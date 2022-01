Landrat: Mitte Stans präsentiert sieben Kandidierende

Landratswahlen Mitte Stans präsentiert sieben Kandidierende Ein Bisheriger und sechs Neue stehen auf der Wahlliste der Stanser Mitte-Partei für die kommenden Landratswahlen im März. 07.01.2022, 11.49 Uhr

Die Mitte Stans steigt mit sieben Kandidatinnen und Kandidaten in die Landratswahlen vom kommenden März ein. Der Ortspartei sei es gelungen, Personen mit unterschiedlichem Alter und vielseitigen Hintergründen für eine Kandidatur zu motivieren, schreibt sie in einer Mitteilung. Dazu gehört der bisherige Landrat Andreas Gander-Brem. Er gehört seit 2014 dem Landrat an. Der 57-jährige führt in Stans eine Zahnarztpraxis und amtet mitunter als Vizepräsident der Mitte Nidwalden. Weiter ist er Mitglied des Grossen Kirchenrates der Landeskirche Nidwalden.

Die sieben Kandidierenden der Mitte Stans. Bild: PD

Die anderen sechs Kandidierenden treten als Neue an. Monika Bäurle ist Wirtschaftsingenieurin und arbeitet als Projektleiterin bei den SBB. Die 50-jährige ist Co-Präsidentin der Mitte Stans sowie Vizepräsidentin des Chinderhuis Nidwalden. Thomas Lingg ist 54 Jahre alt und ist diplomierter Wirtschaftsprüfer sowie diplomierter Bankfachexperte. Er arbeitet als «Credit Officer» für die Zuger Kantonalbank. Zudem gehört er der Finanzkommission der Gemeinde Stans an.

Kandidierende im Alter von 23 bis 57

Der 54-jährige Markus Amstutz ist beruflich als Agenturleiter für die Krankenversicherung ÖKK tätig. Er ist Vorstandsmitglied der Mitte Stans und engagiert sich in der Gruppe Dyslexie Nidwalden und Zentralschweiz. Die 23-jährige Lisa Heuberger absolviert derzeit eine Lehre als Zierpflanzengärtnerin EFZ. Ferner amtet sie als Vizepräsidentin der Jungen Mitte Nidwalden, wirkt im Hintergrund für die «Märli-Biini Stans» mit und näht für den Verein Juna und Juno.

Lukas Kunz ist 27 Jahre alt, hat Politikwissenschaften studiert und arbeitet heute als politischer Berater. Er gehört ebenfalls dem Vorstand der Jungen Mitte Nidwalden an und ist im Generalsekretariat der Mitte Schweiz Projektleiter. Der 57-jährige Josef K. Scheuber hat vielseitige berufliche Stationen durchlaufen und ist heute als Geschäftsleiter des Eventdienstleisters Avisit tätig und führt zudem ein Denner-Ladengeschäft in Stansstad. Er gehört dem Vorstand der Mitte Stans sowie der Frohsinngesellschaft Stans an.

Die Mitte Stans sei überzeugt, engagierte Persönlichkeiten zur Wahl vorzuschlagen und eine breit abgestützte Landratsliste präsentieren zu können. Die zwei Kandidatinnen und die fünf Kandidaten seien «hoch motiviert, sich im Landrat für das Wohl von Stans und Nidwalden einzusetzen». (lur)