Kolumne «Ich meinti:» Unterwegs im Nebel Auf dem Weg zum Haldigrat fand «Ich meinti»-Kolumnist Christian Hug einen Moment der Stille. Fernab aller Zivilisationen. Und ganz unverhofft. Christian Hug 24.06.2021, 14.53 Uhr

Christian Hug, Journalist aus Stans, äussert sich an dieser Stelle abwechselnd mit anderen Autoren zu einem selbst gewählten Thema. Bild: PD

Zurzeit hapert's ja wieder ein bisschen mit Sommer, aber letzte Woche war das Wetter dermassen schön, dass der Wanderer in mir erwachte und nach einer ordentlichen Bergstrecke verlangte. Ich montierte also mein Louis-Trenker-Fan-Stirnband und fuhr in Wolfenschiessen mit der Bahn zur Brändle hoch. Dort bekam ich erst mal einen Kleber der Freunde der Kleinseilbahnen für meinen Sammelpunkte-Sammelpass, dann stapfte ich endlich los Richtung Haldigrat.

Es ist mir ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber es war mein erstes Mal auf dieser Route. Umgekehrt sind erste Male immer besonders schön, weil unterwegs alles neu und alles spannend ist. Und ich vergass vor lauter Schauen schon fast, wie steil der choge Hoger ist.

Je höher ich stieg, umso mehr nahm der Wind zu, die Sonne wurde immer weniger, und irgendwann wanderte ich nur noch im Nebel. Das war ja wieder typisch: Überall scheint die Sonne, aber ausgerechnet dort, wo ich hingehe, wummert dicke kalte Nebelschlerzi. Danke, grosser Manitu!

Schliesslich wurde mir so kalt, dass ich Pause machen musste, T-Shirt wechseln, Pullover anziehen. Und bei dieser Gelegenheit auch grad eine Zigarette rauchen. Ich sass also da mit kaum 50 Meter Sicht, inmitten einer wunderschönen Pracht von Bergblumen. Und da erst fiel mir auf, wie ruhig es hier war. Ich meine: richtig ruhig. Als wäre da nichts. So eine Art Nirwana. Es war so herrlich, dass ich mich an einen Baum lehnte und die Stille genoss. Ich war weit weg vom Geschrei drunten im Tal. Keine präventiv empörten Impfgegner. Keine hysterischen Covid-Diskussionen. Keine selbstverliebten Instagram-Poser und niemand, der «Diktatur» brüllt. Keine Vorwürfe von genderfluiden nonbinären nicht-cis-irgendwas-Menschen. Keine Geschlechterdiskriminierungsdebatten. Kein kinderfressender Bill Gates. Keine Rassismusdemos von jungen weissen Menschen gegen privilegierte alte weisse Menschen. Kein «Gmöög» über reiche Leute. Keine unqualifizierten Kommentare zu gar nichts.

Mit einem Wort: Ruhe. Und der Nebel kam mir vor wie ein riesiger Wattebausch des Friedens.

Das tat gut. Das tat sehr gut. Aber irgendwann wurde mir dann doch zu kalt. Ich nahm den Rest der Strecke bis zum Haldigrat in Angriff und fuhr mit dem Sessellift hinunter nach Niederrickenbach. Dort schien die Sonne mit voller Kraft. Ich legte mich auf eine frisch gemähte Wiese, ruhte mich aus und wärmte mich auf. Ein Song der Band Stoned Jesus kam mir in den Sinn, er heisst «I’m The Mountain». Hin und wieder klang von Talboden ganz ganz leise ein bisschen Zivilisationslärm hinauf. Ich wusste: Irgendwann musste ich wieder da runter, und dann wird’s wieder laut. Aber die Pause hat unheimlich gutgetan.