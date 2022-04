Theater Wolfenschiessen: Neues Stück feiert am 30. April Premiere

Laientheater «Spaat-Herbscht» feiert am 30. April Premiere Mit diesem besinnlichen Dreiakter von Hans Stalder nimmt das Wolfenschiesser Theater die Saison 2022 in Angriff. Otmar Näpflin 25.04.2022, 16.38 Uhr

Das Theater Wolfenschiessen bringt in der Waldfesthütte in Oberrickenbach das Stück «Spaat-Herbscht» auf die Bühne. Bilder: PD

Nach coronabedingter Absage der Produktion 2020 mit «S’Gäud leyd uf dr Bank» kurz vor der Premiere herrschte bekanntlich auch letztes Jahr Theaterflaute. Der ungewollte Stillstand, der einem Rückschritt im bestehenden Spielrhythmus gleichgekommen wäre, kam für die Wolfenschiesser Theaterfreaks nicht in Frage. So heckten sie in dieser speziellen Zeit auch neue Ideen aus und befassten sich mit der diesjährigen Produktion, die doch die eine und andere Überraschung zu Tage brachte.

Szene aus dem Stück «Spaat-Herbscht», das am 30. April Premiere feiern wird.

Bärndütsch wird nidwaldnerisch

In mehrstündiger Arbeit nahm Geyger-Chlais für Hans Stalders Volksstück aus dem Jahre 1964 die Überarbeitung in den Nidwaldner Dialekt vor. Auch langatmige Szenen und ernste Dialoge kürzte er ganz bewusst und streute dafür eine Prise Witz ein. Stalder war ein bekannter Theaterautor, der auch für das Radio verschiedene Hörspiele verfasste. «Spaat-Herbscht», das sich in einem städtischen Aussenquartier abspielt, wird Schauplatz eines besonderen Ereignisses. Grunder, gewesener Polizist, hat in seinem Haus eine Art Herberge für Randständige eingerichtet. Ihnen bietet er Kost und Logis an, weil für sie ein Platz in einem Heim sehr unvorteilhaft erscheint. Seine 20-jährige Tochter Heidi verabscheut dieses Vorgehen, denn des steten Clocharenbesuches wegen schämt sie sich. Grunders Freund Bärtschi, noch aktiver Polizist, schleppt fortwährend solche Typen heran, bis zu jenem Moment, als er mit Marti erscheint.

Marti und Heidi finden Gefallen aneinander, was bei Vater Grunder Missfallen auslöst. Er kennt «seinen Kunden» aus früheren Zeiten bestens und kennt dessen «Sündenregister» zur Genüge. Grunder hat sich aber an die Schweigepflicht zu halten. Ein weiterer Geselle namens Hächler ist einer, der fast planlos in der Gegend herumirrt. Obwohl er mit sich und seinen Problemen beschäftigt ist, gelingt es ihm mit seinen Sprüchen und Ideen, die zerfahrene Situation zu bereinigen. Wer den Ausgang dieser schönen Geschichte miterleben will, besucht am besten eine der acht Aufführungen.

Waldfesthütte Oberrickenbach; neuer Spielort

Das topmotivierte, fünfköpfige Spielerensemble übte vorerst ganz fleissig im Theaterpavillon. Seit Ostern wird ganz intensiv in der Waldfesthütte in Oberrickenbach geprobt. Pandemiebedingte Überlegungen ergaben diesen Entscheid. «Zudem passen Stück und Spielort ausgezeichnet zusammen», erklärt Klaus Odermatt. Das einfach gehaltene Bühnenbild macht die ganze Inszenierung ebenfalls sehr sympathisch. Anstelle der geräumigen Mehrzweckhalle wird mit dem neuen Spielort eine einmalige Chance geboten. Denn das Publikum darf Spielernähe erfahren und ein Theater der besonderen Art mit heimeliger Atmosphäre erleben.

Hinweis: Spieldaten: Samstag, 30.4., 20 Uhr; Sonntag, 1.5., 17 Uhr; Mittwoch, 4.5., 20 Uhr; Freitag, 6.5., 20 Uhr; Samstag, 7.5., 20 Uhr; Donnerstag, 12.5., 20 Uhr; Freitag, 13.5., 20 Uhr; Samstag, 14.5., 20 Uhr. Tickets unter www.theater-wolfenschiessen.ch.