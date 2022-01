Landratswahlen SVP Emmetten tritt mit Stefan P. Müller und Bruno Dremmel-Kiss an Neben dem bisherigen SVP-Landrat aus Emmetten steht ein neuer Kandidat auf der Liste. 03.01.2022, 14.35 Uhr

Die SVP-Landratskandidaten für Emmetten: Stefan P. Müller und Bruno Dremmel (von links). Bild: PD/ Stefanie Murer

Die SVP Emmetten teilt die Nominierung von zwei Kandidaten für die Landratswahlen 2022 mit. Der bisherige SVP-Landrat Stefan P. Müller stellt sich dieses Jahr zur Wiederwahl. Er vertritt die Gemeinde Emmetten seit 2018 im Landrat, wo er sich in der Finanzkommission für einen wirtschaftlichen Umgang mit den kantonalen Ressourcen einsetzt. In der Gemeinde Emmetten war er von 2014 bis 2016 in der Finanzkommission tätig und seit 2016 im Gemeinderat. Seit 2016 präsidiert er die SVP Emmetten.