Mitte Nidwalden stellt ihre 43 Kandidierenden vor

Landratswahlen Mitte Nidwalden stellt ihre 43 Kandidierenden mit Wahlmobil der Bevölkerung vor Mit 43 Kandidatinnen und Kandidaten steigt die Nidwaldner Mitte ins Landratsrennen. Darunter sind 15 Frauen. 11.01.2022, 19.01 Uhr

Die Mitte Nidwalden geht mit insgesamt 43 Kandidierenden in die kommenden Landratswahlen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Darunter sind 15 Frauen sowie neun Jungpolitikerinnen und -politiker. Elf Kandidierende sind bisherige Landrätinnen und Landräte, 32 Personen stellen sich neu zur Wahl. So könne die Partei die Anliegen aller Bevölkerungsgruppen in den Landrat einbringen.