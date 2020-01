Kran-Unglück in Beckenried: Jetzt pumpen Taucher Treibstoff ab Der in Beckenried gesunkene Kran belastet die Umwelt nicht – zumindest vorerst. Die Bergung ist allerdings mit einigen Risiken verbunden. Christian Glaus 20.01.2020, 18.12 Uhr

Von diesem Nauen ist der Kran in den Vierwaldstättersee gefallen. Bild: Radio Pilatus/Tele 1 (Beckenried, 15. Januar 2020)

Wie birgt man einen 60 Tonnen schweren Kran, der 30 Meter unter der Wasseroberfläche liegt? Diese Frage treibt derzeit den Kanton Nidwalden und eine Spezialfirma um. Die Abklärungen dazu sind noch im Gang.

Der Kran ist am Mittwoch auf dem Areal der Wabag in Beckenried von einem Nauen ins Wasser gefallen. Zum Unglück kam es beim Versuch, eine Trafostation aufs Schiff zu verladen (wir berichteten). Dabei seien geringe Mengen an Flüssigkeiten des Pneukrans ausgelaufen, teilte die Polizei am Tag des Unglücks mit. Dabei ist es auch geblieben, wie Pius Bernasconi, stellvertretender Leiter der Verkehrs- und Sicherheitspolizei, auf Anfrage bestätigt. Wie viel Treibstoff genau ausgelaufen ist, kann er allerdings nicht sagen. Gérald Richner, Leiter des Nidwaldner Amts für Umwelt, sagt zu den Einflüssen auf die Umwelt:

«Umweltmässig ist die Situation unter Kontrolle. Es wurden Ölsperren eingerichtet und weitere Massnahmen getroffen.»

Wassergefährdende Stoffe würden regelmässig gebunden, abgesaugt und entsorgt. Ausserdem werde das Gebiet von Tauchern wie auch über Wasser überwacht. «Derzeit bestehen keine weiteren Umweltgefahren.» Auch ein Fischsterben sei nicht festgestellt worden.

Diese Trafostation sollte von einem Kran auf einen Nauen verladen werden. Nun liegt sie auf dem Seegrund. Bild: Polizei

Doch eine Bergung des Krans birgt neue Gefahren. Es besteht das Risiko, dass der Kran bei der Bergung beschädigt wird und erneut Flüssigkeiten auslaufen. «Deshalb haben Taucher zusammen mit Spezialisten begonnen, den Inhalt der Treibstoffbehälter abzusaugen», erklärt Bernasconi. «Diese Aktion ist bis jetzt ohne Komplikationen verlaufen, so dass mit keinen weiteren Umweltschäden zu rechnen ist.»

Seegrund fällt rapide auf 170 Meter ab

Eine Spezialfirma wurde damit beauftragt, den Kran zu bergen. Die Vorbereitungen dafür haben bereits begonnen. Wann die Bergung starten wird, ist allerdings noch unklar. Inzwischen haben mehrere Tauchgänge stattgefunden. Ins Wasser gestiegen sind sowohl Taucher der Wasserpolizei Luzern sowie des Unternehmens. Laut Bernasconi musste in einem ersten Schritt der Kran gesichert werden. Dieser liege nämlich an einer heiklen Stelle: «Im Bereich der Unglücksstelle geht es ziemlich rapide runter – bis auf eine Tiefe von rund 170 Meter.» Würde der Kran abrutschen, wäre eine Bergung wohl nicht mehr möglich. Deshalb wurde die Maschine mit Stahlseilen am Ufer befestigt. Neben der Lage auf dem Seegrund mache auch das Gewicht des Krans die Bergung «extrem schwierig».

Kosten: Schuldfrage entscheidet, wer zahlt

Die Arbeiten werden sich wohl noch über mehrere Tage hinziehen. Dabei ist eine wichtige Frage noch offen: Wer trägt die Kosten? «Das ist eine versicherungstechnische Frage», sagt Pius Bernasconi. Die Staatsanwaltschaft müsse die Schuldfrage klären. Davon hänge ab, welche Firma oder welche Versicherung die Kosten tragen müsse.

Dass sich die Strafverfolger nur mit Sachschäden befassen müssen, ist mit grossem Glück verbunden. Vier Personen waren mit dem Verladen der Trafostation auf den Nauen beschäftigt. Als der Pneukran kippte, konnte sich der Führer der Maschine mit einem Sprung aus der Kabine auf den Nauen retten. Drei weitere Personen brachten sich mit einem Sprung in den Vierwaldstättersee in Sicherheit und konnten selbstständig ans Ufer schwimmen. Alle blieben unverletzt. Die Trafostation hätte auf den Nauen verladen werden sollen, um sie anschliessend zum Kiesbagger bei der Risleten zu transportieren.