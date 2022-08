Kehrsiten steht hinter dem «Mathisli»

Lärmstreit um Gartenterrasse 92 Prozent der Bevölkerung unterschreiben: Kehrsiten steht hinter dem Restaurant Mathisli Über 90 Prozent der einheimischen Bevölkerung, darunter auch etliche direkte Nachbarn, und viele auswärtige Gäste haben eine Petition zu Gunsten des Restaurants Mathisli in Kehrsiten unterschrieben. Diese wurde nun bei der Gemeinde eingereicht. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 03.08.2022, 17.00 Uhr

234 Unterschriften von in Kehrsiten angemeldeten Bürgerinnen und Bürgern und rund 1000 Unterschriften von auswärtigen Gästen hat die Interessengemeinschaft «Freunde des Mathisli» in nur gerade drei Wochen gesammelt. Bei 254 gemeldeten Einwohnern haben also über 92 Prozent der Kehrsiter Bevölkerung die Petition unterschrieben. Am Mittwochmorgen hat die IG die Unterschriften an Gemeindepräsident Beat Plüss und Gemeindeschreiber Stefan Christen übergeben.

Übergabe der Petition zum Erhalt des Restaurants Mathisli Kehrsiten vor dem Gemeindehaus Stansstad. Von links Gemeindeschreiber Stefan Christen, Nico Cocchiarella (Petitionskomitee), Armin Späni (Petitionskomitee), Beat Plüss, Gemeindepräsident. Bild: Philipp Unterschütz (Stansstad, 3. August 2022)

Wie es auf den Unterschriftenbögen heisst, fordern die Petitionäre «die Beibehaltung der aktuellen Betriebsgrösse und Öffnungszeiten der einzigen Ganzjahres-Gaststätte im Ortsteil Kehrsiten.» Und weiter: «Die Bürger von Kehrsiten erwarten, dass sich der Gemeinderat im Sinne der unterzeichnenden Bewohner für den Erhalt der einzigen Ganzjahres-Gaststätte Mathisli einsetzt.» Man könne nicht verstehen, warum das Betriebskonzept, das seit Jahrzehnten so gehandhabt wurde, nun plötzlich nicht mehr gültig sein solle.

IG wehrt sich gegen Entzug des sozialen Treffpunkts

Die IG «Freunde des Mathisli» besteht aus den vier Kehrsitern Miriam Keller, Nico Cocchiarella, Beat Meyer und Armin Späni. Zur Petition kam es, weil beim Gemeinderat Stansstad ein Gesuch um Beschränkung der Aussennutzung der Terrassen des «Mathisli» eingereicht worden ist. Die Besitzer eines Hauses in der Nachbarschaft des Gastbetriebes fühlen sich vom Gartenrestaurant in der Nachtruhe gestört. Konkret soll der Betrieb der gesamten Aussenwirtschaft des «Mathisli» von Montag bis Donnerstag auf 21 Uhr, Freitag und Samstag auf 22 Uhr und Sonntag auf 19 Uhr beschränkt werden. Der Besitzer betont, dass das «Mathisli» mit solch eingeschränkten Betriebszeiten nicht existieren könne. Der Fall ist vor Verwaltungsgericht hängig, es droht ein jahrelanges Verfahren.

«Uns geht es einzig und allein um den Fortbestand des Restaurants Mathisli. Es ist die einzige noch ganzjährig geöffnete Gaststätte in Kehrsiten», sagte Nico Cocchiarella bei der Übergabe der Petition. Der IG ist klar, dass es sich bei einer Petition nicht um ein Rechtsmittel handelt, mit der etwas erzwungen werden kann. «Wir möchten aber Druck auf die Institutionen aufbauen, dass sie sich der Problematik bewusst werden», so Nico Cocchiarella. «Und wir wollen zeigen, dass die grosse Mehrheit der Bevölkerung hinter dem ‹Mathisli› steht», ergänzt Armin Späni, der selber ein unmittelbarer Nachbar des Restaurants ist. «Wir möchten im Namen aller, die unterschrieben haben, zum Ausdruck bringen, dass mit einer indirekt erzwungenen Schliessung dieser einzigen Ganzjahres-Gaststätte in erster Linie der lokalen Bevölkerung de facto der soziale Treffpunkt unter den Füssen weggezogen wird», betont Nico Cocchiarella.

Schlichtungsgespräche gescheitert

Am Mittwoch wurde allen Haushaltungen in Kehrsiten ein Flyer zugestellt, mit dem die IG informiert, dass sie die Petition eingereicht habe. Darin heisst es auch, dass ein zweiter Schlichtungsversuch zu einer einvernehmlichen Lösung gescheitert sei und die sich beschwerenden Nachbarn die von den Grundeigentümern eingebrachten Vorschläge gänzlich verworfen hätten. Die Besitzerfamilie Hammer habe offeriert, die obere Terrasse sofort ab 22 Uhr zu schliessen, ein Lärmgutachten in Auftrag zu geben und die sich daraus ergebenden Massnahmen auf eigene Kosten umzusetzen.

Um das Restaurant Mathisli ist ein Streit wegen Lärm von der Gartenwirtschaft mit einem Paar aus der Nachbarschaft entbrannt. Es geht insbesondere um die Terrasse hinten unter der roten Markise. Bild: PD

Auf Nachfrage bestätigt «Mathisli»-Besitzer Jürg Hammer das Scheitern des Schlichtungsversuchs und die gemachten Vorschläge. Über die Petition selber sagt Jürg Hammer: «Ich bin überwältigt, dass die Bevölkerung so geschlossen hinter dem ‹Mathisli› steht und es als Treffpunkt dermassen geschätzt wird.» Er vertraue der Justiz und hoffe, «dass sie nun sorgfältig hinschauen und unsere Anliegen würdigen».

Der Stansstader Gemeindepräsident Beat Plüss, der die Petition entgegennahm, betonte auf Nachfrage, dass die Gemeinde zwar den Wunsch der Bevölkerung zur Kenntnis nehme. «Machen können wir aber nicht viel, es handelt sich ja um ein laufendes Gerichtsverfahren.» Symbolisch sei die Petition insofern wichtig, weil so viele Leute unterschrieben hätten.

Die Anfrage unserer Zeitung an die klagenden Nachbarn für eine Stellungnahme wurde nicht beantwortet.

