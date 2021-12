Carmen Stirnimann übernimmt Leitung des Nidwaldner Museums

Kunst Neue Leiterin betont: Nidwaldner Museum soll Heimat für alle sein Im Januar 2022 übergibt Stefan Zollinger die Leitung des Nidwaldner Museums Carmen Stirnimann. Die drei Häuser liegen ihr am Herzen. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Carmen Stirnimann übernimmt ab Neujahr die Leitung des Museums Nidwalden mit seinen verchiedenen Häusern. Bild: Romano Cuonz (Stans, 8. Dezember 2021)

Das Nidwaldner Museum umfasst drei recht unterschiedliche Häuser: Zum einen ist da das altehrwürdige Stanser Winkelriedhaus mit historischen Räumlichkeiten und einer Dauerausstellung zur Nidwaldner Kunst. Dazu gehört, gleich gegenüber, der monolithische, kubische Körper des Pavillons, wo zeitgenössische Kunst gezeigt wird. Im Stanser Dorfkern steht das Salzmagazin aus dem Jahr 1700, das auf drei Etagen kulturhistorische Themen aufgreift. Schliesslich ist da auch noch die viel besuchte Festung Fürigen, eines der ersten modernen Festungsmuseen der Schweiz.

Dieses erfolgreiche Museumskonzept hat Stefan Zollinger massgeblich mitgeprägt. Er war seit 2013 in Personalunion Leiter des Nidwaldner Amts für Kultur und des Nidwaldner Museums. Künftig aber wird sich Zollinger vollumfänglich dem Amt mit seinen vielfältigen Aufgaben widmen. Die Leitung des Nidwaldner Museums aber übergibt er ab Januar 2022 der 41-jährigen Carmen Stirnimann. Die studierte Volkskundlerin, die mit ihrem Mann und drei Kindern in der legendären Stanser Schmiedgasse lebt, ist in Nidwalden gut vernetzt. Im kantonalen Museum ist sie seit fünf Jahren als Sammlungskuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Sie sagt:

«Ich habe meine Zukunft auf dieses Museum ausgerichtet.»

Und: «Wenn ich nun in diesem gut aufgestellten Haus noch mehr Verantwortung übernehmen und mitbestimmen kann, ist dies für mich eine Steilvorlage.»

Ein gut eingespieltes Team

«Ideen fürs Nidwaldner Museum wurden schon immer in Teamarbeit kreiert», erklärt Carmen Stirnimann. Dies solle auch künftig so bleiben. Neben ihr redet vor allem Jana Bruggmann, Kuratorin von Kunstausstellungen im Winkelriedhaus und im Pavillon, mit. Die Neuaufteilung der Aufgaben im Amt und innerhalb des Museums erlaubte die Ausschreibung einer neuen Teilzeitstelle. «Wir suchen eine Person, die interessierte Schulklassen betreut sowie Veranstaltungen und Führungen vermittelt», sagt Stirnimann. Der Bildungsauftrag sei es, welcher das Nidwaldner Museum von Galerien unterscheide.

Apropos Galerien: Zur Sust Stansstad, der Ermitage Beckenried oder dem Kulturraum am Seeplatz Buochs kommt nächstes Jahr auch noch die Galerie Stans, in der eine Gruppe Kulturinteressierter um den Kurator Urs Sibler mit Kunst aufwarten will. Buhlen da nicht zu viele auf kleinstem Raum ums stets gleiche Publikum? «Nein», sagt Carmen Stirnimann. «Konkurrenz ist grundsätzlich nichts Schlechtes, sie beflügelt das Geschäft.» Gerne weist sie darauf hin, dass eine staatliche Institution wie das Nidwaldner Museum andere Funktionen erfüllen muss und darf als Galerien. «In enger Zusammenarbeit mit der Kulturkommission unterstützen wir Künstlerinnen und Künstler, indem wir ihr Schaffen mit Aufträgen und Ateliers fördern oder Werke von ihnen für unsere Sammlung zukaufen», sagt Stirnimann. Sie selber habe gute Kontakte zu Künstlerinnen und Künstlern. «Die möchte ich auch in meiner neuen Funktion aufrechterhalten», verspricht sie. Nicht vergessen will Stirnimann die von ihr betreute riesige Sammlung. «Das reiche Gut muss ebenso gehütet wie immer auch wieder gezeigt werden», ist Stirnimann überzeugt.

Regionale Aspekte im Vordergrund

Der Aufgabenkatalog einer Nidwaldner Museumsleiterin enthält auch fixe Vorgaben. So steht im Dreijahresturnus die Durchführung der Übersichtsausstellung zur Obwaldner und Nidwaldner Kunst (NOW) an. In der Zwischenzeit aber organisiert das Museum kleinere und grössere Ausstellungen. Stirnimann sagt:

«Ich möchte, dass die regionalen Kunstschaffenden unser Museum als ihre Heimat betrachten.»

Will man jedoch gleichzeitig national wahrgenommen und regional verankert sein, braucht es eine Art Spagat. Stirnimann selber definiert ihn so: «Die Kunstschaffenden, die im Nidwaldner Museum ausstellen, haben meistens in irgendeiner Form einen Bezug zu unserem Kanton, entweder über ihre Herkunft oder als Auswärtige über ein von uns gesetztes Thema.» Aber Stirnimann denkt immer auch ans seit Jahren treue Publikum. «Für Besucherinnen und Besucher aus der Region muss klar ersichtlich sein, warum sie bei uns eine Ausstellung anschauen sollen.»

Wenn es um kulturhistorische Themen im Salzmagazin geht, übernimmt Carmen Stirnimann gerne die Aufgabe als Kuratorin. Und als Hüterin des grossen Sammlungsschatzes weiss sie auch, womit sie das Publikum als Nächstes überraschen und faszinieren will. «Wir werden aus den 17’000 Objekten der Sammlung 300 auswählen und damit zeigen, wie reich und verschieden dieses Gut ist», stellt die neue Leiterin des Nidwaldner Museums in Aussicht.

Hinweis: Weitere Informationen zum Nidwaldner Museum sind unter nidwaldner-museum.ch zu finden.

