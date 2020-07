Erneuter Zwischenfall auf der Bannalp: Kuhherde greift Gruppe Wanderer mit Hund an Eine Gruppe Wanderer mit einem Hund wurde von einer Kuhherde angegriffen. Es ist nicht das erste Mal. Die Gemeinde Wolfenschiessen stellte bereits Zäune und verlegte Wanderwege. Matthias Piazza 29.07.2020, 08.04 Uhr

Auf der Bannalp ob Wolfenschiessen lassen viele Bauern ihre Kühe sömmern. Das Gebiet ist aber auch bei Wanderern beliebt. Und das führt zu Konflikten. In einem E-Mail an die Gemeindeverwaltung Wolfenschiessen, das auch unserer Redaktion vorliegt, berichten David und Simone Brenn aus dem solothurnischen Hüniken von einer ziemlich unliebsamen Begegnung mit Kühen, auf ihrer Wanderung von der Chrüzhütte zum Chaiserstuel. Eine Herde mit etwa fünf Kühen und einem bis zwei Jungtieren habe sich am vergangenen Samstag dem Paar mit dem Hund genähert. «Als wir bemerkten, dass die Kühe es auf unseren Hund abgesehen haben, liessen wir ihn von der Leine. Er suchte aber Schutz bei mir, was die Kuh noch aufgebrachter machte», schreibt David Brenn weiter. Aus einem ihm unerklärlichen Grund seien die Kühe auf seine Frau losgegangen und hätten sie zu Boden gestossen. Beide hätten Prellungen und Blessuren davongetragen.