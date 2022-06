Kolumne Was für ein «Schlamüssel»! – Teil 2 Passend zu den Unterwaldner Wappen: Verschlüsselte Geschichten aus dem chaotischen Leben einer 24-Jährigen. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Ein Freitagabend im Mai. Die Mitarbeitenden der Redaktion Urschweiz freuen sich auf das endlich stattfindende Weihnachtsessen. Es wird, wie es sein soll, ein feuchtfröhlicher Abend. Vier von uns haben nach dem Essen noch nicht genug, also geht’s weiter, von Stans nach Luzern.

Kristina Gysi, redaktionelle Mitarbeiterin der Redaktion Urschweiz. Bild: Florian Arnold (Stans, 31. August 2021)

Es wird gelacht und getrunken, bis in die Morgenstunden. Ein witziger Abend, vor allem deshalb, weil wir uns zum ersten Mal ausserhalb der Redaktion, frei von berufsbedingten Pflichten und mit einem lustigen Kopf austauschen.

Um halb 2 Uhr morgens ist dann genug. Nicht weil wir nicht mehr wollen, doch offenbar will Luzern nicht mehr. Die Stadt ist für einen Freitag seltsam ausgestorben, viele Bars sind schon geschlossen. Zeit zu gehen.

Die S-Bahn hält in Cham, zehn Minuten Fussmarsch nach Hause. Die Augen sind mittlerweile etwas müde geworden, der Kopf ist schon schwer. Das Bett ruft. Es ist Viertel nach drei morgens.

Ein junger Mann hält mir die Tür des Hauses auf, in dem ich wohne. Offenbar auch eine Nachteule. Dann trennt mich nur noch die Wohnungstür von meinem bescheidenen Nest. Der Griff in die Tasche gezielt und selbstbewusst. Im Wissen, gleich den Schlüssel herauszufischen. Sekunden vergehen. Und einige Sekunden mehr. Mir schwant Böses.

Dann erinnere ich mich. Der Schlüssel in meiner Laptoptasche. Im Büro. In Stans. 30 Autominuten und vielleicht einen kleinen Ausraster entfernt. Nicht schon wieder. Bitte nicht schon wieder.

Die Chamer Kirchenglocke schlägt halb vier, als ich die Sprachnachricht an eine Freundin sende. «Was ich gleich machen werde, tut mir wirklich leid. Du hast was gut bei mir», wird sie am nächsten Morgen hören.

Sturmläuten. Eine zerzauste Freundin, müde grinsend, als sie mich im Türrahmen sieht. «Komm rein», sagt sie. Den Weg zum Sofa kenne ich selbst.

