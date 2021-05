Lärmschutz- und Erhaltungsprojekt A2 Verkehrsbehinderungen auf der A2 und der A8 Die Bauarbeiten für das Lärmschutz- und Erhaltungsprojekt auf der Autobahn A2 bei Hergiswil ziehen bis Ende Juli verschiedene Sperrungen von Anschlüssen im Raum Hergiswil sowie des Loppertunnels der A8 nach sich. 28.05.2021, 16.11 Uhr

Die Arbeiten für das Lärmschutz- und Erhaltungsprojekt auf der Autobahn A2 bei Hergiswil sowie auf der A8 beim Lopper bedingen weitere Einschränkungen und Sperrungen. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Aktuell werden unter anderem die Rampenbrücken der A8 (Anschluss Lopper) instand gesetzt. Für die Bauarbeiten im Bereich der Rampenbrücken sind zwischen Mitte Mai und Anfang Juli mehrere nächtliche Sperrungen des Loppertunnels in beide Fahrtrichtungen erforderlich. Dies teilt das Bundesamt für Strassen Astra mit. Die Instandsetzung der Rampenbrücken dauert demnach bis Ende Juli.

Mitte Juni sind die Bauarbeiten im Bereich des Zusammenschlusses der beiden Rampenbrücken vor dem Nordportal des Loppertunnels geplant. Für diese Bauarbeiten ist die gleichzeitige Sperrung beider Rampenbrücken erforderlich. Ein Grossteil der Bauarbeiten wird am Wochenende von Freitag, 11. Juni, 19.15 Uhr, bis Montag, 14. Juni, 5.45 Uhr, ausgeführt. In diesem Zeitraum wird der Loppertunnel in und aus Richtung Luzern nicht befahrbar sein. In und aus Richtung Gotthard hingegen ist der Loppertunnel offen. Eine grossräumige Umleitung wird signalisiert. Hierzu bleibt die A2-Ausfahrt Stansstad während des ganzen Wochenendes gesperrt. Die geplante Vollsperrung im Detail: Ableitung der A2 Richtung Süden, zwischen den Anschlüssen Luzern Horw und Stans Nord, in den Nächten von Freitag, 11. Juni, auf Samstag, 12. Juni, sowie von Sonntag, 13. Juni, auf Montag, 14. Juni, jeweils zwischen 22.30 Uhr und 5 Uhr.

Nächtliche Sperrungen in der Lärmschutzgalerie Hergiswil

Gleichzeitig zur Instandsetzung der Rampenbrücken werden in der Lärmschutzgalerie Hergiswil Korrosionsschutz- und Brandschutzarbeiten ausgeführt, was nächtliche Sperrungen der Normalspur in Fahrtrichtung Süden und damit auch der A2-Ausfahrt Hergiswil sowie des Loppertunnels der A8 in Fahrtrichtung Spiez nach sich zieht.

Wochenendsperrung des Loppertunnels (A8) in und aus Richtung Luzern sowie Sperrung der A2, Ausfahrt Stansstad

Freitag, 11. Juni, 19.15 Uhr, bis Montag, 14. Juni, 5.45 Uhr.

Sperrungen der A2, Ausfahrt Hergiswil, in Fahrtrichtung Süden

– Mittwoch, 9. Juni. bis Freitag, 11. Juni, jeweils von 19.15 Uhr bis 5.45 Uhr.

– Freitag, 11. Juni, 22.30 Uhr, auf Samstag, 12. Juni, 5 Uhr, sowie

– Sonntag, 13. Juni, 22.30 Uhr, auf Montag, 14. Juni, 5 Uhr.

– Montag, 21. Juni, bis Samstag, 3. Juli, jeweils von 19.15 Uhr bis 5.45 Uhr.

Sperrungen A8, Loppertunnel, Fahrtrichtung Luzern

– Montag, 31. Mai, bis Samstag, 5. Juni.

– Montag, 7. Juni, bis Freitag, 11. Juni.

– Montag, 14. Juni, bis Samstag, 19. Juni.

– Montag, 21. Juni, bis Samstag, 26. Juni.

– Montag, 28. Juni, bis Samstag, 3. Juli.

Dies jeweils von 19.15 Uhr bis 5.45 Uhr.

Sperrungen A8, Loppertunnel, Fahrtrichtung Spiez

– Montag, 31. Mai, bis Samstag, 5. Juni.

– Montag, 7. Juni, bis Freitag, 11. Juni.

– Montag, 14. Juni, bis Samstag, 19. Juni.

– Montag, 21. Juni, bis Samstag, 26. Juni.

– Montag, 28. Juni, bis Samstag, 3. Juli.

Dies jeweils von 19.15 Uhr bis 5.45 Uhr.

Die Arbeiten sind abhängig vom Baufortschritt und der Witterung. Umleitungen werden signalisiert. Über weitere unumgängliche Sperrungen wird zu einem späteren Zeitpunkt informiert.

Sperrung der A8, Nationalstrasse Lopper – Sarnen Nord, wegen Unterhaltsarbeiten

Die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (VIF) des Kantons Luzern meldet zudem, dass entlang der A8 zwischen dem Tunnel Lopper und dem Anschluss Sarnen Nord Bau- und Unterhaltsarbeiten erfolgen werden, die eine Totalsperrung während drei Nächten bedingen.



Die Daten der Sperrungen:

– Montag, 7. Juni, bis Dienstag, 8. Juni.

– Dienstag, 8. Juni, bis Mittwoch, 9. Juni.

– Mittwoch, 9. Juni, bis Donnerstag, 10. Juni.



Während diesen Zeiten wird die Nationalstrasse A8 im erwähnten Abschnitt jeweils von 19.30 bis 5.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Eine Umleitung über die Kantonsstrasse wird signalisiert.