Lastwagen fährt in Stans in eine stehende Kolonne und verursacht erheblichen Schaden Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Stans ein Verkehrsunfall. Ein Lastwagen schob dabei mehrere Fahrzeuge ineinander. Vier Personen landeten im Spital. 21.10.2020, 09.52 Uhr

Nebst dem Lastwagen waren vier Personenwagen am Unfall beteiligt. Bild: Nidwaldner Polizei

(cza) Der Unfall passierte am Dienstagnachmittag, zirka um 14.10 Uhr. Wegen einer geschlossenen Bahnschranke bildete sich auf der Stansstaderstrasse in Fahrrichtung Stans-Zentrum ein Rückstau. Daraufhin fuhr ein Chauffeur mit seinem Lastwagen auf das Stauende auf und schob mehrere Personenwagen ineinander. Wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt, waren am Unfall nebst dem Lastwagen vier Personenwagen beteiligt.