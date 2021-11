Frey-Näpflin-Stiftung: Werkjahr wurde an Stanserin vergeben

Kunstförderung Werkjahr 2022 der Frey-Näpflin-Stiftung: Stanserin erhält 50'000 Franken für künstlerisches Schaffen Corinne Odermatt ist die glückliche Gewinnerin des Werkjahres 2022. Mit 50'000 Franken, einer Publikation und einer Ausstellung kann sie sich im kommenden Jahr voll und ganz auf ihr Kunstschaffen konzentrieren. Den Fokus legt sie auf den Bereich Textilien. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 11.11.2021, 15.58 Uhr

Nicht selten kam es in den vergangenen gut eineinhalb Jahren vor, dass sich Kunstschaffende von ihrer Passion abwandten. Geplagt durch Zukunfts- oder gar Existenzängste suchten sie sich eine neue Nische auf dem Arbeitsmarkt. Doch dann gab es auch jene, die ihre Leidenschaft durch praktische Umstände, eine Menge Zuversicht und vielleicht ein wenig Glück weiterverfolgen konnten. Eine davon ist Corinne Odermatt. Die Kunstschaffende konnte sich während der Zeit der geschlossenen Ausstellungshallen und Museen mit Aufträgen im Gestaltungs- und Grafikbereich «über Wasser halten», wie sie selbst sagt. Nun wurde ihr Durchhaltewille belohnt.

Corinne Odermatt erhält das Werkjahr 2022 der Frey-Näpflin-Stiftung. Bild: PD

Eine Ausstellung im Nidwaldner Museum, eine Publikation und ein Stipendium im Wert von 50'000 Franken warten seit Mittwoch auf die in Luzern lebende Stanserin. Grund dafür ist das Werkjahr 2022, das von der Frey-Näpflin-Stiftung und dem Kanton Nidwalden finanziert wird. Der Preis wird alle zwei Jahre an einen Kunstschaffenden oder eine Kunstschaffende aus der Zentralschweiz vergeben – dieses Jahr zum zweiten Mal. «Ich freue mich enorm über diese Chance. Es ist eine riesige Motivation, um weiterzumachen und nicht zuletzt eine schöne Anerkennung», so Odermatt. Ein Jahr lang darf sie sich nun mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen künstlerisch «austoben» und kann sich so vollkommen auf ihr kreatives Schaffen konzentrieren.

Odermatt konnte mit Vielseitigkeit überzeugen

Laut einer Medienmitteilung des Kantons Nidwalden ist die 36-Jährige bereits seit 15 Jahren als professionelle Kunstschaffende aktiv. Überzeugen konnte Odermatt mit ihrer vielseitigen Tätigkeit in verschiedenen Kunstbereichen. So konzentriert sie sich nicht ausschliesslich auf eine Sparte der bildenden oder angewandten Kunst, sondern arbeitet beispielsweise mit Textilien und wirkt ebenso in der Produktion von Musikvideos und Filmen mit. Seit 2020 leitet sie den Comic-Verlag «Strapazin», hinzu kommen Auftragsarbeiten im Bereich Grafik. Auch Ausstellungen kuratierte Odermatt früher regelmässig.

Stefan Zollinger, Leiter des Nidwaldner Museums und des Amts für Kultur Nidwalden, sowie Jurypräsident des Werkjahrs. Bild: Urs Hanhart (Stans, 11. Januar 2021)

Ein derartiges Multitalent müsse man aber nicht sein, um das Werkjahr zu gewinnen, sagt Stefan Zollinger, Amtsvorsteher für Kultur Nidwalden und Leiter des Nidwaldner Museums. Er ist Jurypräsident des Werkjahres und erklärt, aus welchem Grund die Wahl auf Odermatt gefallen ist: «Bei ihr sind es die vielen verschiedenen Tätigkeitsbereiche, die zusammen einen interessanten Mix ergeben. Sie ist im Kunstbetrieb eher unkonventionell unterwegs.»

Ganz anders war das bei Odermatts Vorgänger Jos Näpflin – der übrigens nichts mit der gleichnamigen Stiftung zu tun hat. «Er war ein eher klassischer Künstler mit einer konventionelleren Kunstkarriere», so Zollinger. Das Stipendium wird laut ihm an jene Bewerberin oder an jenen Bewerber vergeben, dem oder der es «am meisten bringt». Er sagt: «Es stellte sich die Frage, ob es sich dabei um einen Förderpreis oder um einen Anerkennungspreis handeln soll.» Je nach Stand der Karriere könne es auch beides sein. Kernpunkt des Werkjahres sei stets, dass es den Gewinner oder die Gewinnerin im eigenen Schaffen bestärkt und dieses vorantreibt. Mit 50'000 Franken sollte das möglich sein. In ihrer Tätigkeit eingeschränkt ist Odermatt kaum: No-Gos gibt es praktisch keine. Zollinger formuliert es so: «Alles, was den gesetzlichen und den gesellschaftlichen Rahmen nicht sprengt, ist erlaubt.»

Odermatt war eine von 25 Bewerberinnen und Bewerbern für das diesjährige Werkjahr. In ihrer schriftlichen Kandidatur hielt sie fest, worauf sie während dieser Zeit den Fokus setzen möchte. Demnach wird sich Odermatt mit der politischen, gesellschaftlichen und identitätsstiftenden Bedeutung verschiedener Textilienarten wie Flaggen, Uniformen, Masken und Kostümen auseinandersetzen, darüber recherchieren und neue Werke produzieren. In ihrer Bewerbung greift Odermatt unter anderem folgende Frage auf: «Wie manifestieren sich Grenzen von Ländern, Gemeinschaften, Individuen und Ideologien?» Die durch ihre Kunst interpretierte Antwort auf diese und weitere Fragen wird 2023 in einer Ausstellung im Nidwaldner Museum zu sehen sein.