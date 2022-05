Kunst trifft Wissenschaft Dem Vierwaldstättersee den Stöpsel gezogen Wie sieht eigentlich die Seegrundlandschaft des Vierwaldstättersees ohne Wasser aus? Kunstfotografien in Buochs geben einen Einblick. Romano Cuonz 18.05.2022, 17.10 Uhr

Schon verrückt, was der Umweltwissenschafter Marc Risi und der Programmierer Dominik Gander bewerkstelligen und nun in der Galerie am Seeplatz in Buochs zur Schau stellen. Sie ziehen dem Vierwaldstättersee den Stöpsel und lassen das Wasser, wie bei einer Badewanne, einfach ab. Was dabei zum Vorschein kommt, sind spannende, schon fast urzeitlich anmutende Bilder der Seegrundformationen eines der schönsten Schweizer Alpenrandseen.

Der Umweltwissenschafter Marc Risi zeigt den Vierwaldstättersee, wie man ihn noch nie gesehen hat. Bild: Romano Cuonz (Buochs, 16. Mai 2022)

Das ist bildlich und vereinfacht ausgedrückt. In Wirklichkeit war der wissenschaftliche und künstlerische Prozess, der dieser Ausstellung voranging, äusserst herausfordernd. Zum einen setzten die Macher dafür jahrelange Arbeit ein. Zum andern brauchten sie fundierte wissenschaftliche Kenntnisse. Den beiden in Buochs aufgewachsenen Kreativköpfe Risi und Gander gelang es, Wissenschaft und Landschaftsfotografie gekonnt mit modernster Computergrafik zu vereinen. So eröffnen sie der Öffentlichkeit einen fotorealistischen und einzigartigen Einblick unter die Wasseroberfläche des Vierwaldstättersees. Wer die Bilder näher betrachtet – auf dem oberen ist stets der See mit der blauen Wasseroberfläche zu sehen, darunter jeweils, schwarz-weiss, der Seeboden mit seinen skurrilen Formationen – kommt um «Ah und Oh» nicht herum. Dass es so etwas gibt! Kaum zu glauben.

Luftbilder aus einem Kleinflugzeug

Dass vom Vierwaldstättersee Bathymetrie-Daten existierten, wussten die beiden Fotografen schon seit längerer Zeit. Jedoch, so Marc Risi: «Vor einem Jahr fragte mich Dominik, woher man diese bekommen könnte, und damit begann eigentlich das Abenteuer VIERWALD.» Bathymetrie oder Gewässervermessung bezeichnet man die Vermessung der topografischen Gestalt der Gewässerbetten, Meeresböden oder Seegründen. Die Bathymetrie-Daten des Vierwaldstättersees wurden durch das Wasserforschungsinstitut der ETH (Eawag) mittels Echolot vermessen. Konkret: Man fährt mit einem Schiff hin und her über den See und misst dabei sämtliche Tiefpunkte. Was dabei gewonnen wird, ist eine Fläche mit zahllosen Punkten. «Als nun all diese Daten beim Bundesamt für Landestopografie Swisstopo öffentlich verfügbar wurden, wussten wir, dass die Zeit für unser Projekt gekommen war», hält Marc Risi fest. Er selber ist beruflich für den Gewässerschutz im Kanton Uri tätig. Nun aber trat sein Kollege, Dominik Gander, ein gewiefter Softwareentwickler, in Aktion. Er rekonstruierte aus den zur Verfügung stehenden elf Millionen Messpunkten ein 3D-Modell des Seegrundes. «Das war eine ziemliche Herausforderung, da die beträchtliche Datenmenge erst zusammengetragen und anschliessend berechnet werden musste», schildert Dominik Gander.

Und dennoch: dies war erst der Anfang des Kreativprozesses, den die beiden in Gang setzten. Nun galt es, die erstellten 3D-Modelle visuell – für Krethi und Plethi auf Fotos sicht- und erkennbar – ins Landschaftsbild einzufügen. Dazu charterten die beiden ein Kleinflugzeug, mit dem sie rund um den Vierwaldstättersee flogen. Aus der Luft fingen sie verschiedene Perspektiven ein. «Diese sollten sowohl die spannendsten Seegrundformationen als auch die einzigartige Kulisse des fjordartigen Alpenrandsees zeigen», sagt Marc Risi. Er hat dann die an sich schon atemberaubenden Luftaufnahmen mit den modellierten Bathymetrie-Daten digital zusammengeführt und fotorealistisch aufbereitet.

Dominik Gander bringt auf den Punkt, was an diesem ebenso künstlerisch wie wissenschaftlich begeisternden Projekt so einzigartig ist: «Dank unserer gemeinsamen Arbeit werden komplizierte Daten aus der Wissenschaft fotorealistisch dargestellt und so für alle greifbar gemacht.» Beide Künstler sind stolz, dass es ihnen gelungen ist, eine bisher verborgene Dimension des Vierwaldstättersees der Öffentlichkeit zu präsentieren. Schon die Vernissage zeigte, dass sie damit auch eine Diskussion in Gang gesetzt haben: über die Entstehung des Vierwaldstättersee-Grundes genauso wie über mögliche Zukunftsszenarien!

In der Ausstellung beschränken sich die beiden gebürtigen Buochser auf einige wenige Vierwaldstätterseelandschaften. Ergänzt wird sie mit anderen Landschaftsfotografien der Künstler.

Kunstausstellung «VIERWALD» von Marc Risi und Dominik Gander in der Galerie am Seeplatz 10 in Buochs. Noch bis zum 29. Mai. Geöffnet: Samstag und Sonntag 13–18 Uhr.