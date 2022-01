Landratswahlen GLP Nidwalden tritt mit über 30 Kandidierenden an Die Kandidatinnen und Kandidaten der Grünliberalen wollen sich unter anderem für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einsetzen. 04.01.2022, 16.09 Uhr

Über 30 Kandidatinnen und Kandidaten hat die Nidwaldner GLP am Montagabend an einer Onlinesitzung einstimmig und mit Applaus für die Landratswahlen nominiert. Obwohl die Partei erst vor wenigen Monaten aus der Taufe gehoben wurde, sei sie jetzt bereits in der Lage, sich «mit über 30 motivierten Kandidierenden» um Sitze im Landrat zu bewerben, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Man trete «mit vorwiegend gut ausgebildeten, mehrheitlich jüngeren Berufsleuten» an. Aber auch einige Studierende sind unter den Kandidierenden.