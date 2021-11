Abstimmung 28. November Komitee informiert in Stans An einer Standaktion verteilte das Nidwaldner Lokalkomitee für ein ja zur Pflegeinitiative Flyer und suchte das Gespräch mit Passantinnen und Passanten. 01.11.2021, 18.44 Uhr

Standaktion für ein Ja zur Pflegeinitiative. Bild: PD

Mitglieder und Unterstützer des Nidwaldner Lokalkomitees für ein Ja zur Pflege-Initiative nahmen am Samstagvormittag den Stanser Dorfplatz mit einer Standaktion in Beschlag. Sie verteilten laut einer Mitteilung Flyer und Ballone und kamen mit Passantinnen und Passanten ins Gespräch. Die Pflege-Initiative kommt am 28. November an die Urne.