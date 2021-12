Kolumne «Ich meinti»: Ungereimtes zum Wettbewerb der Kantone Der Hergiswiler Unternehmer Dolf Stockhausen wundert sich über das Resultat zweier Studien, die die Wettbewerbsfähigkeit der Kantone bewerten. Es scheint ihm, als solle Nidwalden kleingeredet werden. Dolf Stockhausen 04.12.2021, 05.00 Uhr

Dolf Stockhausen ist Unternehmer in Hergiswil. Bild: PD

Durch einen Artikel in dieser Zeitung wurde ich auf zwei Studien zur Wettbewerbsfähigkeit der Kantone aufmerksam, die jedes Jahr von den beiden Grossbanken veröffentlicht werden. Als mittelständischer Unternehmer, für den die Standortwahl zu den wichtigsten Entscheidungen gehört, war ich natürlich neugierig, wie sich diese entwickelt hat, vor allem, wie Nidwalden dabei abschneidet.

Die Ergebnisse der beiden Studien könnten unterschiedlicher nicht sein. In der Credit-Suisse-Studie rangiert Nidwalden für natürliche und juristische Personen gemeinsam auf dem sechsten Platz (+1!), für Unternehmen je nach wirtschaftlicher Situation sogar auf den Plätzen 4 beziehungsweise 5. Bei der UBS verlieren wir dagegen beachtliche vier Plätze und rutschen auf Rang 10 ab, weil Nidwalden angeblich eine ungünstige Wirtschaftsstruktur aufweise und sich die Geschäftsaussichten wichtiger Geschäftszweige verschlechtert hätten. Ansonsten stehen Nachteile eines gefühlt zu kleinen Einzugsgebiets sehr deutlichen Vorteilen bei Staatsfinanzen, Kostenumfeld, Arbeitsmarkt, Humankapital und Innovation gegenüber. Bereits hier beginnt der Laie zu staunen und der Fachmann, sich zu wundern.

Natürlich hat Nidwalden mit Pilatus ein beherrschendes Unternehmen, aber eben ein eminent erfolgreiches. Zahlreiche Arbeitsplätze wurden geschaffen, weil die Düsenmaschine PC24 so erfolgreich ist. Im Lockdown gab es keinen Einbruch und die Auftragsbücher sind prallvoll, dank Unternehmertum, Vision und guten Fachkräften. Pilatus ist eine Klumpenchance und kein Klumpenrisiko!

Wie relevant ist nun das alles für den mittelständischen Unternehmer, der einen Standort sucht? Teils, teils, meine ich. Für mich sind vor allem wichtig: verfügbare Gewerbeflächen, faire Steuern, ein wirtschaftsfreundliches Klima, die Gesprächsbasis mit den Entscheidungsträgern, gut ausgebildete und motivierte Arbeitskräfte und eine gute Verkehrsanbindung.

Es lohnt sich der Blick auf die Kantone, die in der UBS-Rangliste vor Nidwalden stehen. Gut, Zug ist der Klassenprimus, der in fast allen Belangen glänzt, aber danach? Basel-Stadt als Zweiter liegt entsprechend der politischen Ausrichtung bei Staatsfinanzen und Kostenumfeld gegenüber dem Durchschnitt der Kantone erheblich im Minus, also: Finger weg! Und Zürich, die Nummer drei? Zumindest in der Stadt herrschen ideologisch bedingtes Verkehrschaos, wirtschaftsfeindliche Politik und ein entsprechend verheerendes Kostenumfeld, also: Nicht für Kuchen, es sei denn, man ist eine Bank! Der Aargau, die Waadt und Genf sind vergleichsweise schwach bei Kostenumfeld und Staatsfinanzen. Fazit: Es gibt spürbare, zählbare wirtschaftliche Nachteile in den meisten Kantonen, die vor Nidwalden liegen.

Nidwalden wächst, hat Arbeitsplätze und Wohnbevölkerung zugelegt. Beim Finanzausgleich ist der Kanton seit Jahren ein Geber, der für seine Innovationskraft zur Kasse genötigt wird. Auch die Verwaltung ist innovativ. Die Patent/Lizenzbox wurde hier erfunden, der Bund hat sie nun übernommen.

Es kommt mir eher so vor, dass wir in diesen Studien «klein»geredet werden sollen, weil wir den grossen, schwerfälligen, teuren und vor allem politisch schwierigen Kantonen ein Dorn im Auge sind. Bei uns lebt man gerne, man zahlt angemessene Steuern und bekommt dafür ein wirtschaftsfreundliches, stabiles Umfeld, in welchem das Erfolgsmodell Schweiz noch hochgehalten wird. Wenn nur das Grundstücksangebot besser wäre! Dann kämen sicher noch mehr Unternehmen, die das zu schätzen wüssten.