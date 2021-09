Kolumne «Ich meinti»: Cinque Stelle Unser Kolumnist, Karl Tschopp, über seinen Italienurlaub in einem nach seinem Geschmack zu Hunde freundlichen Hotel. Karl Tschopp 03.09.2021, 09.00 Uhr

Karl Tschopp, Rechtsanwalt, Stans, äussert sich an dieser Stelle abwechselnd mit anderen Autoren zu einem selbst gewählten Thema. Bild: PD

Seit der Werbung im Fernsehen über die Internetbewertung eines Weinproduzenten in Italien und des Radfahrers, der dem Winzer die gute Nachricht persönlich überbringt, ist der Fünf-Sterne-Begriff in aller Munde. «Cinque stelle!» ruft er schon von weit her mitten in den heimischen Rebbergen hinaus und fällt vor lauter Freude fast vom Fahrrad. Nicht zu verwechseln mit der Protestbewegung, die Beppe Grillo 2009 gegründet hat. Die sogenannte «Fünf-Sterne-Bewegung» lehnte sich anfänglich noch erfolgreich gegen die damalige italienische Politstruktur auf. Nach dem Motto «Alle gegen Berlusconi» verlangte diese zum Beispiel eine maximale Amtsdauer für Abgeordnete von zwei Legislaturperioden und ein Kandidaturverbot für strafrechtlich verurteilte Bürger. Berlusconi und Grillo wurden denn auch als die «beiden Clowns» bezeichnet, die Italiens politische Kultur bestimmt haben.

Ich bin eben zurück von unseren Kurzferien in Norditalien und vom Ausfüllen der Hotelbewertung des Hauses, wo wir wenige Tage verbracht haben. «Cinque stelle» hatte die Anlage mit unglaublichem Standort direkt am Gardasee. Ganz ähnlich wie in der hiesigen Immobilienbranche gilt auch dort: Lage, Lage, Lage. Leider hatte ich bei der kurzfristigen Buchung übersehen, dass diese Hotelanlage sehr hundefreundlich ausgerichtet ist. In fast jedem dritten Hotelzimmer nächtige auch noch ein Vierbeiner. Ich suchte aber vergeblich ein stilles Örtchen für Hunde in einer abgelegenen Ecke der riesigen parkähnlichen Erholfläche. Nicht einmal vor dem Pool machten die in allen Grössen vertretenen Tiere halt. Nein, sie gingen nicht gerade baden, sonnten sich aber auf oder neben den Liegestühlen und markierten ihre Reviere unweit davon an Büschen und Beleuchtungskörpern.

Unseren Kindern haben wir schon früh verboten, in einer Hotelanlage irgendwo hin zu «biseln». Auch wenn es schnell gehen musste, war der Weg auf die nicht weit weg gelegene Toilette angesagt. Zugegebenermassen war manchmal der Weg in den Pool noch schneller. Die Temperatur im Hotel-Pool letzte Woche war aber dermassen kalt, dass ich annehmen musste, dass sich die Kinder immerhin daran gehalten haben. Den Herrchen und Frauchen aber, so habe ich es genau beobachtet, war es grösstenteils egal, wohin ihre Liebsten «schifften» oder gar «kackten». Es waren denn immer wieder die emsigen Pool-Boys, die mit Gummihandschuhen und Hundesäcklein bewaffnet im Park auf ihre Reinigungstour gingen.

Ich meinti, es geht mir nicht um die vierbeinigen Tiere, die, wie wir Menschen ja auch, mal müssen. Aber Herrchen und insbesondere Frauchen, die gar nicht davor zurückschreckten, mit ihren maus- oder hamsterähnlichen Kleinstviechern zu schmusen, Nase an Nase und Zunge an Zunge, und sich dann beim Gassigehen in der Parkanlage nicht um die Häufchen kümmern, geht mir zu weit. Da lob ich mir wieder «Tre stelle» mit liebevollen Gastgebern, alles etwas kleiner und überschaubarer, einfacheres Essen und trotzdem guter Wein, und Gäste, die nur im Zimmer schmusen…