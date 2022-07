Landwirtschaft «Ein Volltreffer»: Erste Nidwaldner Weizenernte seit langem ist ein Erfolg Seit der Anbauschlacht wurde in Nidwalden kein Weizen mehr angebaut. Vor wenigen Tagen gab es seit über 70 Jahren wieder eine erste Ernte. Michi Lussi und Alexander «Gugi» Infanger treffen den Nerv der Zeit. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Beim Blick über das eine Hektare grosse Feld im Graben Oberdorf flirrt die Luft in der Ferne. Es ist heiss, wohl gut 30 Grad am späteren Nachmittag.

Auf zwei Feldern von je einem Hektaren Grösse wurde Weizen angebaut. Hier das Feld im Graben, Oberdorf. Bild: Philipp Unterschütz (Oberdorf, 22. Juli 2022) Der Weizen ist reif. Bild: Philipp Unterschütz (Oberdorf, 22. Juli 2022) Michi Lussi (links) bepflanzte das Feld auf der Allmend Stans. Alexander «Gugi» Infanger (rechts) bepflanzte das Feld im Graben in Oberdorf, wo diese Bilder entstanden. Bild: Philipp Unterschütz (Oberdorf, 22. Juli 2022) Der Obwaldner Simon Odermatt, der in Obwalden ebenfalls Weizen anpflanzt, übernimmt mit seinem Mähdrescher die Ernte. Bild: Philipp Unterschütz (Oberdorf, 22. Juli 2022) Simon Odermatt dreht auf dem Weizenfeld im Graben seine Runden. Bild: Philipp Unterschütz (Oberdorf, 22. Juli 2022) Der Mähdrescher mäht den Weizen und trennt zugleich die Streu davon. Bild: Philipp Unterschütz (Oberdorf, 22. Juli 2022) Die Streu bleibt auf dem Feld zurück. Bild: Philipp Unterschütz (Oberdorf, 22. Juli 2022) Mit dieser Tafel informierten die Landwirte über das Projekt. Bild: Philipp Unterschütz (Oberdorf, 22. Juli 2022)

Für die Ernte des ersten Weizens in Nidwalden seit über 70 Jahren sind das ideale Verhältnisse. So wie sie sich eigentlich über die ganze Wachstumsperiode präsentierten. Michi Lussi, der mit seinem Kollegen Alexander «Gugi» Infanger den Weizenanbau in Nidwalden angestossen hat, lächelt zufrieden beim Blick über das goldgelbe Feld mit den reifen Ähren.

Weizenernte in Oberdorf am 22. Juli 2022. Video: Philipp Unterschütz

Als die beiden Felder im Graben Oberdorf und auf der Allmend Stans am späten Abend nach etlichen Runden mit dem Mähdrescher geerntet sind, resultieren aus den zwei Hektaren insgesamt rund 13 Tonnen Winterweizen, was knapp 10 Tonnen Mehl ergeben wird. Weit mehr, als Lussi und Infanger erwartet hatten. «Wir hatten mit etwa 4,5 Tonnen Weizen pro Feld, also etwa 9 Tonnen gerechnet», sagt Michi Lussi. Über die Gründe kann er nur spekulieren. Vielleicht zu vorsichtige Erwartungen und nahezu perfekte Wetterbedingungen für Weizen. «Vielleicht haben wir auch einfach gut gearbeitet, zum richtigen Zeitpunkt ausgesät, richtig gepflegt und rechtzeitig geerntet. Für mich war der Weizenanbau ein Volltreffer», freut er sich.

Die Nidwaldner Weizenpioniere: Michi Lussi und Alexander «Gugi» Infanger (rechts) im Weizenfeld im Graben in Oberdorf. Bild: Philipp Unterschütz (Oberdorf, 22. Juli 2022)

Keine Verbindung zum Ukraine-Krieg

Tatsächlich war der Weizenanbau für die beiden innovativen Männer, den Landwirt Lussi und den Lohnunternehmer Infanger, ein Versuch, der auch hätte scheitern können. Seit weit über 70 Jahren, seit der Anbauschlacht im Zweiten Weltkrieg, gab es in Nidwalden keinen Weizenanbau mehr. Darüber informiert auch eine Tafel, welche die beiden am Feldrand aufgestellt haben und die für viel Interesse gesorgt hatte. «Immer wieder wurden wir bei der Feldarbeit von Passanten angesprochen. Oft sagte man uns, dass wir angesichts des Krieges in der Ukraine genau das Richtige machen», erzählt Michi Lussi.

«Das Projekt hat damit aber nichts zu tun. Als wir letzten Oktober aussäten, wusste ja niemand, was da auf uns zukommt.»

Sein Vater als Feldbesitzer sei zuerst ebenfalls etwas skeptisch gewesen, berichtet Michi weiter. «Jetzt ist er hellauf begeistert.»

Passt zur Strategie des Kantons

Der Krieg in Europa hat in den letzten Wochen deutlich vor Augen geführt, was Abhängigkeiten bewirken und wie wichtig deshalb das Projekt der beiden jungen Landwirte ist. Die Schweiz, die nur rund die Hälfte der benötigten Lebensmittel selber produziert, ist angewiesen darauf, dass mehr im eigenen Land produziert wird. Begrüsst wird der Nidwaldner Weizenanbau deshalb auch vom Kanton. Andreas Egli, Vorsteher des Amts für Landwirtschaft, erklärt auf Anfrage, dass die Förderung und Stärkung des Pflanzenbaus wie beispielsweise Getreide der aktuellen «Entwicklungsstrategie Nidwaldner Landwirtschaft» entspreche, die der Regierungsrat im November 2021 verabschiedet hat:

«Nidwalden wird zwar ein Graslandkanton mit ausgeprägter Viehwirtschaft bleiben. Vor dem Hintergrund des Trends zu mehr pflanzlicher Ernährung soll sich aber auch die Nidwaldner Landwirtschaft davon ein Stück abschneiden.»

Ackerbau oder Gemüseanbau sollten in Nidwalden gestärkt werden. Ziel sei die wertschöpfungsorientierte Vermarktung dieser Produkte in Nidwalden und der Region.

Bäckerverband hat darauf gewartet

Regionale Produkte für die einheimische Bevölkerung, das ist auch für die Bäcker-Confiseure aus Ob- und Nidwalden ein zentrales Argument. «Dass der ungespritzte Weizen in IP-Suisse-Qualität quasi vor der Haustüre der Konsumenten wächst, ist ein ganz wichtiges Kriterium – auch für die Kundschaft. Wir Bäcker haben uns das immer gewünscht, das wird die Zukunft sein», sagt Thomas Christen von Christen Beck.

Auch wenn der Preis für das einheimische Mehl natürlich etwas höher ist, sei es das längstens wert. Den Ob- und Nidwaldner Bäckerverband haben die Produzenten jedenfalls bereits im Boot. Alle Mitglieder werden das Mehl sowie Gebäckkreationen aus einheimischem Weizen in ihren Läden verkaufen.

Im September erhältlich

Michi Lussi bestätigt, dass der Bäckerverband von Anfang an Feuer und Flamme für das Projekt war.

«Wir mussten weder über den Preis noch über die Menge verhandeln.»

Der vereinbarte Preis ist für die beiden Landwirte mehr als kostendeckend. Förderbeiträge vom Kanton haben sie keine beantragt. Vom Bund gab es Beiträge für die Anbauverfahren und den Verzicht auf Spritzmittel.

Simon Odermatt, der in Obwalden ebenfalls Weizen anpflanzt, übernimmt mit seinem Mähdrescher die Ernte auf dem Feld in Oberdorf. Bild: Philipp Unterschütz (Oberdorf, 22. Juli 2022)

Der geerntete Nidwaldner Weizen ist momentan noch bei den Landwirten eingelagert. Im September wird er in Schüpfheim gemahlen und verpackt, danach wird das Mehl bei den Bäckern und in Hofläden wie Michi Lussis «Muh & Meh» in Oberdorf erhältlich sein. Sicher ist schon jetzt, dass in Zukunft weiterhin Getreide in Nidwalden angebaut wird, vielleicht gebe es weitere Sorten, beispielsweise für Teigwaren oder Bier, sagt Michi Lussi. Auch die Zusammenarbeit mit den Obwaldner Kollegen, die dieses Jahr schon zum dritten Mal Weizen anbauten, soll verstärkt werden.

