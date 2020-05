Reportage Läden verzichten auf den Ruhetag: So sieht der Anfang einer Art Corona-Alltag in Ob- und Nidwalden aus Nach acht Wochen dürfen Detailhändler endlich wieder öffnen. Zur grossen Freude der Ladenbesitzer. Doch der Wiedereinstieg wird hart. Wir haben uns in Wolfenschiessen, Ennetbürgen und Sarnen umgesehen. Christian Hug 11.05.2020, 17.35 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Wolfenschiessen, Montagmorgen, 9 Uhr: Das Türschild mit den Ladenöffnungszeiten besagt, dass der Schuhladen Christen an der Hauptstrasse 14 normalerweise am Montag geschlossen hat. Aber dieser Montag ist nicht normal. Helles Licht strahlt zum Schaufenster raus, und zwar so hell, dass man vermuten könnte, die beiden Inhaber Maya und Dani Christen hätten für ihren grossen Tag extra helle Glühbirnen montiert: Kommt rein, jetzt könnt ihr endlich wieder Schuhe kaufen!

Dani Christen, Inhaber von Schuhe Christen in Wolfenschiessen, berät eine Kundin. Bilder: Urs Hanhart (11. Mai 2020)

Draussen vor der Tür stehen Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken bereit, ein Plakat weist die Kunden auf Mindestabstand und maximale Anzahl Personen im Laden hin. Drinnen im Geschäft stehen drei Stühle mitsamt Schuhlöffeln zum Anprobieren weit voneinander entfernt. Das sind weniger als sonst. Kunden sind grad keine im Laden. Man hätte ja auch nicht erwartet, dass ein Schuhladen in Wolfenschiessen an einem Montagmorgen von Kunden überrannt wird, auch wenn er vorher ganze acht Wochen lang geschlossen war.

Trotzdem strahlt Dani Christen gleichermassen aufgeregt und erleichtert: Weil zum Laden auch eine Schuhreparaturwerkstatt gehört, haben er und seine Frau Maya ihr Geschäft schon um 8 Uhr geöffnet, und da standen bereits die ersten zwei Kundinnen vor der Tür, sie haben Damen- und Kinderschuhe gekauft. Zwei weitere Kunden sind um halb neun zu Christens gekommen.

«Das ist wunderbar», sagt Dani Christen, «ich bin sehr froh, dürfen wir unseren Laden jetzt wieder öffnen. Dass schon in der ersten Stunde vier Kunden bei uns waren, zeigt mir, dass unser Laden den Leuten gefehlt hat.» Seit 27 Jahren betreiben Dani und Maya Christen ihr Schuhgeschäft nun schon, die letzten acht Wochen mussten sie es wegen des Lockdown geschlossen halten. Es war eine bittere Zeit für die beiden. Maya Christen sagt: «Wir haben während des gesamten Lockdown lediglich zehn Paar Schuhe per Hauslieferung verkauft, und der Umsatz in der Reparaturwerkstatt ist um neunzig Prozent eingebrochen. Aber jetzt geht es endlich wieder los.» In Wolfenschiessen haben nun auch die Flugschule Flugrausch, die Eisenhandlung Näpflin und die MK Maschinen AG wieder geöffnet.

Erstes Kaffeekränzchen nach acht Wochen

Szenenwechsel. Ennetbürgen, 10 Uhr. Auf der Terrasse des Restaurants Nidair sitzen vier Gäste an einem Tisch und geniessen in gebührendem Sicherheitsabstand ihr erstes Beizenkaffee nach acht Wochen. Man sieht den Gästen das Vergnügen ihres Kaffeekränzchens von weitem an. Vor dem Coiffeur Scherenschnitt warten drei Kunden geduldig auf der Strasse, bis sie endlich wieder eine ordentliche Frisur kriegen.

Am Scheidgraben bringen Hausbesitzer ihre Gärten in Schuss, hin und wieder spazieren Rentner durch die Gegend. An der Ladentür des PC-Doktors Krumi hängt ein Schild, dass man anklopfen oder anrufen soll, wenn man was braucht. An der Postauto-Haltestelle warten längst nicht nur Wanderer aufs Posti. Der Kiosk, die Metzgerei Stalder und der Landiladen haben wie immer geöffnet. Es ist fast so, als sei in Ennetbürgen der ganz normale Alltag wieder eingekehrt. Es ist nicht allzu viel los, aber es läuft immer was. Es ist eine Art Corona-Alltag, der mit der zweiten Lockerung deutlichere Formen annimmt.

Andrea Gabriel kurvt auf ihrem Velo durch die Strassen und hält vor der Boutique Extra an der Stationsstrasse 12. Hier verkauft Susi Hospenthal seit bald 25 Jahren Lingerie und feinste Textilien. Auch sie kann nach acht Wochen Lockdown ihren Laden wieder öffnen. Andrea Gabriel bleibt vor der Türe stehen. «Kann ich reinkommen?», ruft sie. «Aber sicher», antwortet Susi Hospenthal. Andrea Gabriel hat vor einigen Wochen eine Nähmaschine gekauft, wegen des Lockdown hatte sie plötzlich viel Zeit für sich, und deshalb hat sie wieder angefangen, selber zu nähen. Jetzt braucht sie zwei Unterröcke und Susi Hospental hat die natürlich. «Acht Wochen habe ich auf Sie gewartet», sagt Andrea Gabriel, sichtlich erfreut, endlich wieder mal mit einem Profi zu fachsimpeln. Im Internet bestellen? Keine Option für Andrea Gabriel. Wofür hat man denn gute Läden im Dorf?

Wenig bis gar keine Freude herrscht allerdings im Reisebüro Port-Air vis-à-vis. Ferienreisen ins Ausland sind wegen Corona derzeit gar nicht möglich und werden sich aus demselben Grund in den nächsten Monaten kaum grosser Nachfrage erfreuen. Entsprechend ist das Viererteam um Inhaber Daniel Roduner seit Wochen auf Kurzarbeit, «und wenn es Arbeit gab, dann waren das vor allem Stornierungen und Absagen», sagt die stellvertretende Geschäftsführerin Jacqueline Risi. Immerhin: Wer sich in Sachen Reisen beraten lassen möchte, kann diese Dienstleistung wieder vor Ort in Anspruch nehmen. Allerdings nur während ein paar wenigen Stunden pro Tag und zwingend mit telefonischer Anmeldung, denn die Kurzarbeit im Betrieb bleibt weiterhin bestehen.

Bücher Dillier verzichtet auf Ruhetag

Erneuter Szenenwechsel: Sarnen, Montagnachmittag. Auch hier sind die Geschäfte wieder geöffnet, auch im Obwaldner Hauptort macht sich zögerlich wieder so etwas wie ein Alltag breit. Alban Dillier, Inhaber von Bücher Dillier an der Poststrasse 8, hat seine Buchhandlung aus Freude über die Lockerung des Lockdown bereits am Montag geöffnet, vor Corona war das der Ruhetag. Überhaupt wird die Buchhandlung in den nächsten Wochen und Monaten montags geöffnet haben – eine Möglichkeit, wenigstens einen Teil des Verlusts der vergangenen acht Wochen wieder wettzumachen.

Die Lernende Ronja Studer mit einer Kundin in der Buchhandlung Dillier in Sarnen.

Alban Dillier ist seit Januar dieses Jahres Präsident des Vereins Sarner Fachgeschäfte und hat den Überblick über die 120 Fachgeschäfte, die Mitglied im Verein sind. «Am Montag durften mehr als die Hälfte unserer Mitglieder wieder öffnen», sagt Alban Dillier, «sie haben sämtliche notwendigen Schutzvorkehrungen getroffen und sich gut auf die Wiedereröffnung vorbereitet.» Aber natürlich sei der «Einstieg in den Corona-Alltag» ein zögerlicher, «wir müssen uns einleben in die neue Situation und eine Linie finden zwischen Herzlichkeit und Abstand. Das gilt sowohl für die Lädeler als auch für die Kundschaft». Auf alle Fälle seien alle froh, dass man jetzt wieder im Dorf einkaufen kann.

Ladenbesitzer planen Dankeschön-Aktion

«Mich hat auch während des Lockdown gefreut, dass uns viele Kunden so gut wie möglich die Treue gehalten haben. Wie die meisten anderen Mitglieder haben wir einen Heimlieferdienst aufgebaut, und da haben sich immer wieder schöne und ermutigende Szenen ergeben.»

Als Dankeschön für diese Treue und als Zeichen dafür, dass sich die Sarner Lädeler nicht vom Virus unterkriegen lassen, planen die Mitglieder des Vereins Sarner Fachgeschäfte eine grosse gemeinsame Aktion. Was genau? Alban Dillier schmunzelt verschmitzt: «Das sehen Sie dann in vier Wochen.»