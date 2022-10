New Yorker Performancekünstlerin Mayfield Brooks tanzt in Stans

Kulturraum New Yorker Performancekünstlerin tanzt in Stans schwimmend mit den Walen Mayfield Brooks zeigt im Kulturraum der Buchhandlung von Matt in Stans «Whale Fall», eine digitale Tanzperformance, welche die Schicksale von Sklaven und Walen zusammenbringt. 12.10.2022, 12.21 Uhr

Die renommierte Performerin aus New York wird bei ihrem Aufenthalt in der Schweiz als «Artist in Residence» im bündnerischen Susch einen Abstecher nach Stans in den Kulturraum der Buchhandlung von Matt machen. Dort zeigt sie am Samstag, 15. Oktober, 17 Uhr, ihre digitale Performance «Whale Fall».

Die beschreibt den Prozess der Zersetzung eines Wals, nachdem er gestorben ist und auf den Meeresboden fällt, wo er lebenswichtige Nährstoffe für Tiefseekreaturen liefert. Ausgehend von diesem Zersetzungsprozess, den Trauertraditionen der Wale, der Geschichte Moby Dicks und der biblischen Erzählung Jona wird die Wal-Metapher von Brooks klanglich und tänzerisch mit den schwarzen Körpern verbunden.

Sklavenhandel und Walsterben verbunden

Die kollektive Trauer um die unsichtbaren verstorbenen Schwarzen werden symbolisch verknüpft mit den in das schwarze Loch der Ozeantiefen entschwundenen toten Wale. Brooks bringt so die Toten des Sklavenhandels und der Rassendiskriminierung der Gegenwart mit dem Schicksal der vom Aussterben bedrohten Wale zusammen, wie die Veranstalter schreiben. Die subtile Tanzperformance bringe auf ganz ungewöhnliche Art Politik und Ästhetik zusammen. Die Künstlerin erläutert im Anschluss an den Film ihre ästhetischen und politischen Überlegungen. (pd/eca)