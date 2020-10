«Konkurs auf Raten»: Ob- und Nidwaldner Gastrobetriebe rechnen mit dem Schlimmsten Der Bundesrat hat die Schrauben angezogen im Kampf gegen das Coronavirus. Wirte haben vor allem Mühe mit der Beschränkung auf vier Personen pro Tisch, Barbetreiber mit der Sperrstunde um 23 Uhr. Matthias Piazza 29.10.2020, 17.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach dem Lockdown im Frühling servierte «Linden»-Wirt Beat Müller mit Maske. Nun müssen sich die Gastgeber auf neue Regeln einstellen. Bild: Florian Arnold (Stans, 26. Mai 2020)

Wenn das Telefon klingelt, nimmt Bruno della Torre den Hörer mit gemischten Gefühlen ab. «Man weiss nie, ob es eine Reservation oder eine Annullation ist. In jedem zweiten Fall wird leider ein Anlass oder ein Essen storniert», beschreibt der Gastgeber des Restaurants Rose in Kerns die aktuelle Situation. Die verschärften Auflagen, die seit Donnerstag wegen Corona gelten, machen der Branche das Leben noch schwerer, meint der Präsident von Gastro Obwalden. Besonders zu schaffen mache den Gastronomen, dass neu an einem Tisch noch höchstens vier Personen sitzen dürfen (ausgenommen sind Familien mit ihren Kindern).

«Damit sind Weihnachtsessen, Hochzeiten und sonstige Familienfeiern im Restaurant kein Thema mehr.»

Da helfe es auch nicht, dass für Feiern in Restaurants eine Obergrenze von 50 Personen gelte, da die Leute nicht beieinandersitzen könnten. Überhaupt könne er diese Viererregelung nicht ganz nachvollziehen. «In Wohnungen, wo es ja kaum kontrollierbar ist, ob die Schutzmassnahmen eingehalten werden, sind zehn Personen erlaubt und in Restaurants nur vier, obwohl wir ein Schutzkonzept haben.»

Für sein Restaurant, das eigentlich eingerichtet wäre für Gesellschaften mit bis zu 100 Personen, rechnet er mit einer Umsatzeinbusse im sechsstelligen Bereich. Das Problem sei auch die grosse Ungewissheit. «Niemand weiss, wie lange die Krise anhält, wie die Wintersaison ausfallen wird.» Je nach Entwicklung müsse man wohl mit Entlassungen und selbst mit Schliessungen von Restaurants rechnen – trotz der Sofortkredite des Bundes und Kurzarbeitsentschädigung.

Leute würden Restaurantbesuche aus Angst meiden

Mühe mit der Viererregelung in Restaurants hat auch Nathalie Hoffmann, Präsidentin von Gastro Nidwalden. Sie zeichnet ein düsteres Bild der aktuellen Lage: «Für mich als Gastronomin ist es bitter, zu sehen, wenn ich in Stans nachmittags um drei Uhr ein leeres Restaurant besuche», meint die Wirtin, die im Sommer das Seehotel Baumgarten in Kehrsiten und im Winter das Restaurant und die Bar Alte Post in Davos betreibt. «Aus Angst vor einer Ansteckung meiden die Leute seit etwa zwei Wochen Restaurantbesuche, obwohl diese Angst dank Schutzkonzept eigentlich unbegründet wäre. Die Wildsaison, die gut gestartet war, endete nun aussergewöhnlich früh.» Auch ihr macht die Ungewissheit zu schaffen. «Wir können nicht richtig planen, da wir nicht wissen, wie lange die Restriktionen noch andauern. Wir fühlen uns von den Behörden im Ungewissen gelassen.»

Hoffmann appelliert an Firmen

Staatliche Hilfen wie Kurzarbeitsentschädigung seien nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Eine höhere Arbeitslosigkeit und Restaurantschliessungen seien wohl nicht ganz ausgeschlossen. Nathalie Hoffmanns Appell: «Wenn Sie auf Firmenfeiern und Familienfeste verzichten, dann schenken Sie doch Ihren Mitarbeitern Gutscheine für einen Restaurantbesuch mit ihren Familien. Wenn alle zu Hause bleiben, ist niemandem geholfen.»

Die Sperrstunde ab 23 Uhr sei für Restaurants weniger ein Problem. Anders für Bars. «Sie verdienen ihr Geld an den Wochenenden ab 22 Uhr. Wenn sie um 23 Uhr dichtmachen müssen, wird sich wohl der eine oder andere Betreiber dazu entschliessen, die Bar gar nicht mehr zu öffnen, solange diese Regelung gilt. Das gibt existenzielle Probleme. Die brauchen dringend staatliche Hilfe, um zu überleben.»

Grundsätzlich könne sie aber nachvollziehen, dass die Behörden die Schraube angezogen haben. «Die Fallzahlen müssen runter.»

Schutzkonzept in Clubs schwierig einzuhalten

Ganz hart treffen die verschärften Bestimmungen den Bar- und Musikclub Gletscherspalte in Engelberg, da Discos und Tanzlokale bis auf weiteres geschlossen bleiben müssen, wie der Bundesrat bestimmt hat. Was dies für sein Team und ihn bedeute, sei schwer abschätzbar, meint auf Anfrage Betreiber Ruben Schneider.

«Wir verlieren wohl monatlich Geld, bis wir keines mehr haben. Es ist ein Konkurs auf Raten, wenn der Zustand länger anhalten sollte.»

Trotzdem sei er fast froh über dieses bundesrätliche Machtwort. «Das strenge Schutzkonzept war fast nicht umzusetzen. Viele Gäste vergassen das Maskentragen und mussten dazu ermahnt werden. Und nicht alle liessen sich gerne registrieren.» Der Club musste wegen Corona vor einem Monat schon mal für zwei Wochen geschlossen werden. In der Nacht auf den 6. September hatte sich eine Person aufgehalten, die positiv auf Covid-19 getestet wurde. Rund 300 Gäste und sämtliche Mitarbeiter mussten in Quarantäne. Der Club musste sein Schutzkonzept nachbessern und vom Kanton genehmigen lassen.

Im «Senkel» bleibt nur die Bar offen

Im Jugendkulturhaus Senkel in Stans läuft der Betrieb schon seit Mitte Monat auf Sparflamme. Damals kam es zu einem Coronavorfall. Eine jüngere Person hatte am 9. und 10. Oktober den «Senkel» und die Bar Happy-Day in Wolfenschiessen besucht und wurde nachträglich positiv auf Covid-19 getestet. Sämtliche Mitarbeiter und über 400 Besucher der beiden Ausgehlokale mussten zehn Tage zu Hause bleiben. «Seither haben wir wegen des Ansteckungsrisikos sämtliche Veranstaltungen abgesagt», sagt Samuel Schibli, Co-Präsident des Vereins Kultur Nidwalden, der den «Senkel» betreibt. Als kleiner Trost wird dafür die Bar jeden Samstag ab 19 Uhr geöffnet. «Die Jugendlichen sollen auch in Coronazeiten einen Treffpunkt haben», begründet Samuel Schibli den Entscheid.

Die Wiedereröffnung des altehrwürdigen Kursaals in Engelberg nach der vierjährigen Sanierungszeit Anfang Oktober hatte sich Geschäftsführerin Susanne Calligaris wohl anders vorgestellt. Wegen der Beschränkung auf 50 Personen haben viele Kunden ihren Anlass abgesagt, bedauert sie. Auch die Livesendung «Persönlich» von Radio SRF 1 am kommenden Sonntag findet nicht im Kursaal statt. «Aufgrund der Entwicklung mussten wir mit diesen Absagen rechnen», meint sie. «Aber wir versuchen, die Veranstalter zu ermuntern, ihren Anlass zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.»