Lehrabschlüsse Nidwalden 2022: Die Namen aller Lehrabgänger

Lehrabschlüsse Die Namen aller Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger im Kanton Nidwalden 22.07.2022, 05.00 Uhr

Hurschler Luca, Ennetmoos (Odermatt Bedachungen und Spenglerei AG, Dallenwil).

Achermann Luca, Ruswil (Landwirtschaftsbetrieb Lochrütihof, Wolfenschiessen). Aschwanden Marcel, Seelisberg (EG Ächerli, Stans).

Note 5,4: Waldis Jan (mit BM), Unterägeri (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans).

Weiter haben bestanden: Hess Luca, Buchrain (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Spycher Jamie Sean (mit BM), Schöftland (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Wernli Raoul, Ennetbürgen (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans).

Kolak Daniel, Buochs (Qualifikationsverfahren ohne Lehrbetrieb, Stans).

Ajdini Belinda, Luzern (Seniorenzentrum Zwyden, Hergiswil). Fallegger Andrea, Sachseln (Stiftung Alters- und Pflegeheim Nidwalden, Stans). Ishmail Sitara, Luzern (Seniorenzentrum Zwyden, Hergiswil). Kjazimi Sihana, Buochs (Seniorenzentrum Zwyden, Hergiswil). Marzohl Lena, Stans (Stiftung Altersfürsorge, Buochs). Sathiyavarathan Sabina, Luzern (Seniorenzentrum Zwyden, Hergiswil). Scepanovic Andjela, Ennetbürgen (Alters- und Pflegeheim Heimet AG, Ennetbürgen). Schwarz Nastasja, Ennetbürgen (Alters- und Pflegeheim Heimet AG, Ennetbürgen). Sulejmani Medina, Buochs (Alters- und Pflegeheim Heimet AG, Ennetbürgen). Tresch Lyndsey, Dallenwil (Stiftung Alters- und Pflegeheim Nidwalden, Stans).

Bosshard Alex, Oberdorf (Kochoptik AG, Stans). Gander Corinne (mit BM), Stans (Amrhein Optik Stans GmbH, Stans). von Rotz Fabienne, Kerns (City Optik Stans AG, Stans).

Corvi Daniele Maurizio (mit BM), Ennetmoos (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Joos Jonas, St. Niklausen (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Kiener Max, Büren (Frey AG Stans, Oberdorf). Langer Lilly, Stansstad (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans).

Dobler Daniel, Buochs (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Gjini Denis, Luzern (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Milanova Danka, Buochs ( , Stans).

Fsahaye Yohannes, Stans (Pargger AG, Stans).

Azun Rojhat, Sarnen (ZK Automobile AG, Stans). Britschgi Emanuel, Sarnen. Chaves Vasco José, Wolfenschiessen (Steiner Group AG, Buochs). Efendic Muamer, Stansstad (AC Alu-Car Garagen AG, Stans). Flühler Tobias, Oberdorf (Auto Gabriel AG, Ennetbürgen). Mujic Aldin, Ennetmoos (Auto Heller AG Buochs, Buochs). Würsch Luca, Buochs (Amstutz Garage AG, Stans).

Barmettler Philipp, Buochs (Pargger AG, Stans). Fisenko Markus, Stans (Pargger AG, Stans). Köster Christian, Kägiswil (Brunner Nutzfahrzeuge AG, Stans).

Note 5,5: Agner Michaela, Buochs (Christen Beck AG, Buochs).

Weiter haben bestanden: Bünter Julia, Kerns (Volg Bäckerei, Ennetbürgen). von Flüe Alida, Kerns (Christen Beck AG, Buochs). Wolfisberg Benjamin, Hergiswil (Christen Beck AG, Buochs).

Gomez Sanchez Ayelin (mit BM), Kriens (Atelier Schnittpunkt, Stans). Zimmermann Melina, Buochs (Atelier Schnittpunkt, Stans).

Kurtalic Emir, Stansstad (Steinag Rozloch AG, Stansstad).

Amstad Kevin, Stans (Schnyder Parkett GmbH, Stans).

St-Arnaud Olivier, Meggen (Hasler Bootswerft AG, Stansstad).

Vogel Avin, Stansstad (Fuchs Hairteam AG, Stans).

Note 5,4: Bättig Julia, Buochs (Kampaus GmbH, Stans).

Weiter haben bestanden: Aschwanden Mjriam, Seelisberg (Fuchs Hairteam AG, Stans). Hess Muriel, Engelberg (Fuchs Hairteam AG, Stans). Kürschner Tanja, Stans (Intercoiffure Kiener GmbH, Stansstad).

Aslami Samira, Stans (Zahnarztpraxis Lüthi & Arrigoni AG, Buochs). Imamjonova Makhdiyabonu, Giswil (Zahnmedizin am Länderpark AG, Stans). Müller Alessia, Sachseln (Zahnmedizin am Länderpark AG, Stans). Raveenthran Apithaa, Luzern (Zahnarztpraxis Seestrasse AG, Hergiswil). Safdari Sabika, Ennet­bürgen (Dr. med. dent. Soyer Gözmen, Beckenried). Salvenmoser Stéphanie, Luzern (Zahnarztpraxis am See AG, Beckenried).

Gander Sara, Wolfenschiessen (Apotheke Drogerie Durrer & Näpflin, Stans). von Rotz Jasmine, Kerns (Apotheke Drogerie Durrer & Näpflin, Stans).

Note 5,9: Würsch Nina, Emmetten (Fuchs Design AG, Stansstad).

Weiter haben bestanden: Jakupi Ardian, Alpnach Dorf (Druckerei Odermatt AG, Dallenwil). Ketelaer Nico, Ennetbürgen (Engelberger Druck AG, Stans).

Achermann Pascal Silvio, Stans (Odermatt + Sicher AG, Stans). Doniat Severin (mit BM), Beckenried (Gemeindewerk Beckenried, Beckenried). Herger Joel, Buochs (Elektro Markus Odermatt GmbH, Ennetbürgen). Lohri Gian-Andrin, Buochs (Maréchaux Elektro AG, Stans). Portmann Luca, Beckenried (Gemeindewerk Beckenried, Beckenried). Roberts Gilmour, Ennetbürgen (Elektro Wild + Barmettler AG, Oberdorf).

Albisser Leon (mit BM), Stans (Frey AG Stans, Oberdorf). Braham Maha, Stans (Frey AG Stans, Oberdorf).

Bosarreyes Godinez Nadia Aracely, Stans (Stiftung Weidli Stans, Stans). Christ Kira, Stansstad (Chinderhuis Nidwalden, Stans). Hirst Emily, Buochs (Müsliburg Stans GmbH, Stans). Kathriner Elena, Beckenried (Stiftung Weidli Stans, Stans). Meier Ramona, Ennetbürgen (Stiftung Weidli Stans, Stans). Monaco Valentina, Büren (Chinderhuis Nidwalden, Stans). Odermatt Anja, Hergiswil (Chinderhuis Nidwalden, Stans). Rohrer Diana, Büren (Qualifikationsverfahren ohne Lehrbetrieb, Stans). Zemp Selina, Emmenbrücke (Kita Märlischloss GmbH, Ennetbürgen).

Vogel Adela, Hergiswil (Qualifikationsverfahren ohne Lehrbetrieb, Stans).

Bienz Priska Monika, Kriens (Seniorenzentrum Zwyden, Hergiswil). Mathis Nadja, Oberrickenbach (Seniorenzentrum Zwyden, Hergiswil). Mathyer Anja, Lungern (Stiftung Alters- und Pflegeheim Nidwalden, Stans).

Note 5,4: Eberli Leony, Sarnen (Spital Nidwalden AG, Stans).

Weiter haben bestanden: Amstutz Mirjam, Ennetmoos (Spitex Nidwalden, Stans). Barmettler Alessia, Kerns (Seniorenzentrum Zwyden, Hergiswil). Bertolosi Verena, Wolfenschiessen (Alterszentrum Oeltrotte, Ennetbürgen). Da Santa Correia Lara, Alpnach Dorf (Spitex Nidwalden, Stans). Durrer Aline, Wolfenschiessen (Spital Nidwalden AG, Stans). Gander Annalisa, Beckenried (Seniorenzentrum Zwyden, Hergiswil). Helfenstein Marah Amen, Ennetmoos (Seniorenzentrum Zwyden, Hergiswil). Kiser Delia, Sachseln (Seniorenzentrum Zwyden, Hergiswil). Kiser Martina, Ennetmoos (Stiftung Alters- und Pflegeheim Nidwalden, Stans). Liem Jill, Wolfenschiessen (Spital Nidwalden AG, Stans). Monti di Sopra Andrea, Kerns (Stiftung Altersfürsorge, Buochs). Müller Renée, Dallenwil (Spitex Nidwalden, Stans). Niederberger Salome, Obbürgen (Stiftung Altersfürsorge, Buochs). Odermatt Carolyne (mit BM), Alpnachstad (Spitex Nidwalden, Stans). Odermatt Olivia, Wolfenschiessen (Seniorenzentrum Zwyden, Hergiswil). Reinhard Laurin, Sachseln (Spital Nidwalden AG, Stans). Scheuber Fiona, Buochs (Spitex Nidwalden, Stans). Schleiss Sandra, Buochs (Alterswohnheim Hungacher, Beckenried). Schrempf Leonie, Beckenried (Spital Nidwalden AG, Stans). Sen Rabea, Ennetmoos (Alters- und Pflegeheim Heimet AG, Ennetbürgen). Taisch Nova Li, Beckenried (Stiftung Alters- und Pflegeheim Nidwalden, Stans). Vicente Mancino Cristina, Kriens (Seniorenzentrum Zwyden, Hergiswil). Zumstein Flavia, Hergiswil (Seniorenzentrum Zwyden, Hergiswil). Zwyssig Noa Silvia, Buochs (Spital Nidwalden AG, Stans).

Achermann Remo, Stans (Gemeinde Stans, Stans). Feller Aaron, Obbürgen (Bürgenstock Hotels AG, Obbürgen). Landolt Beat, Engelberg (Schulgemeinde Wolfenschiessen, Wolfenschiessen). Lussi Flavio, Oberdorf (Kanton Nidwalden, Stans). Odermatt Reto, Engelberg (Gemeindeverwaltung Ennetbürgen, Ennetbürgen). Stalder Björn, Stans (Gemeinde Hergiswil, Hergiswil). von Holzen Sven, Ennetmoos (Gemeindeverwaltung Stansstad, Stansstad).

Odermatt Lena, Engelberg (Velo Frank GmbH, Buochs).

Flück Dinah, Kerns (Gebr. Kuster AG, Stans).

Röthlin Ivan, Emmetten (Forstliche Arbeitsgemeinschaft Emmetten/Beckenried, Beckenried). Wiesendanger Sven, Stans (Genossenkorporation Stans, Stans).

Fellmann Sarina, Ennetbürgen (Fischlin Fotostudio, Stans).

Bütler Lukas, Stans. Flüeler Elias, Büren (Gebr. Kuster AG, Stans). Niederberger Samuel, Wolfenschiessen (Gebr. Kuster AG, Stans). Odermatt Jolanda, Buochs (Gebr. Kuster AG, Stans). Scherrer Vanessa, Stansstad (Gebr. Kuster AG, Stans). Schmitter Lea, Wolfenschiessen (von Büren Gartenbau GmbH, Büren).

Baumgartner Nino, Beckenried (HLE-Konzepte AG, Buochs).

Kocic Darko, Emmenbrücke (Achermann AG, Oberdorf). Qafleshi Veli, Stans (Joller & Bissig Sanitär AG, Stans). Schmid Stefanie, Malters (W & P Engineering AG, Stansstad). Strebel Raffael, Buochs (B-Planung GmbH, Ennetbürgen).

Mathis Aline (mit BM), Beckenried (Trigonet AG, Stans).

Grossrieder Lukas, Buochs (Paint-Styling AG, Dallenwil).

Arnold Severin, Wolfenschiessen (Niederberger Heizung-Sanitär AG, Dallenwil). da Costa Almeida Pedro, Oberdorf (Aqwa AG, Stans). Pinheiro Duarte Pedro, Ennetbürgen (Bircher Sanitäre Anlagen AG, Ennetbürgen). Sulejmani Besart, Root (Joller & Bissig Sanitär AG, Stans).

Barmettler David, Buochs (Achermann AG, Oberdorf).

Utzinger Tanja, Uster (Bürgenstock Hotels AG, Obbürgen).

Anderhalden Laura, Kerns (Hotel Honegg AG,Ennetbürgen). Blaser Nina, Bottighofen (Seeblick Höhenhotel, Emmetten). Epp Moritz, Silenen (Bürgenstock Hotels AG, Obbürgen). Kaiser Daria, Beckenried (Seehotel Pilatus AG, Hergiswil). Menasche Seline, Ennetbürgen (Hotel Seerausch, Beckenried). Müller Alessio, Horw (Bürgenstock Hotels AG, Obbürgen).

Erni Jaqueline, Buochs (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Erni Michelle, Buochs (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Wettstein Désirée, Ennetbürgen (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Wicki Elia Luna, Ennetbürgen (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans).

Note 5,8: Gasser Cedric (mit BM), Lungern (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans).

Weiter hat bestanden: Kiser Khalil, Ramersberg (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans).

Note 5,4: Mathis Andrea, Ennetbürgen (Scheuber AG, Ennetbürgen).

Dönni Michael, Ennetbürgen (Dinab AG, Stans).

Rodriguez Flavio, Stans (Dinab AG, Stans).

Berdux Carole, Alpnach Dorf (Gambrinus Gastronomie AG, Hergiswil). Röthlin Stefanie, Melchtal (Stiftung Alters- und Pflegeheim Nidwalden, Stans). Steiner Anna, Stans (Gambrinus Gastronomie AG, Hergiswil).

Note 5,4: Gasser Linus (mit BM), Stans (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans).

Weiter haben bestanden: Antener Rian (mit BM), Stans (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Bösch Marc, Oberdorf (Aceon AG, Stans). Koch Elias Philipp (mit BM), Hergiswil (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Stein Logan, Hergiswil (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans).

Bahta Zerezghi Alganesh, Stans (Gemeinde Stans, Stans). Habte Yemane, Luzern (Hotel Seerausch, Beckenried).

Bürkler Noah Gabriel, St. Niklausen (Paint-Styling AG, Dallenwil). Colleoni Enrico, Stans (Armin Blum AG, Hergiswil). Lage Barroca Tiago, Stans (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans).

Achermann Luca, Buochs (Peter Barmettler Service GmbH, Buochs). Barmettler Sven, Buochs (Leo Schallberger AG, Oberdorf). Hess Robin, Engelberg (BAB Technik AG, Buochs). Odermatt Ambros, Wolfenschiessen (Leo Schallberger AG, Oberdorf).

Note 5,4: Agner Patrick, Ennetbürgen (Betriebs­gemeinschaft Odermatt/Wyrsch, Buochs).

Weiter haben bestanden: Töngi Simon, Grafenort (von Deschwanden-Zumbühl Simon, Wolfenschiessen). Wicki Joel, Oberrickenbach (Qualifikationsverfahren ohne Lehrbetrieb, Stans).

Eyob Mikael, Luzern (Imbach Logistik AG, Stans).

Egli Noah, Buochs (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Gfeller Christoph, Stans (Bettermann AG, Wolfenschiessen). Hirt Kilian, Buochs (Engelberger AG, Stansstad). Loser Iven, Rothenburg (Imbach Logistik AG, Stans). Mozaffari Mostafa, Alpnach Dorf (Bettermann AG, Wolfenschiessen). Schneider Ronny, Buochs (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans).

Friedrich Diana, Buochs (Zieri AG, Beckenried). Häfeli Sina, Obbürgen (Malerei Schmid AG, Stansstad). Utz Nathalie, Stans (Malerei Schmid AG, Stansstad). Zemp Patricia, Buochs (Maler Schmid Martin GmbH, Stansstad).

Christen Samuel, Stans (Landw. Baugenossenschaft Nidwalden, Buochs). Marzo Alessio, Menziken (Qualifikationsverfahren ohne Lehrbetrieb, Stans). Mathis Dennis, Stans (Riva Bau AG, Buochs). Odermatt Kilian, Stans (Franz Murer-Odermatt AG, Beckenried). Oliveira Araújo Luis Miguel, Hergiswil (Qualifikationsverfahren ohne Lehrbetrieb, Stans). Zrotz Adrian, Hergiswil (Poli Bau AG, Hergiswil).

Dangel Valentin, Ennetbürgen (Roelli Tec AG, Stans). Dürler Lea, Kastanienbaum (BWB-Betschart AG, Oberdorf).

Note 5,4: Fischer Marion, Oberdorf (Ärztezentrum Buochs, Buochs).

Weiter haben bestanden: Agushi Lorena, Buochs (Dres. med. B. und M. Landolt, Ennetmoos). Amstad Olivia, Beckenried (Dr. med. A. Suter, Hergiswil). Huber Samira, Alpnach Dorf (Spital Nidwalden AG, Stans). Koch Maria, Sachseln (Praxis Dr. med. Marco Arpagaus, Stansstad). Leibinger Ramona, Ennetbürgen (Praxis Dr. med. Dagmar Becker, Beckenried). Mulcahy Cara, Engelberg (Praxis Dallenwil, Dallenwil). Riesen Sina, Seedorf (Dres. med. Dominik von Matt und Thomas Müller, Stans). Sidler Yara, Alpnach Dorf (Praxis Dr. med. U. Könemann, Stans). Sieber Nina, Stans (Kinderarztpraxis Dres. med. Koch und Bodenmüller, Stans).

Note 5,4: Blum Manuel, Wolfenschiessen (Kreative Metallgestaltung Christen GmbH, Dallenwil).

Weiter haben bestanden: Hurschler Florian, Dallenwil (Werner Keller Metallbau AG, Hergiswil). Latz Jannic, Buochs (Werner Keller Metallbau AG, Hergiswil). Lussi Roland, Emmetten (OZ-Metallbau AG, Buochs). Vona Valentino, Buochs (Keiser Metall-Stahlbau AG, Stans).

Barmettler Patrick, Stans (Keiser Metall-Stahlbau AG, Stans). Gaston Sean David, Engelberg (Kreative Metallgestaltung Christen GmbH, Dallenwil). Odermatt David, Engelberg (Gebr. Leuthold Metallbau AG, Büren).

Lertthai Sakdithat, Stans (Wasta AG, Stans). Sousa Norinha Henrique Daniel, Ennetbürgen (Gebr. Leuthold Metallbau AG, Büren). Zerai Filmon, Stans (Kreative Metallgestaltung Christen GmbH, Dallenwil).

Note 6,0: Stirnemann Elisabeth, Bürglen (Odermatt Käserei AG, Dallenwil).

Note 5,6: Peter Weiss Lukas, Zürich (Molki Stans AG, Stans).

Gjemaj Adis, Stansstad (CKW Conex AG, Stans). Kurmann Kenneth, Stansstad (Elektro Wild + Barmettler AG, Oberdorf). Reiser Pascal, Buochs (CKW Conex AG, Stans). Seltene Filmon, Erstfeld (Maréchaux Elektro AG, Stans).

Suter Jan, Kerns (Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden, Stans).

Ghazi Javad, Hergiswil (BWB-Betschart AG, Oberdorf).

Waser Alina, Dallenwil (Apotheke Zelger AG, Stans).

Binakaj Xhendmir, Sarnen (Zimmermann & Riebli AG, Ennetmoos).

Note 5,4: von Moos Viviane, Sachseln (syn gmbh, Stans).

Weiter haben bestanden: Erismann Laura, Stansstad (Engelberger Druck AG, Stans). Zehnder Raoul, Stans (Druckerei Odermatt AG, Dallenwil).

Note 5,5: Okle Pascal (mit BM), Hünenberg See (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Schumacher Dario, Kerns (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Zwahlen Daniel (mit BM), Lupfig (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans).

Weiter haben bestanden: Achermann Cyrill, Weggis (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Agushi Lendi, Buochs (Sigrist-Photometer AG, Ennetbürgen). Alves Capa Kevin, Udligenswil (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Lang Chanelle, Ennetbürgen (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Mächler Basil, Eich (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Olsen Jeremy, Stans (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Reinhardt Patrick, Hausen am Albis (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Ricci Tanguy, Emmenbrücke (Ruag AG, Stans). Timic Veljko, Altdorf (Waser Mechanik AG, Stans). Zinin Philipp, Emmetten (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans).

Berisha Florend, Sarnen (Allfi AG, Stans). Santiago Rosaria Rodrigo, Oberdorf (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans).

Alves Vitorino Gomes Raiany, Hergiswil (Gambrinus Gastronomie AG, Hergiswil).

Amstad Jasmin, Oberdorf (Hotel Sternen AG, Buochs). Hahn Joyce, Stans (Brasserie le Mirage GmbH, Stans). Jenni Julia, Alpnach Dorf (Brasserie le Mirage GmbH, Stans). Lutz Daria, Stalden (Bürgenstock Hotels AG, Obbürgen). Durrer Edith (mit BM), Ennetbürgen (Engel Stans GmbH, Stans).

Arnold Ursin, Beckenried (Achermann AG, Oberdorf). Christen Silvan, Oberdorf (Aqwa AG, Stans). Doniat Andrin, Beckenried (Baumgartner Beckenried GmbH, Beckenried). Kiser Tino, Oberdorf (Achermann AG, Oberdorf). Media Jasmin, Altdorf (Aqwa AG, Stans). von Matt Lars, Stans (Aqwa AG, Stans).

Note 5,4: Barmettler Urs, Ennetmoos (Rinderknecht Manufaktur AG, Buochs). Truttmann Priska, Seelisberg (Rohrer + Gabriel GmbH, Stans).

Weiter haben bestanden: Albisser Gian Andrea, St. Niklausen (Achermann Schreinerei AG, Stans). Flüeler Justin, Stansstad (Rinderknecht Manufaktur AG, Buochs). Hartz Peter, Hergiswil (Waser Schreinerei AG, Wolfenschiessen). Khalil Manuel, Emmetten (Meyer AG, Ennetbürgen). Mathis Marco, Engelberg (Biber & Specht GmbH, Dallenwil). Müller Timo, Buochs (Frank Türen AG, Buochs). Peterer Janick, Lungern (Riggione AG, Stansstad).

Abdaloo Abdelrahman, Luzern (Riggione AG, Stansstad).

Bucher André, Kerns (Spag Schnyder Plüss AG, Stansstad).

von Matt David, Stans.

Imhof Adrian, Bürglen (Zimmermann Umweltlogistik AG, Buochs).

Gürber Nina, Emmenbrücke (VETtrust AG, Stansstad).

von Holzen Anna, Seelisberg (Stiftung Paradiesli, Ennetmoos).

Fessehaye Rezzene, Kriens (Qualifikationsverfahren ohne Lehrbetrieb, Stans). Waser David, Büren (Kanton Nidwalden, Stans).

Burkhardt Jan, Buochs (Centraplan AG, Stansstad). Ferreira Coelho Noel, Stans (Architektur & Baumanagement AG, Dallenwil). Fessler Tobias (mit BM), Ennetmoos (Slongo Röthlin Partner AG, Stans). Niederberger Monika, Wiesenberg (Starkl Vieli Architekten GmbH, Dallenwil). Niederberger Nicole, Dallenwil (Kontur Architekten AG, Stans). Niederberger ­Simon, Stans (plus architekten ag, Stans). Salatino Elia, Horw (CES Bauingenieur AG, Hergiswil). Zumbühl Jonas, Wolfenschiessen (Kontur Architekten AG, Stans).

Blumenthal Lino, Beckenried (Kayser Holzbau AG, Oberdorf). Käslin Daniel, Beckenried (Amstutz Holzbau AG, Stans). Liem Massimiliano, Büren (Waser Holzbau AG, Oberrickenbach). Lussi Michael, Ennetmoos (Kayser Holzbau AG, Oberdorf). von Büren Thomas, Wiesenberg (Holzbau Niederberger AG, Büren). Waser Tim, Ennetbürgen (Holzbau Niederberger AG, Büren). Wicki Dario, Oberrickenbach (Waser Holzbau AG, Oberrickenbach).

Kaufmännische und Detailhandelsberufe

Berisha Dijona, Wolfenschiessen (Volg Detailhandels AG, Wolfenschiessen). Binzegger Severine, Luzern (Coop Bau + Hobby, Stans). Bösch Dominik, Hergiswil (WeRun Stans, Stans). Crisci Clemente, Hergiswil (Denner Partner, Beckenried). Golla Leona, Sarnen (Dosenbach Ochsner AG, Stans). Özaslan Sude, Sarnen (B + I Fashion AG, Stans). von Atzigen Finn Leon, Ennetmoos (Mobilezone AG, Stans).

Note 5,6: Mathis Alin Hedy (mit BM), Oberrickenbach (Ochsner Sport AG, Stans).

Note 5,4: Auf der Maur Marcel, Emmetten (Genossenschaft Migros Luzern, Stans).

Weiter haben bestanden: Ambauen Valesca, ­Buochs (Qualipet AG, Stans). Begovic Dzenan, Stans (Qualifikationsverfahren ohne Lehrbetrieb, Stans). Coccioli Zulajka, Stansstad (Marionnaud Switzerland AG, Stans). Cvijetic Slaven, Horw (Genossenschaft Migros Luzern, Stans). Dällenbach Jason Andrew, Oberdorf (Swisscom AG, Stans). Doldur Selin, Ennetmoos (WE Switzerland Fashion AG, Stans). Farese Antonio, Mettmenstetten (login Berufsbildung AG, Stansstad). Ferreira Figueiredo Cindy, Stansstad (Ochsner Shoes AG, Stans). Gut Nicola, Stans (Ski + Sport Achermann AG, Stans). Koch Angela, Dallenwil (Qualifikationsverfahren ohne Lehrbetrieb, Stans). Lünnemann Lynn, Stans (Genossenschaft Migros Luzern, Stans). Schumacher Andrina, Kerns (Schuhe Blaettler AG, Stans). von Atzigen Till, Ennetmoos (Genossenschaft Migros Luzern, Stans). von Holzen Alina, Dallenwil (Die Schweizerische Post AG, Stans). Walker Melanie, Beckenried (Spar Supermarkt ­Buochs, Buochs). Zimmermann Jasmin, Oberdorf (Christen Beck AG, Buochs).

Note 5,8: Strik Lara (mit BM), Beckenried (Nidwaldner Kantonalbank, Stans).

Note 5,6: Dönni Sarah, Ennetbürgen (Raiffeisenbank Nidwalden, Stans).

Note 5,5: Dällenbach Colin, Obbürgen (Kanton Nidwalden, Stans). Ehrler Nathalie (mit BM), Ennetbürgen (Nidwaldner Kantonalbank, Stans). Niederberger Sandra, Buochs (Gemeindeverwaltung Stansstad, Stansstad).

Weiter haben bestanden: Achermann Sara, Buochs (Kanton Nidwalden, Stans). Aebischer Noël, Hochdorf (WRS Widmer Rail Services AG, Stansstad). Barmettler Charline (mit BM), Ennetmoos (Stiftung Alters- und Pflegeheim Nidwalden, Stans). Bucher Salome, Kerns (CSS Versicherung, Stans). Burri Melchior, Kerns (Balmer-Etienne AG, Stans). Buser Loris, Stans (Gemeindeverwaltung Ennetmoos, Ennetmoos). Businger Michelle, Oberdorf (Spital Nidwalden AG, Stans). Christen Loana, Buochs (Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden, Stans). Denier Jasmin, Buochs (Nidwaldner Kantonalbank, Stans). Dimeck Giorgia, Buochs (Raiffeisenbank Nidwalden, Stans). Haradinaj Shkodrane, Luzern (Kanton Nidwalden, Stans). Hess Lisa (mit BM), Oberdorf (Gemeindeverwaltung Oberdorf, Oberdorf). Infanger Lino (mit BM), Stans (Nidwaldner Kantonalbank, Stans). Kozlov Ivan, Horw (Maréchaux Elektro AG, Stans). Ludwig Lea, Kerns (Nidwaldner Kantonalbank, Stans). Lustenberger Chantal Andrea, Ennetbürgen (Kanton Nidwalden, Stans). Näpflin Nils, Wolfenschiessen (Polytrona AG, Stansstad). Nellen Kim (mit BM), Stans (Gemeindeverwaltung Ennetbürgen, Ennetbürgen). Niederberger Julijana, Ennetbürgen (Fuhrer Treuhand AG, Stans). Odermatt Saskja (mit BM), Ennetmoos (Montana Sport International AG, Stans). Pekaric Eymenn, Ennetbürgen (Steinag Rozloch AG, Stansstad). Raffler Stefania, Hergiswil (Kanton Nidwalden, Stans). Ravichandran Jeevana, Wolfenschiessen (Gemeinde Hergiswil, Hergiswil). Rönicke Johanna Olivia, Stans (login Berufsbildung AG, Stansstad). Scarlata Giacomo, Stans (Gemeinde Stans, Stans). Sivakumaran Arani, Root (Ausgleichskasse Nidwalden, Stans). Stäuble Rahel, Beckenried (Gemeindeverwaltung Stansstad, Stansstad). Widmann Leonie Chehena, Sachseln (Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans). Wirz Anita, Alpnach Dorf (Montana Sport International AG, Stans). Wyrsch Anna (mit BM), Wolfenschiessen (Zimmermann Umweltlogistik AG, Buochs). Zimmermann Lukas, Ennetbürgen (NSV Nidwaldner Sachversicherung, Stans).