Landräte möchten Auskunft zu sicherer Stromversorgung in Nidwalden Wie geht Nidwalden mit einem längeren Stromblackout um? In einer Interpellation wird die Regierung zur Beantwortung von Fragen ersucht. Martin Uebelhart 12.10.2020, 17.50 Uhr

Und plötzlich gehen in Nidwalden die Lichter aus: Das Horrorszenario eines Stromblackouts beschäftigt den Beckenrieder SVP-Landrat Urs Amstad. Er und 12 Mitunterzeichner stellen der Regierung Fragen zur Stromversorgungssicherheit in Nidwalden respektive zu den Auswirkungen eines Blackouts. Unter anderem wollen sie in ihrer Interpellation wissen, wie hoch der Regierungsrat das Risiko eines Blackouts insbesondere in den Wintermonaten beurteile. Gerade im Winter sei die Schweiz und somit auch Nidwalden vermehrt auf Stromimporte angewiesen, wenn Fotovoltaik-, Wind- oder Wasserkraftanlagen weniger an die Versorgung im Inland beitrügen, sagt Amstad im Gespräch mit unserer Zeitung.

«Bei einer Krise interessieren sich unsere Nachbarn weder für Verträge noch irgendwelche Abkommen», schreibt er in der Einleitung zum Vorstoss. Das habe man zu Beginn der Coronapandemie feststellen können, als Schutzmaterial teilweise zurückbehalten worden sei, ergänzt er. Bei einer Stromknappheit würde laut den Aussagen eines Experten während der Wintermonate in Europa ein Blackout auch in Nidwalden unausweichlich. Bemerkenswert sei zudem, dass in der Analyse des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz ein Stromblackout in Sachen Risiko noch vor einer Pandemie aufgeführt werde.

Frage nach Vorkehrungen bei einem Blackout

Amstad möchte denn weiter auch noch wissen, welche Vorkehrungen im Bereich Bevölkerungsschutz vorhanden seien, um die Auswirkungen eines länger andauernden Blackouts organisatorisch zu beherrschen. Zudem interessiert er sich für Massnahmen, um in einem solchen Fall die Bevölkerung mit dem Notwendigsten wie Wasser, Grundnahrungsmittel, Treibstoffe und Medikamente versorgen zu können.

Die Interpellanten möchten weiter wissen, wer die abschliessende Verantwortung für die Stromversorgungssicherheit im Kanton Nidwalden trage und welche zusätzlichen Massnahmen noch notwendig wären, damit Bevölkerung und Wirtschaft einen grossen Blackout einigermassen schadlos überstehen können.