Brasscode begeistert am Sranser Summer

Kultur Abtreten, wenn es noch Spass macht Bevor der Vorhang nach ihrer Abschiedstour fällt, schöpft die Nidwaldner Band mit Rap und Hip-Hop nochmals so richtig aus dem Vollen. Primus Camenzind 02.07.2022, 18.33 Uhr

Stanser Summer 2022: Konzert mit Brasscode, der neunköpfigen Nidwaldner Band, auf dem Dorfplatz in Stans. Bild: Primus Camenzind (Stans, 2. Juli 2022)

Am Freitag präsentierte die Veranstaltungsreihe «Stanser Summer» auf dem Dorfplatz die neunköpfige Gruppe «Brasscode». Ihre Musik mit den Adjektiven «jung, hip, dreckig, explosiv, crazy» war geeignet, ein grosses Publikum im Freien und in historischer Umgebung bestens bei Laune zu halten. «Wir probieren ganz einfach, anders zu sein und möchten uns dadurch abheben von herkömmlichen Bläserformationen», erklärt der Brasscode-Trompeter Michi Imholz vor Konzertbeginn. In der Tat: Die Gruppe besitzt ihre ureigene Ausdrucksstärke. Diese beruht weniger auf gestylter Perfektion denn auf Originalität.

Harmonie zwischen Rapper und Band

Seit 12 Jahren sind die Jungs nun auf Tour - als Amateure mit mehr oder weniger bürgerlichem Alltag. «Rap und Hip-Hop ist das, was wir auf die Bühne bringen und nicht unser Lifestyle», gibt Michi Imholz zu verstehen. Die eine Hälfte des Ensembles hat in der frühen Jugend eine Musikschule durchlaufen und kann Noten lesen, einige kommen aus der Guggenmusik und eigneten sich ihre Fähigkeiten vor allem in der spielerischen Praxis an. Was bei Brasscode schlussendlich auf der Bühne passiert, macht allerdings einen geschlossenen Eindruck und überzeugt durch stilistische Vielfalt und Harmonie zwischen den Musikern und dem Rapper Mike Würsch. «Für die meisten Tunes in unserem Repertoire erstellten wir zuerst das Arrangement der Band und Mike macht sich Gedanken, welches Thema er in seinem Text besteuert». Das klappt allerdings nicht immer. Michi: «Es kam schon vor, dass ihm zu einem bestimmten Stück kein brauchbarer Text einfiel.»

Stanser Summer 2022 - Rapper Mike Würsch von Brasscode. Bild: Primus Camenzind (Stans, 2. Juli 2022)

Gute Laune erzeugen

Die fast 20 Titel, welche Brasscode auf der Stanser Bühne zum Besten gaben, kommen wie aus einem Guss daher. Mikes Texte basieren auf alltäglichen und zuweilen auch zeitkritischen Themen. Wie und was auch immer, «wir wollen gute Laune erzeugen und nicht belehrend wirken», betont Imholz. Das mag der Grund sein, weshalb die Gruppe - obwohl bei ihrer Gründung für Nidwalden noch neuartig - im Publikum von Beginn weg Akzeptanz fand. Anfänglich, als die Neun hauptsächlich Cover Versionen spielten, orientierte man sich unter anderen an der «Youngblood Brass Band» oder an den «Soul Rebels». Als man mit Rap begann, waren vor allem «Moop Mama» aus Deutschland ein Vorbild. Seit Jahren besteht das Repertoire allerdings aus eigenen Songs.

Blinker, der Hit der Band

Das Bühnenprogramm ist durchwegs kurz betitelt. Stücke wie «Momänt», «Vorwärts», «Hawaii», «Summer», «Karussell», «Hypnotisiert», «Euphoria», «Wohlstand» und andere weisen deshalb deutlich auf deren Gehalt hin. Zum Schluss des offiziellen Setups war «Blinker» angesagt. Dieser Tune gilt als eigentlicher Hit der CD «Karussell» - der einzige Tonträger den Brasscode in den 12 Jahren eingespielt hat. «Inzwischen sind wir mit Blinker auf youtube nahe bei 10 000 Klicks. Mein Traum ist es, dass wir diese Marke vor unserem Rückzug im November noch knacken», liess Mike Würsch sein Publikum wissen.

Zum bevorstehende Ende von Brasscode kommentierte unser Gesprächspartner Michi Imholz wie folgt: «Man sollte auf einem guten Leven aufhören; solange es noch Spass macht.» Er ist allerdings überzeugt, dass er und seine Kollegen der Musik in einer veränderten Form treu bleiben. Auch dem Publikum hat es am Freitag sichtlich Spass gemacht. Es erklatschte sich frenetisch emotionsgeladene Zugaben.

Samstag, 5. November 2022: Goodbye Brasscode, letztes Konzert, im Jugend- und Kulturzentrum Senkel, Stans.

Die weiteren Konzerte am Stanser Summer: Montag, 4. Juli, Musikschule Stans und Yasmin Kugler; Dienstag, 5. Juli, Belle affair; Mittwoch, 6. Juli, DeWitt High School Marching Band, Stanser Jodlerbuebe und Echo vom Schöntal; Donnerstag, 7. Juli, Jolly and the Flytrap; Freitag, 8. Juli, Sonic Delusion; Samstag, 9. Juli, Winkelried-Feier mit verschiedenen Attraktionen.