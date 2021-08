Kolumne «Ich meinti»: Lachen unter Tränen – Kultur in der Pandemie Kolumnist Dolf Stockhausen über die Überlebenskunst der Kultur während der Pandemie. Dolf Stockhausen 12.08.2021, 19.18 Uhr

Dolf Stockhausen ist Unternehmer aus Hergiswil. Bild: PD

José Ortega y Gasset sagte: «Das Leben ist ein ständiger Schiffbruch. Aber schiffbrüchig sein heisst nicht ertrinken. [Die] Reaktion auf die Gefahr des Untergangs ist die Kultur.» Fast könnte unsere Pandemie gemeint sein, in der auch alle über Wasser bleiben mussten. Besonders schwer hatten es dabei auch Kulturinstitutionen. Sie konnten nicht spielen und mussten doch ihr künstlerisches Feuer und ihr lebendiges Verhältnis zum Publikum am Leben halten.

So musste das Sommerprogramm des Lucerne Festivals 2020 fast ganz ausfallen. Lediglich im August fanden einige, allerdings hochkarätige Veranstaltungen statt, darunter mit Martha Argerich, Herbert Blomstedt und Cecilia Bartoli. Der Kanton Luzern half finanziell in nicht näher bezifferter Höhe. Das Festival 2021 mit «Verrückt» betitelt, beginnt in dieser Woche vor halb besetztem Auditorium unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, darunter dem Wegfall aller Pausen und durchgängiger Maskenpflicht.

Ähnlich mussten die Luzerner Sinfoniker auf fast alle Konzerte in Beethovenjahr und auf den geplanten Abschiedszyklus für den scheidenden Chefdirigenten James Gaffigan verzichten. Aber ihr Intendant Numa Bischof-Ullmann ist eben höchst kreativ. In der Reihe «Das verschollene Orchester» traten die Musiker einzeln oder in Kleinformation mit kleinen, feinen Darbietungen an die Medien. Im neuen Orchesterhaus Kriens gab es ausserdem 43 «Solidarische Konzerte» zwischen Dezember 2020 und Juni 2021, in denen freischaffende Solisten oder Kammerensembles auftreten und Einnahmen lukrieren konnten, privat finanziert. Grossartiges kam da zu Gehör.

Doch auch die Sinfonik lebte. Vier grosse Konzerte wurden aus dem Orchesterhaus live übertragen: Martha Argerich, Charles Dutoit, der neue Chefdirigent Michael Sanderling und die wundervolle junge portugiesische Geigerin Maria Dueñas, James Gaffigan, Pianist Nicholas Angelich sowie John Storgårds und Geigerin Noa Wildschut sorgten für höchstes Niveau. Nur Gaffigans grosses Schlusskonzert am 10. Juni mit Wagner und Dvořák konnte im KKL vor 1000 hingerissenen Zuhörern stattfinden.

Dem Orchester halfen, neben Zuwendungen seiner Stiftungen, die Kurzarbeitsentschädigung des Bundes und die Ausfallentschädigung des Kantons Luzern, jedoch auch, dass das Publikum weitgehend auf die Rückzahlung verfallener Eintrittsgelder verzichtete. Als Dank gab es die neue hochgelobte CD mit Werken amerikanischer Komponisten. Der nächste grosse Auftritt des Orchesters wird im Rahmen der Festspiele sein: Michael Sanderling und Cellist Steven Isserlis mit Weber und Schumann.

Aber noch ein anderes Festival, das den Widrigkeiten trotzte, verdient Erwähnung: das durch unseren Hergiswiler Geiger Jesper Gasseling veranstaltete Seeklang-Sommerfestival Nr. 2 im Juli in Hergiswil. 350 Zuhörer lauschten zehn Künstlern aus acht Ländern bei ihren Interpretationen kammermusikalische Werke u. a. von Beethoven, Brahms, Schumann und Tschaikowsky, und spendeten rauschenden Beifall, dem sich die Presse anschloss («klangstark, mutig, sensationell»).

Dass aber Jesper Gasseling, das Onyx-Trio und Seeklang überhaupt das Auftrittsverbot von Januar bis März überlebten, war nur durch Privatpersonen und Institutionen möglich. Bei Bund und Kanton fiel Seeklang durch alle Maschen, u. a. weil als Nichtverein nicht antragsberechtigt – im Gegensatz zu Hobbyvereinen. Wenn doch die Verwaltung einmal Vorschriften nach deren Sinn und nicht nach deren Buchstaben vollziehen würde! Meine ich!