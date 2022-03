Flüchtlinge aus der Ukraine: Nidwalden sucht mehr Unterkünfte

Krieg in der Ukraine Kanton Nidwalden eröffnet Unterkunft in Stansstad und sucht dringend weitere Plätze 60 Schutzbedürftige aus der Ukraine sind dem Kanton bisher zugewiesen worden, täglich folgen ein Dutzend weitere Personen. Sicherheitsdirektorin Kayser spricht von einem «Wettlauf gegen die Zeit». Christian Glaus 24.03.2022, 16.43 Uhr

Der Krieg in der Ukraine hat nach UNO-Angaben bereits über zehn Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Immer mehr Schutzbedürftige kommen in der Schweiz an und werden vom Bund den Kantonen zugewiesen. Der Kanton Nidwalden mit seinem Sonderstab sei stark gefordert, heisst es in einer Mitteilung. 60 Personen seien dem Kanton bereits zugewiesen worden, «täglich treffen im Durchschnitt zwischen acht und zwölf Geflüchtete ein, die eine Unterkunft und Betreuung benötigen».

Flüchtlinge aus der Ukraine im Bundesasylzentrum in Chiasso. Pablo Gianinazzi/Keystone (17. März 2022)

Dank der Zusammenarbeit mit der Schulgemeinde Stansstad hat der Kanton eine zweite Aufnahmestelle in Betrieb nehmen können. Dadurch sei die Kapazität auf maximal 140 Personen erhöht worden. Das reiche nicht: «Zusätzliche Standorte sind in Abklärung», heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei.

Es fehlt auch an Personal

In den Aufnahmestellen finden die Flüchtlinge Schlaf- und Aufenthaltsräume, sanitäre Anlagen und sie werden mit Essen und Artikeln des täglichen Bedarfs versorgt. Der Zivilschutz, der Zivildienst sowie temporär angestelltes Personal gewährleisten zusammen mit Freiwilligen die Betreuung. «Es zeigt sich eindeutig, dass wir für die bedarfsgerechte Betreuung aller Schutzbedürftigen zusätzliches Personal benötigen. Mit den ordentlichen Strukturen lässt sich diese zeitintensive Aufgabe nicht mehr bewältigen», wird Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger zitiert. Ebenso sei der Bedarf an Dolmetscherinnen und Dolmetschern mit Ukrainisch- oder Russisch-Kenntnissen nach wie vor hoch. Der Kanton sucht nun Unterstützung (siehe Fussnote).

Der Kanton will die Flüchtlinge in den Aufnahmestellen relativ rasch auf geeignete Unterkünfte im ganzen Kanton verteilen. Man sei auf weitere Standorte angewiesen, die umgehend oder sehr bald bezogen werden können und mittel- bis und langfristig zur Verfügung stehen. Bisher seien 70 Wohnungsangebote von Privaten eingegangen, diese würden jedoch nicht ausreichen. Liegenschaftsbesitzer, Hotels oder Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften können ihre Angebote unter www.nw.ch/ukraine-hilfe melden.

Bis zu 500 Schutzbedürftige erwartet

«Wir würden nicht einen öffentlichen Aufruf machen, wenn es nicht wirklich dringlich wäre. Wir sind mit Hochdruck daran, alle verfügbaren Unterkünfte zusammenzutragen, aber es ist ein Wettlauf gegen die Zeit», hält Frau Landammann Karin Kayser-Frutschi in der Mitteilung fest. Aktuell seien drei Mitarbeitende nur damit beschäftigt, die Wohnungsangebote zu prüfen und Anbieter über Rahmenbedingungen und Entschädigungskriterien aufzuklären. «Nach heutigem Stand müssen wir von bis zu 500 Schutzbedürftigen ausgehen, die unser Kanton aufzunehmen hat, wobei sich diese Einschätzung je nach weiterem Verlauf der Krise noch ändern kann. Der Regierungsrat sucht parallel nach zusätzlichen Lösungsvarianten in grösseren Dimensionen, etwa in Form einer modular erstellbaren, zentralen Kollektivunterkunft», so Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser-Frutschi.

Bund und Kantone streben eine schnelle Integration der schutzsuchenden Personen aus der Ukraine an. In Nidwalden ist vorgesehen, dass Kinder und Jugendliche von Flüchtlingsfamilien an einem Ort unterrichtet werden. Dadurch könne sowohl der schulische als auch psychologische Bedarf zentral abgedeckt werden. Ziel ist es, dass die Kinder rasch Deutsch lernen und in die Gemeindeschulen integriert werden können.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, hat der Kanton Nidwalden viele Sachspenden von der Bevölkerung erhalten. Im Moment könnten keine weiteren Spenden aufgenommen werden.

Personen, die den Kanton Nidwalden im Übersetzerbereich über längere Dauer unterstützen können, melden sich bei der Infoline unter ukraine@nw.ch oder Telefon 041 618 75 15. Die Infoline wird Montag bis Freitag von 10.00 bis 16.00 Uhr bedient.