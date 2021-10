Kunst Der Unterwaldner Kunstpreis geht an Stephanie Hess 17 ausgewählte Unterwaldner Kunstschaffende zeigen in Stans ihre Werke. Der Preis für bildende Kunst 2021 geht an die in Sarnen aufgewachsene und heute in Zürich lebende Künstlerin Stephanie Hess. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 02.10.2021, 15.17 Uhr

Wenn man zurzeit den Pavillon des Nidwaldner Museums Winkelriedhaus betritt, sticht einem sogleich eine Gruppe von drei seltsamen, fast unwirklichen Objekten ins Auge. Geschaffen sind sie mit unkonventionellen Materialien wie Silikon, Pigmenten, einem Kunstfellteppich, Styropor und Karton. Als Betrachter reibt man sich die Augen. Sinniert, ob die Gebilde, die zugleich etwas Pflanzenartiges, Tierisches und Menschliches an sich haben, Wirklichkeit sind oder ob man bloss träumt. Indessen: Die Arbeiten «Clark-Nova» und «Interzone» der in Sarnen aufgewachsenen und heute in Zürich lebenden Stephanie Hess sind durchaus real. Ja, sie hat damit eben den mit 20'000 Franken dotierten Unterwaldner Preis für bildende Kunst gewonnen.

Das Siegerwerk der Obwaldnerin Stephanie Hess greift rausch- und albtraumartige Stimmungen auf. Bild: Romano Cuonz (Stans, 1. Oktober 2021)

Die Künstlerin weist mit den Titeln explizit auf zwei wirre Erzählungen mit halluzinatorischen, tabulosen Fantasien: den Kultroman «Naked Lunch» von William S. Bourroughs (1959) und den gleichnamigen Spielfilm von David Cronenberg (1991). Präsident Peter Fischer begründet den Juryentscheid so: «Dank der punkto Materialien, Farbgebung und Formen im Unklaren, Unentschiedenen verharrenden, durchaus etwas befremdlichen Anmutung schafft es Stephanie Hess, ihre Werke, im Unterschied zu den Vorlagen, nicht aufdringlich, sondern eindringlich auszugestalten.» Nicht Illustrationen seien es, sondern eigene Vorstellungen. Betrachtende würden mit einem Schwebezustand des Bewusstseins konfrontiert. Offen, aber offensiv stelle Stephanie Hess ihr Werk in eine Welt mit Ambivalenzen. In eine Welt mit Potential zwischen Zerstörung und Innovation. In unsere Welt, die zu verstehen uns oft schwerfällt.

Interessant ist der Werdegang von Stephanie Hess zur bildenden Künstlerin. Sie absolvierte zunächst eine Ausbildung an der Staatlichen Ballettschule Hamburg und war sechs Jahre lang Balletttänzerin in Essen. Darauf studierte sie in Deutschland Kommunikationsdesign, bevor sie den Masterstudiengang in Fine Arts an der Zürcher Hochschule der Künste abschloss.

NOW 21 Unterwaldner Preis für Bildende Kunst. Das Siegerwerk der Obwaldnerin Stephanie Hess greift rausch- und albtraumartige Stimmungen auf. Bild: Romano Cuonz (Stans, 1. Oktober 2021) Renata Bünter zeigt kleine mit der Camera Obscura augenommene Bilder aus Berlin 2020. Bild: Romano Cuonz (Stans, 1. Oktober 2021) Doris Windlin thematisiert in Malereien den zivilen Widerstand. Bild: Romano Cuonz (Stans, 1. Oktober 2021) Unglaublich die Arbeit von Anna-Sabina Zürrer: 3500 Dias hat sie in Diachronos II gewoben. Bild: Romano Cuonz (Stans, 1. Oktober 2021) Roland Heini tritt mit archimedischen Schrauben (rechts) in Dialog mit Paul Stöcklis Glasfenster. Bild: Romano Cuonz (Stans, 1. Oktober 2021) Jenifer Kuhn lässt ihre Malerei bewusst offen für performative Inszenierungen. Bild: Romano Cuonz (Stans, 1. Oktober 2021) Anderea Röthlin setzt über ihr Werk in der Kapelle den rätselhaften Titel «Zeit gefaltet». Bild: Romano Cuonz (Stans, 1. Oktober 2021) Anita Zumbühls Arbeiten mit dem Titel «The worlds we life in». Bild: Romano Cuonz (Stans, 1. Oktober 2021) Ein für die heutige Zeit seltsames Bild zeigt Vreni Wyrsch: Sie setzt sich in einer Bildtafel mit der Familie Wyrsch auseinander. Bild: Romano Cuonz (Stans, 1. Oktober 2021) Corinne Odermatts textiles Werk «Order out of Chaos» im Festsaal zieht Blicke sofort auf sich. Bild: Romano Cuonz (Stans, 1. Oktober 2021)

Kuratorin mit kreativer Idee

Das Konzept der NOW ist so ausgearbeitet, dass es trotz der Jurierung eigentlich nur Siegerinnen und Sieger gibt. Die 17 Beteiligten wurden an einer offenen Ausstellung für die Folgeausstellung ausgewählt. Mit einer grossen Palette an künstlerischen Ausdrucksformen und Erfahrungswelten, sollten sie neue Werke schaffen. Die Nidwaldner Kuratorin Jana Bruggmann hatte dazu eine besonders kreative Idee. Sie bezog das gesamte Museum samt seiner reichen Sammlung mit ein. Öffnete neben dem Pavillon auch alle Räume im Winkelriedhaus. Lud die 17 Kunstschaffenden zu einem Dialog mit historischen und lokalen Begebenheiten ein. Ihre Begründung: «Die historischen Referenzen verleihen der Gegenwart eine zeitliche Tiefe, während das aktuelle Kunstschaffen einen frischen Blick auf die Sammlung ermöglicht.» Erstaunlicherweise nahmen die meisten Kunstschaffenden diese Einladung an. Für Besuchende lässt dies die Ausstellung zu einer doppelten Entdeckungsreise werden.

Der mehrfache Preisgewinner Christian Kathriner etwa präsentiert acht grossformatige dunkle Bilder, die wie Psychogramme wirken und – wie die Gebilde der Siegerin Stephanie Hess – etwas beunruhigend Anarchisches an sich haben. Auf den Rundsteinen des Kellerbodens breitet der Obwaldner Markus Bürgi – so glaubt man auf den ersten Blick – farbig bemalte Kiesel aus. In Wirklichkeit sind es Reste von Leinwänden, geleimt, gepresst, geschliffen.

Auf der kleinen Loggia hat Anna-Sabina Zürrer über 3500 Diapositive mit Motiven der Architekturgeschichte zu einem Teppich der kulturellen Erinnerung verwoben. Indem sie die Dias allmählich verblassen lässt, nimmt sie Bezug zu den Wandmalereien, die ebenfalls viele Leerstellen aufweisen. Auf der andern Loggia tritt Roland Heini in Dialog mit Paul Stöcklis Glasfenster von 1955. Er tut dies mit zwei grossen Spiralen, die sich langsam und gegenläufig um ihre eigene Achse drehen.

Andrea Röthlin gibt schon mit dem Titel Rätsel auf: «Zeit gefaltet». Freischwebend teilen ihre drei hängenden Werke aus handgeschöpftem Papier die Hauskapelle neu auf und erzeugen eine meditative Stimmung. Interessant ist auch die Arbeit von Olivia Abächerli: Sie setzt sich mit der Idee der Schweizer Neutralität kritisch auseinander. Zeigt mit einer Videoarbeit und einer Wandzeichnung, wie stark vernetzt und verwickelt die Schweiz auf politischer und ökonomischer Ebene mit dem Rest der Welt ist.

Corinne Odermatts textiles Werk «Order out of Chaos» im Festsaal zieht Blicke sofort auf sich. Bild: Romano Cuonz (Stans, 1. Oktober 2021)

Weitere interessante Arbeiten zeigen Sabine Amstad (Blütenpollenteppich), Renata Bünter(Fotos Berlin 2020), Moritz Hossli, Thaïs Odermatt (Videos), Rolf Flüeler, Jennifer Kuhn, Doris Windlin und Vreni Wyrsch (Malerei), Corinne Odermatt (Textile Arbeit) und Anita Zumbühl (Installation).

NOW 12 – Regionale Kunst im Dialog mit der Sammlung im Museum Winkelriedhaus Stans. 2. Oktober 2021 bis 30. Januar 2022. www.nidwaldner-museum.ch