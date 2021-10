Landwirtschaft Buochser Firma präsentiert Mähsystem, das Rehkitze erkennt und rettet Das Mähsystem scannt die Fläche während des Mähens. Wird ein Wildtier erkannt, wird ein Warnsignal abgegeben und das Mähwerk blitzschnell ausgehoben. 25.10.2021, 15.15 Uhr

Die Setzzeit der Wildtiere fällt mit dem Zeitpunkt des ersten Schnittes der landwirtschaftlichen Flächen zusammen. Wenn die Mähmaschinen durch das hohe Gras fahren, liegen dort oft auch Rehkitze versteckt. Bei sich nähernder Gefahr fliehen diese wegen ihres Duckreflexes jedoch nicht, sondern bleiben liegen. Dadurch können die Rehkitze schwer verletzt oder gar getötet werden.

Die Firma Barmettler Fahrzeuge und Service präsentiert das Mähsystem «Senosafe» der Firma Pöttinger am Praxisevent am Freitag, 29. Oktober, vis à vis an der Fadenbrücke 12 in Buochs. Während des Mähvorganges wird die zu mähende Fläche abgescannt. Wird ein Tier erkannt, gibt das Bedienterminal eine optische und eine akustische Warnung ab. So bleibt genügend Zeit, anzuhalten oder das Mähwerk anzuheben. Mit «Senosafe» am Frontmähwerk hebt die Mähwerkhydraulik das Mähwerk zudem automatisch blitzschnell aus. (sok)