Landrat Verkehrsprojekt Stans West: Einsprachen sind vom Tisch Sowohl die Gemeinde Stans als auch die Genossenkorporation verzichten auf einen Weiterzug ihrer vom Landrat abgewiesenen Einwendungen.

Als der Landrat Ende November entgegen dem Antrag der Regierung entschied, bei der Umfahrungsstrasse Stans West nicht weiter zuzuwarten und das Ausführungsprojekt zu erarbeiten, wies er zugleich vier hängige Einsprachen ab. Neben einer Privatperson hatten sich die Gemeinde Stans, die Genossenkorporation Stans und der VCS Verkehrs-Club der Schweiz, Sektion Ob- und Nidwalden, gegen das Projekt in der vorliegenden Form gewehrt.

Zur Verkehrsentlastung im Dorfkern braucht es flankierende Massnahmen zur Umfahrung Stans West, findet die Gemeinde.

Bild: Dominik Wunderli (Stans, 24. Juli 2019)

Wegen des Fristenstillstandes über die Festtage hätten die Einsprecher bis Ende der ersten Januarwoche Zeit gehabt, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Während der VCS noch keine Aussage macht, steht bereits fest, dass sowohl die Gemeinde Stans als auch die Genossenkorporation den Landratsentscheid akzeptieren und auf einen Weiterzug verzichten.

Nicht der richtige Weg für gute gemeinsame Lösung

Der Gemeinderat Stans hatte insbesondere die geringe Entlastungswirkung der Strasse und den fehlenden Beitrag zur Siedlungsentwicklung kritisiert. Mit der Einsprache beantragte sie, das Projekt nicht zu genehmigen, sondern zur ergänzenden Untersuchung und erneuten Projektierung und Planauflage an die Baudirektion zurückzuweisen.

Wie der Gemeinderat nun in einer Mitteilung schreibt, bedaure er den Entscheid des Landrats. Die flankierenden Massnahmen, die auch die Regierung in der Botschaft an den Landrat empfohlen hatte, um die geringe Entlastungswirkung der Strasse zu verbessern, seien aus Sicht des Gemeinderats sinnvoll und dringend weiterzuverfolgen. Das gilt laut der Mitteilung auch für die bestehenden Strasseneigentumsverhältnisse in der Gemeinde Stans, die laut der Regierung im Grundsatz hinterfragt werden sollen.

Obwohl der Gemeinderat im Grundsatz also an seiner Argumentation festhält, verzichtet er auf einen Weiterzug der Einsprache. «Wir sind der Meinung, dass dies nicht der richtige Weg wäre, um miteinander zu einer guten Lösung zu gelangen», erklärt Gemeinderätin Sarah Odermatt auf Anfrage. Man werde sich nun mit der Frage befassen, wie flankierende Massnahmen auch ausserhalb dieses Bauprojekts angeschoben werden könnten, um dannzumal die Entlastungswirkung der kommenden Umfahrung Stans–West verbessern zu können.

Genossenrat schätzt Erhalt von Kulturland

Der Genossenrat Stans hat bereits vergangene Woche an seiner Sitzung Kenntnis genommen vom Landratsentscheid. Wie Genossenvogt Klaus Kayser auf Anfrage schreibt, akzeptiere die Korporation den Entscheid. «Der Genossenrat schätzt es sehr, dass der Landrat mit seinem Entscheid zum reduzierten Regelquerschnitt den Erhalt von rund 800 Quadratmetern Kulturland sichert – was ja auch einem Anliegen des Genossenrates entspricht.» Die Korporation hatte in ihrer Einsprache unter anderem Realersatz für wegfallende Landwirtschaftsflächen und den Verzicht auf einen Grünstreifen respektive einen geringeren Landverbrauch verlangt.