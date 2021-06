Stefan Bosshard ist neuer Präsident des Nidwaldner Landrates

Landrat Eine Oberdorferin und ein Oberdorfer bekleiden die höchsten Ämter im Kanton Der Landrat hat am Mittwoch Stefan Bosshard (FDP) zu seinem Präsidenten gewählt. Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser-Frutschi amtet für ein Jahr als Frau Landammann. Martin Uebelhart 30.06.2021, 18.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Landrat wählte am Mittwoch seinen neuen Präsidenten für das Amtsjahr 2021/2022. Turnusgemäss bekleidet der Oberdorfer FDP-Vertreter Stefan Bosshard das Amt als höchster Nidwaldner. Er freue sich darauf, das verantwortungsvolle Amt zu übernehmen und werde sich mit vollem Einsatz an die ihm aufgetragene Aufgabe machen, sagte er nach seiner Wahl. Für ein Jahr werde er sich nun zu inhaltlichen Themen zurückhalten und sich darauf konzentrieren, die Sitzungen des Landrats fair und unabhängig zu leiten.

Der neue Landratspräsident Stefan Bosshard erhält von der Oberdorfer Gemeindepräsidentin Judith Odermatt Geschenke. Bild: Urs Hanhart (Stans, 30. Juni 2021)

Fair Play solle aber nicht nur für ihn, sondern auch für das Parlament und den Regierungsrat eine ganz wichtige Rolle spielen, betonte Bosshard. «Wir waren nicht immer alle derselben Meinung, und es liegt in der Natur der Sache, dass wir es auch in Zukunft nicht sein werden. Umso wichtiger ist es, dass wir einander zuhören, die Ansichten aller akzeptieren und uns dafür einsetzen, dass wir hier im Parlament und in den Kommissionen zusammen mit der Regierung gute und tragfähige Lösungen für unseren Kanton finden.» Dazu gehöre es auch, manchmal Kompromisse einzugehen und einen Schritt aufeinander zuzugehen.

Digitalisierung des Landratssaals voranbringen

Neben einem guten und gesunden Gesprächsklima möchte er während seines Amtsjahrs aber auch die Digitalisierung im Landrat weiterbringen. Es gehe darum, den Papierverbrauch zu senken und eine Lösung zu finden, dass die Mitglieder des Landrats, die schon heute vorwiegend digital statt auf Papier unterwegs seien, auf die Aktenzustellung auf Papier verzichten könnten. «Dazu gehört aber auch, dass wir am Projekt ‹Modernisierung Landratssaal› weiterarbeiten, um in Zukunft auch an den Landratssitzungen die digitale Infrastruktur besser nutzen zu können.»

Bosshard dankte unter anderem seinem Arbeitgeber. Seit April ist er Geschäftsführer der Nidwaldner Sachversicherung. Es sei nicht selbstverständlich, dass ein Verwaltungsrat grünes Licht gebe für ein doch recht intensives Nebenamt. Ein grosser Dank gehöre auch seiner Familie. «Das kommende Jahr erfordert auch von ihnen eine gehörige Portion Flexibilität, Verständnis und Geduld.»

Ein weiterer Einsatz für die Oberdorfer Gemeindepräsidentin Judith Odermatt (rechts): Gratulation an die neue Frau Landammann Karin Kayser. Bild: Urs Hanhart (Stans, 30. Juni 2021)

Der Landrat hat am Mittwoch weiter Markus Arnold (SVP, Ennetmoos) zum 1. und Bruno Christen (CVP, Buochs) zum 2. Vizepräsidenten des Landrats gewählt. Die weiteren Fraktionsvertreter im Landratsbüro sind Urs Amstad (SVP, Beckenried), Franziska Rüttimann (Mitte, Buochs), Iren Odermatt Eggerschwiler (FDP, Dallenwil) und Erika Liem Gander (Grüne, Beckenried).

Blick über die Kantonsgrenzen hinaus ist wichtig

Zuvor hatten die Landrätinnen und Landräte Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser-Frutschi zur Frau Landammann gewählt. «Mein Jahr als Frau Landammann empfinde ich nicht nur als Ehre, sondern auch als Verpflichtung. Als eine Verpflichtung, den Blick über den eigenen Tellerrand noch stärker auf das Wesentliche, die übergeordneten Themen zu lenken und sicherzustellen, dass wir die richtigen Prioritäten setzen; dass wir die Dinge nicht nur richtig tun, sondern dass wir überhaupt das Richtige tun.»

Der Blick über die Kantonsgrenzen hinaus sei ihr wichtig. Denn viele Aufgaben könnten nur im Verbund mit den Nachbarkantonen und über diese hinaus nachhaltig gelöst werden. Kooperativer Föderalismus statt «Kantönligeist» sei in vielen Aufgaben das Gebot der Stunde.

Damit gute Lösungen in den vielfältigen Aufgaben erarbeitet werden könnten, sei eine konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit zwischen dem Landrat und der Regierung, vor allem aber auch zwischen dem Kanton und den elf Gemeinden und den Korporationen unabdingbar.

Der Nidwaldner Landrat bestellt seine Ratsleitung neu. Bild: Urs Hanhart (Stans, 30. Juni 2021)

Ganz wichtig werde ihr sein, immer wieder den Puls der Bevölkerung zu spüren, um die Anliegen der Menschen in Nidwalden zu kennen und zu verstehen, sodass das Handeln danach ausgerichtet werden könne.

Die Oberdorfer Gemeindepräsidentin Judith Odermatt gratulierte Karin Kayser. Sie werde als erste Oberdorfer Gemeindepräsidentin und jetzt als erste Oberdorferin als Frau Landammann in die Geschichte eingehen. Es sei ein Freudentag für die Gemeinde, da auch der neue Landratspräsident Stefan Bosshard aus Oberdorf komme. Sie wünschte beiden Gewählten viel Erfolg und Freude in ihren Ämtern.

Neuer Landesstatthalter für 2021/2022 wurde Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen.