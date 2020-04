Dienstleistung Brot-Post: Im Kanton Nidwalden erhält die Stanser Kreuzbäckerei den Vorzug Im Kanton Nidwalden wird die Schweizerische Post mit der Stanser Kreuzbäckerei zusammenarbeiten. Bestellflyer sollen schon nächste Woche verschickt werden. 30.04.2020, 10.12 Uhr

(cuo) Während «Brot-Post» in Obwalden für vier Gemeinden und die meisten ihrer Weiler seit dieser Woche durch die Bäckerei Berwert in Stalden verschickt wird, stand der Entscheid der Schweizerischen Post zur Vergabe in Nidwalden noch aus. Wie nun Post- Mediensprecherin Jacqueline Bühlmann auf Anfrage mitteilte, hatte sich für Nidwalden neben dem Christen-Beck (Thomas Christen) in Buochs auch die Kreuzbäckerei in Stans um diese Dienstleistung beworben. Die Post wird mit der Stanser Kreuzbäckerei zusammenarbeiten. Der Grund dafür: Die Kreuzbäckerei habe sich laut Mediensprecherin früher beworben.