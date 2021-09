Landrat Nidwalden Schlankere Organisation für die Nidwaldner Kesb Das Kindeswohl soll weiter verbessert werden und eine Neuregelung der Zuständigkeiten und Arbeitsabläufe soll mehr Effizienz bringen. Dahinter steht auch der Landrat, der die entsprechende Gesetzesrevision unterstützt. Philipp Unterschütz 29.09.2021, 14.26 Uhr

Im kantonalen Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches ist auch die Organisation der kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) geregelt. Weitere Bestimmungen regeln das Verfahren, die ambulanten Massnahmen, die fürsorgerische Unterbringung, die Kosten im Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren sowie die Entschädigung der Beistandspersonen. Nach jahrelanger Erfahrung mit der Behörde ist die Regierung zum Schluss gekommen, dass massgebliche Gesetzesbestimmungen heute eine schlanke Organisation erschweren. Mit einer Gesetzesrevision soll eine zweckdienliche Organisation der Kesb sichergestellt werden. In der ersten Lesung zeigte sich im Landrat einhellige Zustimmung zum Vorschlag der Regierung.

Schild beim Eingang der Nidwaldner Kesb in Stans. Bild: Nidwaldner Zeitung

Nun sollen die Bestimmungen angepasst werden über die Organisation der Kesb, die Einzelzuständigkeit des Präsidiums bei gewissen Geschäften des Kindes- und Erwachsenenschutzes, die Kostentragung im Kindes- und Erwachsenenschutz, die ambulanten Massnahmen sowie Nachbetreuung und die Bestimmungen über die Informationspflicht der Kesb gegenüber der Wohnsitzgemeinde.

Wer Verfahren leitet, soll auch entscheiden

Eine der wichtigsten Anpassungen ist die Stärkung der Verfahrensleitung. Sie wird in gewissen Bereichen des Kindes- und Erwachsenenschutzes ausgeweitet, um die Effizienz in Verfahrensabläufen zu steigern. Bisher mussten Verfügungen und Entscheide jeglicher Art über den Tisch der Präsidentin der Kesb laufen, neu liegt diese Kompetenz bei den zuständigen Verfahrensleitenden.

Im Hinblick auf das Kindeswohl ist auch eine andere Neuerung wichtig. Der Kanton Nidwalden übernimmt die amtlichen Kosten sowie die Beistandsentschädigung inklusive Spesen und verzichtet auf den finanziellen Rückgriff auf das Kind respektive die Eltern. Es gibt Situationen, wo zu Konflikten bei den Eltern auch noch die Frage nach der Kostentragung komme. Im Extremfall könnten also an sich einvernehmliche Lösungen wegen der Kostenfrage scheitern. Familien werden im Zusammenhang mit dem Kindesschutz deshalb finanziell entlastet, um so zum Schutz des Kindeswohls beizutragen. Die Gemeinden sollen aber die Eigenleistung und die individuellen Nebenkosten geltend machen können.

Zudem tragen die unterstützungspflichtigen Personen in sinngemässer Anwendung der Betreuungsgesetzgebung neu auch bei ambulanten und stationären Massnahmen, die nicht in den Anwendungsbereich der Betreuungsgesetzgebung fallen, einen Anteil der anfallenden Kosten. Sind sie mittellos, haben die für die wirtschaftliche Sozialhilfe zuständigen Gemeinden den Anteil wie bisher zu übernehmen.

Die zweite Lesung der Teilrevision des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches wird der Landrat am 27. Oktober behandeln.