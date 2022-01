Landratswahlen Grüne Buochs treten mit fünf Kandidierenden zur Wahl an Mit fünf Kandidierenden aus unterschiedlichen Berufen präsentieren sich die Grünen Buochs für die kommenden Landratswahlen. 06.01.2022, 17.55 Uhr

«Mit einer vollständigen Liste und allen Zutaten, welche die Nidwaldner Politik braucht, treten die Grünen in Buochs an», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Die fünf Kandidierenden setzten sich dafür ein, dass in Zukunft die Herausforderung des Klimawandels Vorrang in der kantonalen Politik erhalten soll. Auch sollen die Anliegen der sozialen Gerechtigkeit und der altersgerechten Pflege politisches Gehör finden.