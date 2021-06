Kolumne Urschweiz: St. Nikolaus 2.0

Kolumne «Ich meinti»: St. Nikolaus 2.0 Dolf Stockhausen

19.06.2021, 08.00 Uhr

Als Stephan Schonhardt, ehedem Steuerberater, nun Priester, am 1. Adventstag 2018 den Dienst als Vikar an der Pfarre St. Nikolaus zu Hergiswil antrat, war ihm klar, dass er einen schweren Gang gehen würde, nach Differenzen, Entlassungen und vier priesterlosen Jahren. Die 0- bis 50-Jährigen waren weggeblieben, der Messbesuch zurückgegangen. Seitdem müht sich Schonhardt kreativ und energisch – seit diesem Jahr als Pfarrer –, die Gemeinde zurückzugewinnen. Nicht umsonst, denn Erfolge zeigen sich, St. Nikolaus 2.0 entsteht. Gläubige (wie ich) kehren zurück oder kommen erst hinzu.

Schonhardts Erfolg steht auf drei Pfeilern: Modernität auf dem Boden des Kirchenrechts, ein attraktives Programm für die Kirche als Begegnungsstätte und eine vertrauensvolle, klug abgestimmte Zusammenarbeit mit dem Kirchenrat.

Kirche ist kein Ponyhof und schon gar keine Vereinigung von Alt-68er-Revoluzzern. Die Kernpunkte von Messe und Glaubensvermittlung sind vorgegeben, es geht nicht darum, sie in Frage zu stellen, sondern sie moderner, attraktiver und vor allem verständlicher zu vermitteln. Die Texte sind alt und daher für uns Heutige erklärungsbedürftig. Nur entkernen darf man sie im Zuge solcher Auslegung nicht.

Kirche ist aber nicht nur Gottesdienst. Kirche ist auch Gemeinschaft von Menschen, die miteinander leben, kommunizieren und feiern, mithin beileibe kein Verein zur Pflege der Griesgrämigkeit. Wer, auch in der Heimat der Schweizergarde, eine barocke Kirche betritt, dem schlägt die pralle Lebensfreude entgegen. Und wer eine Messe von Haydn oder Schubert hört, hat das Gefühl, der Himmel öffne sich mit all seiner Glückseligkeit. Im Gegensatz zu anderen Religionen verbietet die katholische Kirche massvollen Alkoholgenuss nicht. Jesus hat bei der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt, damit weiter gefeiert werden konnte. Wein ist Teil der Lithurgie. Und in katholischen Gegenden blüht der Karneval. So ist auch Freude unverzichtbarer Bestandteil des Programms von St. Nikolaus 2.0. Jede Messe wird von Sängerinnen und Sängern gestaltet, Weihnachten spielte ein Kammermusikensemble, Gründonnerstag gab es zwischen den Gottesdiensten Ausschnitte aus «Jesus Christ Superstar». Aus dem Stand kamen bis zu 50 Kinder und Eltern zu den Abenteuerland-Gottesdiensten. Es gibt wieder eifrige Ministranten. Whisky-Exerzitien verbinden theologische Diskussion mit Degustation und erreichen, dreifach überzeichnet, Menschen, die sich sonst kaum mobilisieren liessen. Lobpreisabende mit Sound- und Lichteffekten und Volks-Chile mit volkstümlicher Schlagermusik zu christlichen Texten finden Anklang. Zweimal im Monat werden im Spatzennäschtli die Jüngsten mit biblischen Geschichten, Gesang und Tanz unterhalten. Für die Senioren im Seniorenzentrum Zwyden ist dort zweimal in der Woche Gottesdienst, und jetzt war sogar, sehr zur Freude, der Bischof da. Der gelungene neue Auftritt in den sozialen Medien erweitert die Reichweite der Arbeit beträchtlich.

Mehr noch: Ein biblisches Musical mit Kindern und Jugendlichen, ein Jugendcamp und spezifische Angebote für junge Leute und solche im besten Alter sind geplant. Und die Ökumene soll u.a. in gemeinsamen Hauskreisen und Glaubenskursen („Alphalife“) gepflegt werden.

Dies alles wäre natürlich nicht möglich ohne die Unterstützung der anderen Seelsorgenden und vor allem des Kirchenrats, der mit Effizienz, Überzeugung, Herzblut und eigenen Ideen alles tut, um St. Nikolaus 2.0 zu ermöglichen. Der gemeinsame Erfolg, der neue Wind spricht sich herum. Kirche lebt.