Laboratorium der Urkantone bemängelt Defizite bei Heimtierhaltern

Laboratorium der Urkantone Haustierhaltern fehlt es oft an nötigem Wissen Den Nutztierhaltern stellt das Laboratorium der Urkantone ein gutes Zeugnis aus. Anders sieht es bei Hunden aus. Matthias Piazza 05.05.2022, 13.35 Uhr

Das Laboratorium der Urkantone ordnet vermehrt Hundekurse an. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Die Fallzahlen im Bereich Tierschutz bewegten sich in den vergangenen 5 Jahren auf ähnlichem Niveau. Genauer betrachtet ist jedoch ein Trend innerhalb des Tierschutzes festzustellen, wie das Laboratorium der Urkantone in ihrem Jahresbericht 2021 schreibt. Während 2016 die Nutztiere mit 40 Prozent noch den grössten Anteil der Fallzahlen im Bereich Tierschutz ausmachten, hat sich dieser auf aktuell 30 Prozent reduziert. Zugenommen habe aber der Anteil der gefährlichen Hunde; der Anteil der Heimtierfälle sei in etwa konstant geblieben. Das gleiche Bild zeige sich auch in den eingereichten Strafanzeigen, wo mittlerweile drei Viertel der Anzeigen Hunde- und Heimtierfälle betreffen würden.

Im Bereich der Nutztiere sei das notwendige Fachwissen vorhanden. «Die Tierhalter sind bestrebt, die Anforderungen der Tierschutzgesetzgebung einzuhalten. Entsprechend werden – obwohl Tierschutzkontrollen aufgrund von Meldungen und auch Nachkontrollen unangemeldet durchgeführt werden – in aller Regel gute Tierhaltungen angetroffen. Allfällige Mängel werden meist rasch und nachhaltig behoben», heisst es in der Mitteilung weiter.

In privaten Heimtierhaltungen stelle das Laboratorium der Urkantone jedoch immer wieder fest, dass nur wenig Wissen über die Bedürfnisse der eigenen Tiere und die gesetzlichen Anforderungen vorhanden sei. Die Konsequenz daraus sind vermehrte Verwaltungsverfahren, um die Mängel zu beheben. Wo nötig, müsse auch Strafanzeige eingereicht werden. Das Laboratorium setze auf Information und Beratung von Tierhaltern.

Im Bereich der Vorfälle mit Hunden ist die Verpflichtung zum Besuch von Hundetraining die am häufigsten angeordnete Massnahme. Auch hier stehe im Vordergrund, das Wissen und Verständnis der Hundehalter zu verbessern. «Wenn verstanden wird, warum ein Hund in einer bestimmten Situation mit Aggression reagiert und der Umgang mit dem Hund sowie dessen Führung verbessert wird, lassen sich viele zukünftige Vorfälle verhindern», hält das Laboratorium fest.

Selbstkontrollkonzepte bei Badis mangelhaft

Im vergangenen Jahr führte das Laboratorium zudem insgesamt 1721 Lebensmittelinspektionen durch. In 8 Fällen musste eine erneute Kontrolle innert kurzer Frist durchgeführt werden, weil gravierende Mängel zu beheben waren. In 272 Fällen war die Dokumentation der Selbstkontrolle als ungenügend zu beurteilen. 216 Mal waren die vorgefundenen Lebensmittel zu beanstanden. Prozesse und Tätigkeiten waren in 154 Fällen nicht konform. In 87 Betrieben entsprach die angetroffene baulich-betriebliche Situation nicht den geltenden Vorschriften, heisst es weiter. Im Bereich Trinkwasser wurden 178 und im Bereich Badewasser 57 Inspektionen durchgeführt. 42 Versorgungen wurden als ungenügend beurteilt. Insbesondere die Selbstkontrollkonzepte seien mangelhaft gewesen. Bei meist kleineren Trinkwasserversorgungen war auch die Trinkwasserqualität zu beanstanden.

Von 1337 untersuchten Lebensmittelproben wurden 110 Proben beanstandet, insbesondere Spätzli, Gemüse und Teigwaren. Die Ergebnisse seien vergleichbar mit den vergangenen Jahren.

In sieben fleischverarbeitenden Betrieben führte das Laboratorium der Urkantone Mengenbilanzkontrollen durch. In keinem der kontrollierten Betriebe wurden relevante Abweichungen festgestellt. Bei den kontrollierten Produktionsabläufen konnten die Chargen zurückverfolgt sowie die Kalkulation aus Rezepturen und Verkaufszahlen nachvollzogen werden. In zwei Fällen war die Rückverfolgbarkeit aber nicht eindeutig gewährleistet. Das Produktionsjournal war bei zwei Betrieben mit Mängeln versehen. Beispielsweise konnten keine Angaben über den Trocknungsverlust gemacht werden. In 3 Betrieben mussten hygienische Mängel beanstandet werden.

Starkregen-Sommer hinterliess Spuren

Im vergangenen Jahr mit dem Starkregen-Sommer wies das Laboratorium mehrfach mikrobiologische Höchstwertüberschreitungen von Quellwasser nach. Dank der Trübungsüberwachung sei dieses oft gar nicht erst in den Trinkwasserbereich gelangt. Dennoch hätten einige Wasserversorgungen ihre Bezügerinnen und Bezüger auffordern müssen, das Trinkwasser abzukochen, weil es geschmacklich und auch mikrobiologisch nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprochen habe.

Im Laboratorium der Urkantone arbeiten 50 Mitarbeitende in Brunnen für die Sicherheit der Lebensmittel und des Trinkwassers, den Schutz vor gefährlichen Chemikalien und vor Tierseuchen, den Tierschutz und für den korrekten Umgang mit Tierarzneimittel in den Kantonen Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden.