haar nicht mehr hätte erinnern können! Dem schottischen Regen sei Dank…