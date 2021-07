Kolumne «Ich meinti»: Allzeit geschäftiges Telefonieren Herbert Huber stört es, dass immer und überall telefoniert werden muss. Er plädiert dazu, Stress und Genuss wieder zu trennen. Herbert Huber 29.07.2021, 16.44 Uhr

Ich gehöre ja manchmal auch zu denen, die am Handy kleben wie der Kaugummi am Gaumen. Doch irgendwie hat alles seine Grenzen. Ich frage mich zuweilen, ob Telefonitis eine Sucht oder gar eine Digitalzeitalter-Folgekrankheit ist? Eine, die immerhin den Betroffenen (noch) nicht wehtut. Und das mit den Strahlen sei doch ein Ammenmärchen, sagte mir kürzlich ein Süchtiger.

Herbert Huber Bild: Matthias Piazza

Trotzdem, telefonieren kann einem rüüdig aufs Ohr gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, vor allem für die nahe Umgebung. Ein Erlebnis aus der Grossstadt Zürich, in einem sogenannten Business-Lokal. In der Beiz sind alle Tische besetzt. Ringsum klingelt und musiziert es. Klassisch oder jazzig. Zwei Jugendliche gamen auf dem Mini-Laptop – hörbar. Ich beobachte einen Gast, den Hörer zwischen Ohr und hochgezogener Schulter. Schief ist die Kopflage, auch der Mundwinkel. Zwischen den Zähnen etwas vom Kalb, Nüdeli auf der Gabel. Der Gast kaut und telefoniert. Business-Lunch? Wichtigtuerei oder was? Ups, da fällt noch ein Erbsli auf den Teller, kullert über den Tisch und auf den Boden. Nun merkt der Telefonierende, dass gleichzeitig Plaudern, Essen und Bücken doch nicht geht.

Es ist eine Unsitte gestörter Manager gegenüber genussfreudigen Mitmenschen. Und vor allem ist es eine echte Beleidigung für die Küche und den Service, deren anspruchsvolle Leistung auf der Strecke bleibt. Schon als Kind habe ich gelernt, nicht mit vollem Mund zu sprechen. Aber eben, das war gestern.

Es gäbe Lösungen: Gleich eingangs der Beiz einen Eiskübel hinstellen mit der Bitte, während des Essens die Gespräche quasi auf Eis zu legen. Swisscom und Co. würden sich doch freuen, die durchgetränkten Handys wieder zu ersetzen. Viele davon sind zwar heute wasserdicht. Variante light wäre eine Handy-Abgabestelle, wie bei der Garderobe sozusagen. Oder die günstigste und rücksichtsvolle Variante: Handy auf stumm schalten.

Szenenwechsel. Ich muss kurz aufs Klo. Wenigstens da ist Ruhe. Denkste! «Sali, häsch es guet? Super, dass ich di no erreiche. Dänk draa, ringsume betoniere und guet mische.» Dazwischen Geräusche, die man nun mal mit Klo in Verbindung bringt. «Und subito müend er fertig sii, capito? Gruess an dini Frau, Tschühüüss!» Der unbekannte Telefonierer hat noch angefügt, dass er in einer «super Beiz» in Züri sei. Dass er gerade auf dem WC ist, sagt er nicht. Papiergeräusch und Wasserspülung. Hosen rauf, Geschäft erledigt. Gleich zwei auf einen Streich. Wenn das nicht zeitgemäss, rationell, und ökonomisch ist!

Ich meinti, dass das Telefonieren in der Beiz während der Essenszeit verboten sein sollte. Meinetwegen könnte man ja neben einer Raucher-Lounge auch noch eine Handy-Lounge einrichten. Aber Geschäft und Stress sollten von Genuss und Lebensfreude getrennt werden. Unsere SBB macht’s vor mit ihren Ruheabteilen. Wie habe ich eine solche Fahrt genossen. Die herrliche Landschaft, die vorbeiflitzenden Dörfer – und fast ganz alleine im Abteil. Die anderen waren besetzt von Telefonierenden.

Herbert Huber, Koch, dipl. Hotelier und Buchautor aus Stansstad, äussert sich abwechselnd mit anderen Autoren zu einem selbst gewählten Thema.