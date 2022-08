Kulinarik Fabian Inderbitzin vom «Belvédère» investiert über 100 Stunden jährlich in neue Menus Gastroexperte Herbert Huber, selbst einmal Punktekoch, schlägt das Herz höher, wenn er von der «Haute Cuisine du Terroir» nur schon hört. Ein Besuch bei Fabian Inderbitzin im Seerestaurant Belvédère in Hergiswil. Herbert Huber Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Fabian Inderbitzin und seine Frau Yvonne Chappuis an ihrem Arbeits- und Wirkungsort, dem Seerestaurant Belvédère in Hergiswil. Bild: PD

Die Nidwaldner Gastronomie wurde nach der Ankündigung, dass ein Kochkünstler auf höchstem Niveau seine Gäste im neuerbauten «Belvédère» bekoche, ziemlich aufgerüttelt. Mit dem Credo für die «Haute Cuisine du Terroir», also das Beste aus der Region, ist das «Belvédère» seit 2011 zum Vorzeigebetrieb über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt geworden. So wollte ich über den Entscheid von Fabian Inderbitzin, nach Nidwalden zu ziehen, mehr erfahren. Und auch darüber, wie er mit Yvonne Chappuis, seiner Frau, das grosse Los in der Liebe gezogen hat.

Fabian Inderbitzins Karriere begann mit der Kochlehre 1998 im «Rigiblick» in Lauerz. Dann «Chef Saucier» im 5-Sterne-Haus Vitznauerhof und im Waldhotel Risch. Er erkämpfte sich den Titel als eidgenössisch diplomierter Küchenchef, war «Chuchiboss» im Seehotel Kastanienbaum und wurde 2004 zum Lehrmeister des Jahres erkoren und 2005 – wohlverdient – als Gault Millau «Entdeckung des Jahres» gefeiert. Seine letzte Station vor dem «Belvédère» war das Château Gütsch.

Hundertprozentige Frischküche hat ihren Preis

Im «Belvédère» kann sich Inderbitzin mit seiner «Haute Cuisine du Terroir» verwirklichen. Hundertprozentige Frischküche, die habe ihren Preis, so Inderbitzin: «Wir beziehen nur die besten Produkte, primär aus der Region.» Praktisch alle Zutaten würden aus der Umgebung oder der Schweiz stammen. Ausserdem investiere er über 100 Stunden pro Jahr ins Kreieren von neuen Gerichten und Menus:

«Seit Anbeginn war es mein Ziel, den Gästen ein stimmiges, nachhaltiges und grossartiges Genusserlebnis zu bieten.»

Das leuchtet mir ein, insbesondere als ich Fabians Küche schon einige Male, immer von neuem begeistert, erleben durfte. Seine Kochart, meistens mit einem Touch Klassik, empfinde ich persönlich als sehr subtil, fantasievoll und ausgewogen auf dem Gaumen. Die Kunst auch mit «einfacheren» Lebensmitteln umzugehen, versteht Fabian perfekt. Eine solche Küche darf, ja muss ihren Preis haben.

Das erste Date auf dem «Gütsch»

«Fabian, Hand aufs Herz. Fehlte da nicht noch die Frau, welche freudvoll und mit Fachkompetenz deine Philosophie den Gästen überzeugend schmackhaft macht?» «Das stimmt. Ich bin sehr dankbar, meiner Yvonne damals auf dem ‹Gütsch› begegnet zu sein.» Yvonne lacht strahlend und meint dazu: «Das war unser erstes Date und ich habe sowohl für Fabian Feuer gefangen wie auch für das prachtvoll designte ‹Belvédère›. Wo die ganze Bühne, vom Entrée bis zur stimmigen Terrasse mit dem Weitblick, uns täglich motiviert, eine ehrliche Gastfreundschaft zu zelebrieren.»

Yvonne ist gelernte Köchin (Lindengarten Zell) und gelernte Restaurationsfachfrau. Sie war Köchin bei Ivo Adam und wieder Restaurationsfachfrau im Bellevue Sursee. Mit bestem Jahrgangsabschluss als Bereichsleiterin Gastronomie krönte Yvonne ihre Karriere und startete 2013 mit Liebe, Leib und Seele für die Gastronomie im «Belvédère». Ihr ruhiges, natürlich-charmantes Auftreten ist Gastfreundschaft in Reinkultur.

Erholung ist wichtig

«Wie bringt ihr Geschäft und Familie unter einen Hut?» «Wir sind ein flott eingespieltes Team. Jeder von uns weiss genau, welche Aufgaben er hat. Selbstverständlich unterstützen wir uns gegenseitig», sagt die stolze Mutter der dreijährigen Sophia. «Sonntag und Montag ist geschlossen. Ab Weihnachten haben wir zwei Monate Erholungspause. Zeit für die Familie. Zeit wieder aufzutanken. Ohne das ginge es nicht», fügen beide hinzu.

Zurück zur «Haute Cuisine du Terroir». «Das inzwischen vertrauenswürdige Verhältnis zu den Produzenten ist und wird unser Credo bleiben. So servieren wir unseren beliebten, wöchentlich wechselnden Gourmet-Lunch und am Abend zusätzlich unser Menu in fünf oder sieben Gängen mit einer saisonalen Küche ohne überflüssigen Schnickschnack.» Dazu ergänzt Yvonne:

«Fabian kocht die Gerichte probeweise für mich, dann wird darüber diskutiert, getüftelt, bis alles so ist, wie es sein muss.»

Die Auszeichnungen 17 Gault-Millau-Punkte und ein Michelin-Stern, was heisst das für Euch? «Auszeichnungen sind für uns wichtig. Diese lesen ein breites Publikum. Zumal sie auch Anerkennung und Motivation sind. Überbewerten sollte man diese nicht, zufriedene Gäste sind die besten Botschafter.»

