Nidwaldner Korporationsgesetz: Jetzt geht es wieder vorwärts

Nidwalden Neues Korporationsgesetz: «So nah waren sich Korporationen und Regierung lange nicht mehr» Es harzte mit einem neuen Korporationsgesetz. Korporationen und Regierung waren sich uneinig. Die Verhandlungen waren so festgefahren, dass es ein Mediationsverfahren brauchte, um den Prozess wieder in Gang zu bringen. Doch nun geht es voran. 27.11.2021, 05.00 Uhr

Das Bundesgericht fällte 2018 einen Entscheid, der eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen der Nidwaldner Korporationen erfordert. Vereinfacht gesagt, geht es letztlich darum, wer denn nun Mitglied in den Korporationen werden kann. Neu wird nicht mehr der Name, sondern die Abstammung entscheidend für die Weitergabe des Korporationsbürgerrechts sein.

Seit rund drei Jahren gilt diese Regelung, wonach auch verheiratete Frauen, die einen Nichtkorporationsbürger als Ehemann haben, das Korporationsbürgerrecht an ihre Nachkommen weitergeben können. Das war zuvor nur unverheirateten Frauen vorbehalten.

«Wir reden künftig von Stammgeschlechtern und nicht mehr von Korporationsgeschlechtern»

, erklärt Iren Odermatt, Präsidentin der Vereinigung der Nidwaldner Korporationen und FDP-Landrätin von Dallenwil.

Mit Mediation den Knoten gelöst

Iren Odermatt, Präsidentin der Vereinigung der Nidwaldner Korporationen Bild: PD

Das Ziel war also klar, der Weg dahin erwies sich jedoch als schwierig. 2018 wurde von den Korporationen und dem Kanton der entsprechende Prozess für gesetzliche Grundlagen zur Umsetzung des Bundesgerichtsentscheids gestartet. Doch schon bald zeigte sich, dass die beiden Parteien deutliche Meinungsverschiedenheiten zur Vorgehensweise haben. Im Zentrum stand die Kompetenzfrage. Wer darf denn nun ein Korporationsgesetz erlassen?

Der Kanton stellte sich auf den Standpunkt, seit der Abschaffung der Landsgemeinde könne nur der Landrat Gesetze erlassen. Damit waren die Korporationen aber gar nicht einverstanden, wurde doch das kantonale Korporationsgesetz 1992 anlässlich einer «Korporationslandsgemeinde» verabschiedet, an welcher letztlich nur Korporationsbürger über das Korporationsgesetz entschieden. «Der Prozess steckte fest», bestätigt Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser. Beide Parteien waren überzeugt, dass ihre Standpunkte das richtige Fundament für die Umsetzung des Bundesgerichtsentscheids bilden.

«Wir mussten eine atmosphärische Bereinigung vornehmen.»

Es wurde im gegenseitigen Einvernehmen eine Mediation einberufen und der Prozess neu gestartet.

Zwar gab es dann wieder Verzögerungen wegen Corona. Aber die professionelle Mediation hat geholfen, den Knopf zu lösen. Mittlerweile wurde ein Weg gefunden, der nun weiterverfolgt wird.

«Wir sind jetzt an einem Ort, von dem wir vor einem Jahr nur geträumt haben»

, freut sich Iren Odermatt. Und Karin Kayser ergänzt: «So nahe waren sich Korporationen und Regierung lange nicht mehr in diesem Prozess.»

Korporationen erlassen ihr Gesetz, Regierung übt Aufsicht aus

Karin Kayser, Justiz- und Sicherheitsdirektorin. Bild: Nidwaldner Zeitung

Es wird nun also eine einvernehmliche Lösung für den Erlass der Korporationsgesetzgebung angestrebt. «Dabei soll der rechtliche Handlungsspielraum so weit wie möglich zu Gunsten der Korporationen ausgenutzt werden», erklärt Karin Kayser. Konkret bedeutet das, dass die Korporationen ihr Korporationsgesetz weiterhin selber durch ihre Korporationsbürger erlassen dürfen. Jede Korporation hat dazu auch noch ihr eigenes Grundgesetz, dass sie nur mit ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet. Die Regierung übt allerdings die Aufsicht über die Korporationen aus. Dafür soll der Landrat ein neues «Aufsichtsgesetz» erlassen. So ist die Frage der Gesetzgebungskompetenz gelöst. «Eine pragmatische Lösung ohne Verlierer», so Iren Odermatt.

Im kantonalen «Aufsichtsgesetz» sollen bloss Grundsätze und die Aufsichtspflichten des Regierungsrates geregelt werden. Der Kanton überträgt zugleich, soweit nötig, die Gesetzgebungskompetenzen vollständig den Korporationen. Die Korporationen wiederum erlassen die entsprechenden Bestimmungen im «Korporationsgesetz». Dieses unterliegt, wie schon angetönt, der Genehmigung des Regierungsrates.

«Erhalten, Verwalten, Weitergeben», das sei der grundsätzliche Korporationsgedanke, erklärt Iren Odermatt. Im Aufsichtsgesetz wird deshalb auch verankert, dass die Korporationen das Korporationsvermögen erhalten müssen. Weitergehende inhaltliche Vorgaben zum Korporationsvermögen wird es aber darin keine geben.

Im Frühling möchte Regierung Gesetzgebungsprozess einleiten

Bei ihrem Korporationsgesetz müssen sich die Korporationen selbstverständlich an die Grundsätze und rechtsstaatlichen Vorgaben gemäss Bundesverfassung, Obligationenrecht und dem neuen Aufsichtsgesetz halten. Zwingend im Korporationsgesetz zu regeln sind die Organisation der Korporationen, das Korporationsbürgerrecht sowie die Rechte und Pflichten der Korporationsbürgerinnen und -bürger. Zudem dürften Übergangsbestimmungen notwendig sein, insbesondere, wenn sich Änderungen beim Bürgerrecht ergeben. Das Aufsichtsgesetz und das Korporationsgesetz sollen gleichzeitig in Kraft treten. So kann sichergestellt werden, dass keine Regelungslücke entsteht.

Die Grundgesetze der einzelnen Korporationen schliesslich müssen sich im Rahmen des kantonalen Gesetzes und des Korporationsgesetzes bewegen. Es ist Sache der Korporationen, zu regeln, was ausser den bereits genannten Punkten im Korporationsgesetz einheitlich und was korporationsspezifisch verankert wird.

Im Frühling 2022 soll der Entscheid der Regierung fallen und damit der Auftrag an die Rechtsvertretungen der beiden Gruppen erfolgen, die entsprechenden Gesetze im Rahmen der erarbeiteten Grundsätze auszuarbeiten. «Erfahrungsgemäss dauert so ein Gesetzgebungsprozess etwa zwei Jahre», wagt Karin Kayser eine vorsichtige Schätzung, bis wann die Vorlage des Aufsichtsgesetzes im Landrat erfolgen könnte.

