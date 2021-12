Landratswahlen Die Grünen Stans treten den Wahlkampf mit ausgeglichener Liste an Für die Grünen Stans kandidieren für die Landratswahlen vom 13. März 2022 vier Frauen und vier Männer. 20.12.2021, 15.13 Uhr

Arthur Koch, Milena Keiser, Steff Hürlimann, Martina Gander, Benno Zurfluh, Kathrin Huber, Loic von Matt, Verena Zemp (von links). Bild: PD

Den Grünen ist es in einer weiteren Gemeinde gelungen, ein ausgeglichenes Verhältnis von qualifizierten Frauen und Männern auf der Liste zu präsentieren, heisst es in einer Mitteilung. Verena Zemp (bisher und Mitinitiantin von «Helvetia ruft!») sagt: «Vielfalt in der Politik ist wichtig und umso wichtiger ist das Engagement von Frauen, denn diese sind im Landrat zurzeit noch stark untervertreten.»

Verena Zemp, 55 Jahre, Pflegefachfrau HF, ist als Leitung Gesundheitsdienst tätig und trete mit vollem Elan für eine zweite Amtszeit im Landrat an. Des Weiteren kandidieren: Benno Zurfluh, 60 Jahre, als selbstständiger Dipl. HLK-Ingenieur FH in der Planung, Beratung sowie Aus- und Weiterbildung tätig. Kathrin Huber, 47 Jahre, Vorstandsmitglied Grüne Nidwalden, arbeitet als Umweltingenieurin FH. Steff Hürlimann, 53 Jahre, ist als selbstständiger Maler und Bau-Allrounder tätig. Milena Keiser, 21 Jahre, studiert Sozialwissenschaften an der Universität Bern und arbeitet im Sekretariat des Jugendparlaments der Stadt Bern. Loic von Matt, 30 Jahre, ist ausgebildeter Kaufmann und studiert Psychologie im Fernstudium. Martina Gander, 41 Jahre, ebenso im Vorstand der Grünen Nidwalden aktiv und als Tourismusfachfrau HF tätig. Arthur Koch, 58 Jahre, ist Facharzt für Kinder und Jugendliche und komplettiert die Stanser Liste der Grünen.

Die Grünen Stans seien überzeugt, heisst es in der Mitteilung, mit ihren Kandidierenden eine breite Wählerschaft anzusprechen und zur Weiterentwicklung des Kantons wie auch der Vielfalt in der Nidwaldner Politik beizutragen. (sok)