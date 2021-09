«Ich meinti» Ich wäre mehrfacher Millionär Angeblich hat Kolumnist Romano Cuonz schwerreiche Verwandte überall auf der Welt, die alle darauf warten, ihm Geld zukommen zu lassen. Zumindest, wenn er seinem E-Mail-Spam-Ordner glaubt. Romano Cuonz 09.09.2021, 15.48 Uhr

Romano Cuonz. Bild: Nidwaldner Zeitung

«Die Essenz aller Dummheit ist Geldgier», twittert der deutsche Blogger und Schriftsteller Alexander Wolfram Rauter. Zwar habe ich zuvor weder seinen Namen gehört noch kenne ich seine Werke. Aber: Wo er recht hat, hat er recht! Wenn Geldgier und Dummheit zu Partnern werden, ist da ein ganzes Tummelfeld für Zeitgenossen mit Energie für Internetkriminalität. Ihre Stimmen – meist mit einem unverkennbar fremdländischen Akzent – sind fast täglich am Telefon zu hören. Auf dem PC verstopfen ihre tolldreisten Angebote das Outlook.

«Grüsse dich. Mein Name ist Barrister Bugra Erdemir, ich bin Rechtsexpertin und Praktikerin. Ich habe einen Geschäftsvorschlag im Wert von 7,5 Millionen Euro für Sie», schreibt mir eine, mit der ich nie «Duzis» gemacht habe. Und Herr Derek Williamson, der vorhat, sich aus dem aktiven Bankdienst zurückzuziehen, hat für mich bereits 40,5 Millionen Dollar auf ein Treuhandkonto umgeleitet, das niemandem in der Bank gehört. Nun bräuchte er nur noch meine sicheren Bankkontodaten, damit er mir das Geld überweisen kann. Frederik Henriksen teilt mir freundlicherweise mit, dass ich eine Bankkarte mit 350'810 Euro Covid-19-Krisengeld zugute habe und bei ihm nur noch abzurufen brauche. Was ich auch nicht wusste: Wie viele steinreiche Cousins, Tanten und sonstige Verwandte ich auf der ganzen Welt habe. Christina Agatha Angelika – was für ein schöner Name – stellt sich mir als gottesfürchtige Frau und schwerreiche Verwandte vor. Leider hat sie eine Krebsdiagnose! Die gute Frau möchte keinesfalls, dass ich es mit jemandem bespreche: Aber die fünf Millionen Euro Erbe sind mir sicher, wenn immer ich mich bei ihr für weitere Details melde.

Ich wäre längst mehrfacher Millionär, hätte ich all die Leute, die mir Gutes tun wollen, kontaktiert. Doch so gross ist glücklicherweise weder meine Geldgier noch meine Dummheit. Eigentlich ist es mir ein Rätsel, warum überhaupt jemand auf derart plumpe Betrügereien hereinfällt. Und doch passiert es immer wieder. Kürzlich warnte die Kantonspolizei vor falschen Polizisten. Berichtete, dass eine Obwaldnerin für solch perfide und manipulativ vorgehende Täter mehrere tausend Franken zur Abholung deponiert habe! Mit Opfern solcher Betrügereien – vor allem, wenn sie betagt und einsam sind – empfinde ich Mitleid.

Wenig Bedauern habe ich mit jenen drei Frauen, die auf einer Dating-Plattform einem Abzocker auf den Leim gekrochen sind. Via Leasingvertrag mit falschen Angaben liessen sie sich teure und schnelle Traumautos aufschwatzen. Autos, die sie sich eigentlich gar nicht leisten konnten. Auch wenn der Betrüger inzwischen in U-Haft sitzt: Ihre Leasingraten müssen die geprellten Frauen trotzdem bezahlen, denn sie haben den Vertrag unterschrieben, und die Bank verlangt das Geld. Warum man (frau) einen solchen Reinfall nicht einfach beschämt für sich behält, sondern sich in der Boulevardzeitung gleich mehrmals wie Heldinnen abbilden lässt und über die ach so böse Welt lamentiert, ist mir schleierhaft.

Dennoch: Etwas Gutes könnte es haben. Man liest und hört ja immer wieder, wie machtlos Polizei, Behörden und sogar eigens geschaffene Stellen sind, wenn Kriminelle den Computer als Tatwaffe einsetzen. Da hilft tatsächlich nur noch etwas: abschreckende Beispiele! Und da trifft ein Bonmot des Schauspielers Danny Kaye den Nagel auf den Kopf: «Ai Tummi hend eppä diä gschyyd Gedankä. Si gmèrkäds numä nid.»