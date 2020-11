Künstler Fredy Odermatt zeigt sein farbig geschildertes Welttheater in Beckenried Der Titlis trägt einen Panthermantel und der Tod spielt seine Trumpfkarte. Willkommen in Fredy Odermatts surrealistischer Bilderwelt. Romano Cuonz 06.11.2020, 16.52 Uhr

Fredy Odermatt ist ein brillanter Erzähler, wenn er die Welten auf seinen surrealistischen Bildern vorstellt. Bilder: Romano Cuonz (Beckenried, 4. November 2020)

Fredy Odermatt – ein «Waschechter» aus der «Freien Stanser Republik Schmiedgasse» – zeigt in der Beckenrieder Ermitage 18 grossformatige Bilder. Kunstvoll komponiert und mit Öl minutiös auf Leinwand gemalt hat er sie. Auf den ersten Blick scheint einem klar, was darauf zu sehen ist: der Titlis, ein schmaler Bergweg oder ein sich küssendes Liebespaar. Doch der erste Eindruck täuscht. Bestenfalls bezieht er sich auf drei der von Odermatt im Ausstellungstitel angeführten Mundartausdrücke: «Iisicht, Aasicht, Uissicht.» Will man genauer wissen, welche Botschaft einem der Künstler vermittelt, muss man sich auf den vierten einlassen. Der lautet: «Mii Sicht!»

Fredy Odermatt ist ein Künstler, der sich weder von Modetrends noch von gesellschaftlichen Zwängen beeindrucken lässt. Seine Sicht ist eigenwillig: die eines langjährigen Bergführers, der in seiner Heimat jeden Gipfel und jede Zacke kennt. Oder die eines Schöpfers von 75 detailgetreuen Bühnenbildern. Jedenfalls fällt es Odermatt leicht, seine Welt in Bildern theatralisch zu inszenieren. Und weil er ein passionierter Erzähler ist, führt er dazu vor Publikum gerne auch sein eigenes Welttheater auf. Einmal voller Ingrimm, einmal wie ein «Geiggel» über beide Ohren lachend. Geschichten, die er malt, hat er meist selbst erlebt. Kunstvermittler Urs Sibler umriss das Spektrum einmal so:

«Ihn beschäftigen Gegensätze wie Leben und Tod, Krieg und Frieden, Natur und Zivilisation, Mann und Frau, Macht und Ohnmacht, Beschränkung und Fülle.»

Ganz wichtig ist Fredy Odermatt der Erhalt einer intakten Umwelt.

Seine surrealistischen Bilder wirken fast schauerlich

Fredy Odermatts Bilder tragen zweifelsohne surrealistische Züge. Im eindrücklichen Bild «Unfall» schildert er in absurder Weise, was ein Verkehrsopfer erlebt, wenn es hilflos auf der Strasse liegt. «Man sieht dann nur noch den Himmel und die Gesichter all jener, die herbeieilen und einen von oben anstarren», schildert Odermatt. Und wirklich: Zuoberst ist der Diabolo, flankiert wird er vom Transporteur mit der Rechnung im Mund, dem Unfallverursacher, einer Anwältin, dem Chirurgen, einem Engel, dem Totengräber, ja sogar einem «Hürchen»:

Gerne zeigt Odermatt auch aufs Titelbild der Ausstellung. Da steckt der Titlis in einem Mantel aus Pantherfell. Odermatts Erklärung dazu:

«Das letzte bisschen ewiges Eis ist für mich ebenso schützenswert wie die Raubkatze, die uns ihr Fell hergeben muss. Diese Botschaft will ich mit dem Bild übermitteln.»

Fast schon schauerlich ist jene Geschichte, die er Besucherinnen und Besuchern mit dem Bild «Vergänglichkeit» vor Augen führt. Auf einem Jassteppich zeichnen sich hagere Schatten von Menschen ab. Ihre Lebensjahre werden, wie beim Spiel die Punkte, mit Kreidestrichen gezählt. Regie aber führt der Tod. In seiner Hand hält er, als letzte stechende Karte, den Trumpfbauer.

Die alten Ägypter sind seine Vorbilder

Gottfried Waser, ein Freund und Schulkamerad von Fredy Odermatt, fasst das Vorder- und Hintergründige in Worte. «All diese Bilder haben etwas, das man gleich auf den ersten Blick sieht, aber eben auch etwas, das sich versteckt und vielleicht nicht einmal vom Künstler klar gesehen wird.»

Völlig realistisch betrachtet der Maler Fredy Odermatt sein Handwerk. Da kann und will er den einstigen Maler, Tapezierer und Schriftenmaler nicht leugnen. Jede Bildidee wird mit technischem Geschick ausgeführt. Um zu naturalistisch genau gestalteten Landschaften zu kommen, stellt er seine Staffelei draussen im Feld auf. Für seine Figuren holt er Modelle ins Atelier, auch wenn man diese später nicht mehr erkennt. In jedem scheinbar nebensächlichen Detail widerspiegelt sich sein Hang zur Perfektion.

In gleich mehreren Bildern – etwa beim «Kuss» oder in «Grenzenlose Liebe» – tritt eine Spezialität zu Tage, die Fredy Odermatt aus dem Effeff beherrscht: die Malweise mit einem lasierenden Farbauftrag. Damit erreicht er, dass die Figur im Vordergrund jene im Hintergrund nicht verdeckt. Selbst dort, wo sich die Körper eines Liebespaars überschneiden, bleiben beide miteinander sichtbar. Mit solchen Finessen bereichert der Künstler seine Geschichten. Und fragt man ihn nach seinen Vorbildern, gesteht er unumwunden: «Das sind die alten Ägypter, auch die haben mit Hieroglyphen unglaublich interessante Geschichten gemalt.»

